Sciopero dei trasporti febbraio 2026: calendario e orari città per città

Ansa

Nel mese di febbraio 2026 sono previsti diversi scioperi che potrebbero avere impatti significativi sia sul trasporto ferroviario che su quello pubblico locale, aereo e marittimo in numerose città e regioni d’Italia. Questo articolo fornisce il calendario aggiornato degli scioperi con date, orari, settori, città coinvolte e categorie di lavoratori interessate, utile per lavoratori, pendolari e cittadini che desiderano restare aggiornati sugli eventi di febbraio 2026. Tutte le informazioni riguardano esclusivamente il periodo di febbraio 2026, con fonti ufficiali e dettagli comprensibili.

Sciopero 02 febbraio 2026

Nella città di Roma è previsto uno sciopero di 4 ore che coinvolge il personale degli appalti ferroviari delle società Elior Divisione Itinere e Polaris. Lo sciopero interessa la provincia di Roma nella regione Lazio, proclamato dai sindacati OSR UILT-UIL e UGL FERROVIERI.

In Lombardia è stato indetto uno sciopero di 23 ore che coinvolge tutte le province della regione, interessando il personale della società Trenord. Lo sciopero avrà corso dalle 03.00 del 2/2 alle 02.00 del 3/2 ed è proclamato dal sindacato OSR ORSA FERROVIE.

Sciopero 05 febbraio 2026

Nella provincia di Rimini è previsto uno sciopero di 8 ore (dalle 09.01 alle 16.59) che coinvolge il personale della società Trenitalia DT OMCL Rimini. Sindacati coinvolti: OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA FERROVIE.

Sciopero 06 febbraio 2026

In Abruzzo, in tutte le province, è previsto uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale di 24 ore che coinvolge il personale della società TUA Regione Abruzzo, proclamato da OSR ORSA AUTOFERRO TPL.

Nella città di Chieti (Abruzzo), il personale della società TUA Unità di Produzione di Lanciano sarà protagonista di uno sciopero di 24 ore, indetto da OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

A Bari (Puglia), sciopero di 4 ore (dalle 08.30 alle 12.30) del personale della società AMTAB di Bari, proclamato da OSR UILT-UIL.

Nella provincia di Teramo (Abruzzo), il personale della società TUA di Teramo parteciperà ad uno sciopero di 24 ore, indetto da OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

Nel settore marittimo, a livello nazionale, è in programma uno sciopero di intera giornata che coinvolge i lavoratori portuali di tutta Italia, indetto da USB LAVORO PRIVATO.

Nella regione Lombardia, il personale della società Autostrade per l’Italia Direzione II Tronco Milano, settore circolazione e sicurezza stradale, sarà in sciopero per 8 ore per ciascun turno di lavoro, proclamato da OSR UILT-UIL.

Sciopero 13 febbraio 2026

Nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige), il personale della società SASA di Bolzano sarà in sciopero per 24 ore, indetto da OSR FILT-CGIL, UGL, USB LAVORO PRIVATO, ORSA TRASPORTI.

A Campobasso (Molise), il personale della società GTM di Termoli aderirà a uno sciopero di 24 ore, proclamato da OSR UILT-UIL.

Nella città di Udine (Friuli-Venezia Giulia), sciopero del personale della società Arriva Udine per 9 ore (dalle 15.00 alle 24.00), promosso da ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente.

Sciopero 16 febbraio 2026

A livello nazionale, sono in programma scioperi nel settore aereo: il personale della società ITA Airways sarà in sciopero per 24 ore (dalle 00.01 alle 24.00), su proclamazione di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL T.A., ANPAC, ANP.

Altro sciopero di 4 ore (dalle 13.00 alle 17.00) coinvolge il personale di terra e di volo della società ITA Airways, promosso dalla USB Lavoro Privato.

Il personale della società ALHA Aeroporto di Milano Malpensa e Airport Handling Aeroporti di Milano Linate e Malpensa è interessato da scioperi di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59), proclamati da OST CUB Trasporti.

Gli assistenti di volo della società Vueling Airlines saranno anch’essi in sciopero per 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59), proclamato da RSA FILT-CGIL, ANPAC.

Sciopero 27 febbraio 2026

A livello nazionale, è in programma uno sciopero del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane della durata di 24 ore (dalle 21.00 del 27/2 alle 20.59 del 28/2), proclamato da Assemblea Nazionale PDM/PDB Gruppo FSI.

Nella città di Bari (Puglia), gli operatori di esercizio della società Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici aderiranno a uno sciopero di 4 ore (dalle 19.30 alle 23.30), proclamato da OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

Fonte: Mit