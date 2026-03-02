Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ansa

Nel mese di marzo 2026 sono previsti diversi scioperi in Italia che interesseranno vari settori e regioni, con particolare concentrazione nel settore dei trasporti e alcune agitazioni di carattere generale a livello nazionale. In questo articolo trovate il calendario aggiornato con le date, gli orari e le città coinvolte dagli scioperi di marzo 2026.

Sciopero 02 marzo 2026

Nella città di Bolzano è indetto uno sciopero della durata di 24 ORE per il trasporto pubblico locale, che coinvolge tutto il personale della società SASA di Bolzano. L’agitazione è stata proclamata dai sindacati OSR UGL, USB Lavoro Privato e ORSA Trasporti e si svolgerà dalla mezzanotte alle 24:00.

Sciopero 06 marzo 2026

Nella città di Napoli sono due gli scioperi previsti per il trasporto pubblico locale. Il primo coinvolge il personale della società EAV di Napoli e durerà 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00, indetto dal sindacato OSR ORSA AUTOFERRO TPL. Il secondo riguarda il personale divisione ferro, personale viaggiante e linee vesuviane della società EAV di Napoli, con uno sciopero di 24 ore indetto da OSP FAISA-CONFAIL.

Sciopero 09 marzo 2026

Su tutto il territorio nazionale è proclamato uno sciopero generale di intera giornata che riguarda il personale di tutti i comparti, aree pubbliche, categorie del lavoro privato e cooperativo (sindacato: SLAI-COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE). Ulteriori scioperi generali sono proclamati da UNIONE SINDACALE ITALIANA USI 1912, USB e CLAP per il personale del settore pubblico e privato ma con esclusione dell’intero settore trasporti, sempre per l’intera giornata.

Sciopero 13 marzo 2026

Nella città di Udine è previsto uno sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società Arriva Udine. L’agitazione è indetta dal sindacato ASI-AU Associazione Sindacale Indipendente.

Sciopero 16 marzo 2026

Nella città di Palermo sono indetti due scioperi di 24 ore che coinvolgono il personale delle società Autoservizi Russo e Segesta Autolinee. Entrambi sono proclamati dal sindacato OSR FAISA-CISAL.

Nella città di Enna sciopero di 24 ore per il personale della società Interbus (OSR FAISA-CISAL).

Nella città di Catania sciopero di 24 ore per il personale della società Etna Trasporti (OSR FAISA-CISAL).

In Abruzzo (tutte le province), sciopero di 24 ore del personale della Società TUA (OSR ORSA AUTOFERRO TPL).

Sciopero 18 marzo 2026

Su tutto il territorio nazionale sono indetti diversi scioperi nel settore aereo di 24 ore (00:00-23:59) che riguardano il personale di Airport Handling/Dnata presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, nonché il personale ALHA di Milano Malpensa (OST CUB TRASPORTI). Sono previsti anche due scioperi di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, che coinvolgono rispettivamente il personale navigante di EasyJet Airlines Limited e il personale di terra e di volo di ITA Airways (USB Lavoro Privato).

Sciopero 27 marzo 2026

In Lombardia (tutte le province), sciopero di 24 ore in varie modalità per il personale del Gruppo ATM di Milano (AL-COBAS).

Nella città di Napoli è previsto uno sciopero di 4 ore dalle 19.00 alle 23.00, che coinvolge il personale della società EAV (OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL/UGL-AUTOFERRO).

Sciopero 28 marzo 2026

Nella città di Bari sono indetti due scioperi nel settore del trasporto pubblico locale:

– Uno di 4 ore, dalle 20.00 alle 23.59, per il personale della società AMTAB (OSR/OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL AUTOFERRO).

– Un altro di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, per il personale della società MTM di Molfetta (OSP FIT-CISL/UILT-UIL).

Fonte: Mit