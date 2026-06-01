Sciopero dei trasporti giugno 2026: calendario e orari città per città

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Ansa

Nel mese di giugno 2026 l’Italia sarà interessata da diversi scioperi che coinvolgono vari settori e numerose regioni. L’articolo fornisce un calendario dettagliato degli scioperi previsti, indicando le date, le città coinvolte, i settori di interesse e gli orari. Gli scioperi riguardano principalmente il trasporto pubblico locale, il settore ferroviario, il settore aereo e quello marittimo. Si segnalano numerose iniziative sindacali, sia a livello locale che nazionale, con impatti potenziali sui servizi di mobilità e logistica.

Sciopero 08 giugno 2026

Messina: nella città di Messina è stato proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 16.00 alle 24.00, che coinvolge il personale della società ATM di Messina del settore trasporto pubblico locale. Sindacati: FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, ORSA TRASPORTI.

Catania: nella città di Catania si terranno due scioperi nel trasporto pubblico locale. Il primo coinvolge il personale della società AMTS di Catania per 4 ore, dalle 12.00 alle 16.00, indetto dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL. Il secondo, sempre per 4 ore (12.00-16.00), è indetto da ORSA TPL e coinvolge nuovamente il personale AMTS.

Modena, Reggio Emilia e Piacenza (Emilia-Romagna): nelle province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza è stato indetto uno sciopero di 24 ore per il personale della società SETA (bacini indicati) attivo nel trasporto pubblico locale, promosso dalla sigla USB Lavoro Privato.

Foggia: nella città di Foggia è proclamato uno sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 nel settore trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società ATAF. Sindacati: FILT-CGIL, FAISA-CISAL.

Sciopero 09 giugno 2026

Italia: su tutto il territorio nazionale si tengono tre scioperi nel settore appalti ferroviari. Il personale della società Elior – Divisione Itinere, addetto ai servizi di ristorazione e logistica a bordo treno Trenitalia, sciopera per l’intero turno di lavoro. Le iniziative sono indette dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL, ORSA TRASPORTI, FAST-CONFSAL e COBAS LAVORO PRIVATO.

Sciopero 10 giugno 2026

Ravenna: nella città di Ravenna (Emilia-Romagna) si tiene uno sciopero di 12 ore, dalle 10.00 alle 22.00, che coinvolge il personale della società SERS addetto al servizio di rimorchio portuale nel porto di Ravenna (settore marittimo). Sindacato: UILT-UIL.

Sciopero 11 giugno 2026

Italia: si terrà uno sciopero plurisettoriale di rilievo nazionale. Nel settore ferroviario e trasporto merci su rotaia, la protesta durerà 23 ore: dalle 03.00 dell’11/6 alle 02.00 del 12/6. Per il TPL (trasporto pubblico locale), sciopero per l’intera prestazione dell’11/6. Sindacati: CUB Trasporti, SGB.

Sicilia: nella regione Sicilia, sciopero di 8 ore (dalle 10.01 alle 18.00) per il settore ferroviario, del personale FS Security. Sindacati: SLM FAST CONFSAL, ORSA Trasporti.

Messina: nella città di Messina si terrà uno sciopero di 24 ore (dalle 21.01 dell’11/6 alle 20.59 del 12/6) nel settore marittimo, personale BluJet Area Stretto. Sindacati: FILT-CGIL, UILT-UIL.

Italia: sciopero nazionale per il personale di macchina e di bordo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nel settore ferroviario di 8 ore (dalle 9.01 alle 17.00), indetto da Assemblea Nazionale PDM/PDB Gruppo FSI.

Palermo: nella città di Palermo, sciopero di 4 ore (dalle 11.00 alle 15.00) per il personale AMAT, settore trasporto pubblico locale, promosso da CUB Trasporti.

