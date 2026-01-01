Sciopero dei trasporti gennaio 2026: calendario e orari città per città

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Nel mese di gennaio 2026 sono previsti diversi scioperi in Italia che riguardano in particolare il settore dei trasporti, sia pubblici sia privati, coinvolgendo numerose città e regioni. Dal trasporto pubblico locale al settore ferroviario, passando per gli aeroporti e il servizio taxi, il calendario degli scioperi prevede mobilitazioni distribuite tutto il mese. Ecco il dettaglio aggiornato città per città con date e orari degli scioperi previsti.

Sciopero 08 gennaio 2026

Nella città di Bolzano si svolge uno sciopero di 4 ore, dalle 16.00 alle 20.00, che coinvolge il trasporto pubblico locale: personale della società SASA di Bolzano, indetto da OSR UGL, USB Lavoro Privato e Orsa Trasporti.

Nella città di Chieti, per il trasporto pubblico locale, è indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, che coinvolge il personale della società TUA Unità di Produzione di Lanciano (CH), promosso dai sindacati OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

Nella città di Napoli si registra uno sciopero di 24 ore sulle linee vesuviane che coinvolge il personale divisione Ferro e personale viaggiante della società EAV di Napoli, indetto dal sindacato OSP FAISA-CONFAIL.

Nella provincia di Pescara è in atto uno sciopero di trasporto pubblico locale di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, indetto da OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL e che coinvolge il personale della società TUA unità di produzione province di Pescara e Chieti.

Nella provincia di Teramo è segnalato uno sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, sempre nel trasporto pubblico locale, per il personale della società TUA di Teramo, indetto da OSP FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

In Abruzzo a livello regionale, si registrano due ulteriori scioperi nel trasporto pubblico locale: il primo di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, indetto da OSR ORSA Autoferro TPL, e il secondo, sempre di 4 ore in varie modalità, promosso da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, riguardante il personale delle aziende di trasporto pubblico della regione.

Sciopero 09 gennaio 2026

Nella città di Campobasso è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 08.59 alle 12.59, per il trasporto pubblico locale, coinvolgendo il personale GTM di Termoli (CB), proclamato da OSR UILT-UIL.

In Sardegna lo sciopero coinvolge tutte le province per l’intera giornata lavorativa, da inizio a fine servizio del 9 gennaio: riguarda il personale della società ARST delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, indetto da OSR / OSP ORSA Autoferro TPL.

Nel settore aereo, a livello nazionale, sono indetti diversi scioperi di 24 ore (alcuni dalle 00.00 alle 23.59) che coinvolgono il personale Swissport Italia dell’aeroporto di Milano Linate (UILT-UIL, Filt-CGIL, FIT-CISL), personale di Airport Handling agli aeroporti di Milano Linate e Malpensa (CUB Trasporti e USB Lavoro Privato), aziende handling associate Assohandlers (CUB Trasporti, 4 ore dalle 13.00 alle 17.00), personale Easyjet Airline Company Limited (USB Lavoro Privato), assistenti di volo Vueling Airlines (RSA FILT-CGIL/ANPAC, 8 ore dalle 10.00 alle 18.00; UILT-UIL, 8 ore dalle 10.01 alle 18.00).

Sciopero 10 gennaio 2026

A livello nazionale, nel settore ferroviario, sono indetti due scioperi di 8 ore che coinvolgono il personale della società RFI impianti manutenzione infrastrutture: uno proclamato dall’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e il secondo dai sindacati Cobas Lavoro Privato e Coordinamento Ferroviere.

Sciopero 12 gennaio 2026

In Lombardia è previsto uno sciopero regionale nel settore ferroviario di 23 ore, dalle 03.00 del 12/1 alle 02.00 del 13/1, riguardante il personale della società Trenord e indetto da OSR ORSA Ferrovie.

Sciopero 13 gennaio 2026

In Umbria è indetto uno sciopero regionale di 24 ore, riguardante il personale Busitalia Sita Nord, promosso da OSR USB Lavoro Privato.

A livello nazionale, sempre il 13 gennaio, le sigle sindacali CLAAI, URITAXI, UTI, UNIMPRESA, ORSA TAXI, UGL TAXI, FEDERTAXI CISAL, SITAN, UNIONE ARTIGIANI, FAST CONFSAL TAXI, SATAM, TAM, USB TAXI, FILT CGIL TAXI, UILTRASPORTI, ATLT, CONSULTAXI, SUL TAXI e ATITAXI hanno proclamato uno sciopero di 24 ore dalle 00.00 alle 24.00 che coinvolge il personale addetto al servizio taxi.

Sciopero 14 gennaio 2026

In Emilia-Romagna è previsto uno sciopero regionale di 24 ore nel settore trasporto merci che interessa il personale della società Dinazzano Po, proclamato da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL.

A livello nazionale, il personale della società Captrain Italia sciopera per 24 ore, dalla 16.01 del 14/1 alle 16.00 del 15/1, per il settore trasporto merci, indetto da FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL.

Sciopero 15 gennaio 2026

In Lombardia è previsto uno sciopero provinciale di 24 ore a varie modalità nel trasporto pubblico locale, coinvolgendo il personale del Gruppo ATM di Milano, promosso da AL-COBAS.

Sciopero 16 gennaio 2026

Nella città di Roma si svolge uno sciopero di 4 ore, dalle 12.30 alle 16.30, nel trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società Paolo Scoppio Autolinee, proclamato da OSR FAISA-CISAL.

Nella città di Catania sciopero di 24 ore da parte del personale della società Etna Trasporti di Catania, proclamato da OSR FAISA-CISAL.

Nella città di Enna si registra uno sciopero di 24 ore che interessa il personale della società Interbus di Enna, indetto da OSR FAISA-CISAL.

Nella città di Palermo due scioperi di 24 ore, che coinvolgono il personale di Segesta Autolinee e Autoservizi Russo, promossi da OSR FAISA-CISAL.

In Molise si svolge uno sciopero regionale di 5 ore, dalle 18.00 alle 23.00, per il trasporto pubblico extraurbano, promosso da FILT-CGIL, FIT-CISL e FAISA-CISAL.

Sciopero 23 gennaio 2026

Nella città di Napoli è indetto uno sciopero di 8 ore, dalle 09.00 alle 17.00, nel settore ferroviario, che coinvolge il personale della società Trenitalia OMCC di S. Maria la Bruna (NA), promosso da OSR FIT-CISL.

Sciopero 29 gennaio 2026

Nella città di Ancona si registra uno sciopero di 24 ore nel settore trasporto pubblico locale, che interessa il personale della società Conerobus di Ancona, promosso da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL.

Sciopero 30 gennaio 2026

Nella città di Bologna si svolge uno sciopero di 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59, nel settore ferroviario che coinvolge il personale della società RFI COABO – Circolazione e Orario Area Bologna, promosso da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e ORSA.

Nella città di Palermo sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00, nel trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale di Autolinee Gallo, Autolinee Giamporcaro, SAIS Autolinee, promosso da FILT CGIL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL.

Sciopero 31 gennaio 2026

In Veneto, presso l’aeroporto di Verona, è previsto uno sciopero interregionale di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolge il personale ENAV di Verona Airport, indetto da OSL FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, FAST-CONFSAL-AV + RSA.

Fonte: Mit