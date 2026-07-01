Sciopero dei trasporti luglio 2026: calendario e orari città per città

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Ansa

Nel mese di luglio 2026 sono previsti numerosi scioperi che interesseranno diversi settori dei trasporti e servizi in tutta Italia, coinvolgendo sia il trasporto aereo, ferroviario, pubblico locale, marittimo che il settore merci. In questo articolo, elenchiamo giorno per giorno tutti gli scioperi proclamati in luglio 2026, città per città, indicando per ogni caso la categoria di lavoratori coinvolta, il tipo di servizio interessato e le fasce orarie di riferimento.

Scioperi 2 luglio 2026

Lombardia: è previsto uno sciopero regionale di 8 ore (dalle 3.31 alle 11.29) del settore trasporto merci che coinvolge il personale della società DB Cargo Italia. Lo sciopero è indetto dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, ORSA FERROVIE.

Scioperi 5 luglio 2026

Italia: un’importante giornata di scioperi nel settore aereo coinvolge a livello nazionale il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto (inclusi e esclusi aderenti Assohandlers), personale ENAV presso Aeroporto di Milano Malpensa, personale EasyJet Airlines Limited (piloti e assistenti di volo), personale ADR Security di Fiumicino e Ciampino, personale FEDEX Corporation di Malpensa e il personale ASC Handling presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Diversi sindacati coinvolti: CUB TRASPORTI, FAST-CONFSAL, USB LAVORO PRIVATO, OST CUB TRASPORTI, RSA UILT-UIL, OSP CUB TRASPORTI, OSP COBAS LAVORO PRIVATO, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC. Le modalità vanno dallo sciopero di 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59) a fasce orarie più ridotte come 4-8 ore durante la giornata.

Firenze: sciopero locale del trasporto pubblico, personale Autolinee Toscane Bacino di Firenze, per 24 ore (OSP Cobas Lavoro Privato).

Palermo: sciopero locale del personale navigante società UAB DAT LT – sede secondaria Italiana, per 4 ore dalle 13.00 alle 17.00 (USB Lavoro Privato).

Scioperi 6 luglio 2026

Catania: scioperi per tutto il giorno nel trasporto pubblico locale (personale AMTS di Catania) indetti da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, ORSA TPL e CUB Trasporti.

Prato: sciopero territoriale di 4 ore (dalle 18.30 alle 22.30) del personale Autolinee Toscane sede operativa di Prato (RSA FAISA-CISAL).

Scioperi 7 luglio 2026

Sicilia: nel settore ferroviario si svolgerà uno sciopero regionale di 8 ore dalle 9.00 alle 17.00 che coinvolge il personale RFI DOIT Palermo (OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Ferroviari, ORSA Ferrovie, SLM-FAST CONFSAL).

Scioperi 9 luglio 2026

Italia: sciopero nazionale di 23 ore (dalle 03.00 del 9/7 alle 02.00 del 10/7) del personale operativo equipaggi Italo NTV (UILT-UIL).

Scioperi 10 luglio 2026

Puglia: sciopero regionale generale per tutte le categorie pubbliche e private sull’intera giornata, incluso il TPL.

Italia: sciopero nazionale di 8 ore (dalle 16.01 alle 23.59) del personale Captrain Italia (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL).

Scioperi 11 luglio 2026

Palermo: sciopero locale di 24 ore del personale AMAT di Palermo (OSP CUB Trasporti).

Scioperi 15 luglio 2026

Italia: sciopero nazionale svolto dal personale delle società Elior div. Itinere a servizio della ristorazione e logistica bordo treno Trenitalia (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/ORSA TRASPORTI, FAST-CONFSAL, COBAS LAVORO PRIVATO). Modalità: intero turno per ogni turno lavorativo.

Scioperi 17 luglio 2026

Sicilia: settore marittimo, personale Caronte & Tourist Isole Minori, incrocerà le braccia per 24 ore, dalle 6.30 del 17/7 alle 6.30 del 18/7 (OSR UGL Mare e Porti).

Venezia: sciopero locale di 24 ore del personale ATVO di Venezia.

Lamezia Terme (CZ): sciopero regionale nel settore aereo dell’aeroporto di Lamezia Terme.

Scioperi 19 luglio 2026

Verona: sciopero locale di 24 ore (dalle 21.00 del 19/7 alle 20.59 del 20/7), personale manutenzione, amministrativo ed ingegneria RFI DOIT Verona unità territoriale sud (OSR ORSA Ferrovie/SLM-FAST-CONFSAL).

Scioperi 20 luglio 2026

Latina: sciopero locale di 24 ore del personale CSC Mobilità di Latina.

Firenze: sciopero locale di 4 ore (dalle 19.00 alle 23.00) per il personale Autolinee Toscane Bacino Urbano di Firenze, sia ex linea che urbana (RSA FAISA-CISAL).

Scioperi 21 luglio 2026

Italia: settore aereo, sciopero nazionale di 24 ore (OST CUB Trasporti/USB Lavoro Privato) che coinvolge personale ALHA e MLE-BCUBE all’Aeroporto di Milano Malpensa.

Scioperi 22-23 luglio 2026

Italia: settore marittimo, sciopero nazionale del personale Grandi Navi Veloci dalle 12.00 del 22 alle 11.59 del 23 luglio.

Scioperi 23-24 luglio 2026

Italia: sciopero plurisettoriale nazionale: settore ferroviario e trasporto merci su rotaia (24 ore dalle 21.00 del 23/7 alle 20.59 del 24/7). Nel TPL, sciopero per tutta la prestazione lavorativa del 24 luglio. Coinvolti CUB Trasporti/SGB.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:

Scioperi 2 luglio 2026

Scioperi 5 luglio 2026

Scioperi 6 luglio 2026

Scioperi 7 luglio 2026

Scioperi 9 luglio 2026

Scioperi 10 luglio 2026

Scioperi 11 luglio 2026

Scioperi 15 luglio 2026

Scioperi 17 luglio 2026

Scioperi 19 luglio 2026

Scioperi 20 luglio 2026

Scioperi 21 luglio 2026

Scioperi 22-23 luglio 2026

Scioperi 23-24 luglio 2026

Fonte: Mit