Sciopero 12 giugno 2026

Italia: sciopero plurisettoriale nazionale, personale dipendente e somministrato imprese che svolgono attività per la PA, aziende pubbliche e private per l’intero turno. Sindacati: ADL Cobas, CLAP, Cobas Lavoro Privato, Sial Cobas.

Napoli: nella città di Napoli, nel settore trasporto pubblico locale, sciopero di 4 ore (dalle 09.00 alle 13.00) del personale EAV Divisione Trasporto Ferroviario. Sindacati: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-Autoferro.

Potenza: nella città di Potenza (Basilicata), sciopero di 24 ore per il personale della società Miccolis (servizio urbano). Sindacati: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL Autoferro.

Latina: nella città di Latina (Lazio), sciopero di 4 ore (dalle 9.30 alle 12.30) del personale CSC. Sindacato: FAISA-CISAL.

Sciopero 13 giugno 2026

Italia: nell’intero territorio nazionale, sciopero nel settore aereo di 18 ore (dalle 06.00 alle 24.00) per il personale della società ENAV Verona Airport. Sindacati: UILT-UIL, FAST-CONFSAL-AV + RSA.

Milano: nella città di Milano, sciopero nel settore aereo di 4 ore (dalle 12.00 alle 16.00) del personale Sky Service operante presso lo scalo di Milano Linate. Sindacato: USB Lavoro Privato.

Cagliari: presso l’aeroporto di Cagliari (Sardegna), sciopero di 18 ore (dalle 06.00 alle 24.00) del personale Gruppo SOGAER. Sindacati: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL.

Sciopero 14 giugno 2026

Firenze: nella città di Firenze (Toscana), sciopero di 24 ore nel settore trasporto pubblico locale per il personale Autolinee Toscane bacino di Firenze. Sindacato: Cobas Lavoro Privato.

Sciopero 19 giugno 2026

Udine: nella città di Udine (Friuli-Venezia Giulia), sciopero di 24 ore per il personale Arriva Udine. Sindacato: ASI-AU.

Sciopero 22 giugno 2026

Lecce: nella città di Lecce (Puglia), sciopero di 3 ore (dalle 9.30 alle 12.30) della società SGM. Sindacato: UILT-UIL.

Sciopero 23 giugno 2026

Verona: nella città di Verona (Veneto), sciopero di 8 ore (dalle 9.01 alle 17.00) per il personale manutenzione, amministrativo e ingegneria RFI DOIT Verona (Unità Territoriale Sud). Sindacati: ORSA Ferrovie, SLM-FAST-CONFSAL.

Napoli: nella città di Napoli (Campania), sciopero di 4 ore (dalle 12.45 alle 16.45) del personale area ferro società ANM. Sindacato: FISI.

Sardegna: in tutta la regione Sardegna sciopero di 8 ore (dalle 9.01 alle 17.00) per personale equipaggi Trenitalia DOR Sardegna. Sindacati: ORSA Ferrovie, FAST-CONFSAL.

Sciopero 24 giugno 2026

Torino: nella città di Torino (Piemonte), sciopero di 4 ore (dalle 18.00 alle 22.00) dei viaggianti urbano e suburbano della GTT. Sindacato: RSU Viaggiante Urbano e Suburbano.

Sciopero 26 giugno 2026

Piemonte: in tutte le province della regione Piemonte, sciopero di 8 ore (dalle 09.00 alle 16.59) per personale Trenitalia – Direzione Customer Operations CSVD Regionale. Sindacato: ORSA Ferrovie.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:

Sciopero 08 giugno 2026

Sciopero 09 giugno 2026

Sciopero 10 giugno 2026

Sciopero 11 giugno 2026

Sciopero 12 giugno 2026

Sciopero 13 giugno 2026

Sciopero 14 giugno 2026

Sciopero 19 giugno 2026

Sciopero 22 giugno 2026

Sciopero 23 giugno 2026

Sciopero 24 giugno 2026

Sciopero 26 giugno 2026

Fonte: Mit