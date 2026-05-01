Sciopero dei trasporti maggio 2026: calendario e orari città per città

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Nel mese di maggio 2026 sono diversi gli scioperi in programma in Italia e che coinvolgono numerosi comparti: dal settore dei trasporti pubblici locali e ferroviari a quello marittimo, dal trasporto aereo al settore merci. In questo articolo troverai una panoramica dettagliata e aggiornata delle principali agitazioni sindacali previste città per città, con date, orari e settori interessati.

Di seguito il calendario completo degli scioperi previsti nel periodo di maggio 2026.

Sciopero 01 maggio 2026

In tutte le province italiane è indetto uno sciopero generale che coinvolge sia il personale dipendente pubblico che privato per l’intera giornata. La mobilitazione nazionale, proclamata dal sindacato USI-CIT, interessa tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati.

Sciopero 04 maggio 2026

In tutte le province d’Italia, è indetto uno sciopero a rilevanza nazionale per il personale delle società di servizi di ristorazione ferroviaria di Trenitalia, che prevede la sospensione del servizio per mezzo turno per ogni turno di lavoro. Sono coinvolti i sindacati FAST-CONFSAL e FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/ORSA TRASPORTI.

Nella provincia di Milano (Regione Lombardia), il personale della società Mercitalia Shunting & Terminal si asterrà dal lavoro per 8 ore, dalle 22.00 del 4 maggio alle 6.00 del 5 maggio (sindacato OSR USB Lavoro Privato).

Sciopero 05 maggio 2026

In provincia di Firenze (Regione Toscana) è indetto uno sciopero della durata di 8 ore (intera prestazione) che riguarda il personale del settore manutenzione della società RFI DOIT Firenze (sindacato OSR USB Lavoro Privato).

Sciopero 07 maggio 2026

Per tutte le province italiane è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore portuale (lavoratori delle imprese ex art. 16, 17, 18 L. 84/94, ADSP e società che applicano CCNL porti) per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59 a cura di USB Lavoro Privato.

Sciopero 08 maggio 2026

Nella città di Trento (regione Trentino-Alto Adige), il personale della società Trentino Trasporti si asterrà dal lavoro per 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00 (sindacato OSR ORSA TRASPORTI).

Nella città di Potenza (regione Basilicata), il personale della società Miccolis – Servizio Urbano effettuerà uno sciopero di 4 ore, dalle 15.01 alle 19.00 (sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL/UGL AUTOFERRO).

Sciopero 09 maggio 2026

Nella città di Napoli (regione Campania), il personale della società EAV di Napoli effettuerà uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore, dalle 19.31 del 9 maggio alle 19.30 del 10 maggio (OSR ORSA AUTOFERRO TPL).

Sciopero 11 maggio 2026

Nel settore aereo, sono programmati numerosi scioperi a livello nazionale e interregionale che coinvolgono il personale ENAV ACC Roma, personale degli aeroporti di Milano Malpensa, Roma (Fiumicino e Ciampino), Napoli, Palermo e Cagliari, oltre a piloti e assistenti di volo della società EasyJet Airlines Limited. Gli scioperi si svolgeranno in diverse fasce orarie tra le 10.00 e le 18.00, alcune azioni sono per 4 ore (dalle 12.00 alle 16.00, dalle 13.00 alle 17.00) e altre per 8 ore o l’intero turno di lavoro. I sindacati coinvolti sono RSA UILT-UIL, UGL-TA, FAST-CONFSAL-AV, OST CUB Trasporti, USB Lavoro Privato, FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ANPAC.

Sciopero 14 maggio 2026

Nella città di Novara (regione Piemonte), il personale della società SUN di Novara aderirà a uno sciopero di 24 ore indetto da AL-COBAS.

Sciopero 15 maggio 2026

Nella città di Catania (regione Sicilia), sciopero di 24 ore dalle 00.01 alle 23.59 per il personale della società AMTS di Catania promosso da OSP CUB Trasporti.

Nella provincia di Milano (regione Lombardia), il personale del gruppo ATM di Milano sarà in sciopero per 24 ore con varie modalità (AL-COBAS).

Nella provincia di Foggia (regione Puglia), sciopero per il personale degli appalti ferroviari Euro&Promos di Foggia (primo mezzo turno della prestazione a partire dalle 00.01) indetto da FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL Ferrovieri/FAST-CONFSAL/ORSA FERROVIE.

In tutte le province della regione Toscana, seconda metà del turno di lavoro in sciopero per il personale appalti ferroviari Euro&Promos Lotto 2 (FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL Ferrovieri/FAST-CONFSAL/ORSA FERROVIE).

Per tutte le province della regione Veneto sciopero di 24 ore con varie modalità per il personale di Busitalia Sita Nord (USB Lavoro Privato/ADL COBAS).

Sciopero generale di 48 ore per il settore ferroviario e marittimo in tutte le province d’Italia (CSLE).

Sciopero 25-29 maggio 2026

Su tutto il territorio nazionale sciopero del trasporto merci su strada, con fermo dei servizi per 120 ore, ovvero dalle ore 00.00 del 25 maggio alle 24.00 del 29 maggio. Coinvolti i principali sindacati di categoria.

Sciopero 29 maggio 2026

In tutte le province italiane sciopero generale di 24 ore. Nel settore ferroviario lo sciopero durerà dalle 21.00 del 28 maggio alle 21.00 del 29 maggio, mentre nel settore autostrade dalle 22.00 del 28 maggio alle 22.00 del 29 maggio. Sindacati coinvolti: CUB, SGB, ADL Varese, SI-COBAS, USI-CIT.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:

Sciopero dei trasporti 01 maggio 2026: città, orario inizio e fine

Fonte: Mit