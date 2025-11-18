Sciopero dei trasporti novembre 2025: calendario e orari città per città

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Nel mese di novembre 2025 sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti e dei servizi pubblici, che coinvolgeranno sia il livello locale che quello nazionale. In particolare, segnaliamo uno sciopero ad Ancona nella giornata del 20 novembre e una giornata di forti disagi nazionali il 28 novembre, con proteste che interessano l’intero Paese, inclusi servizi ferroviari, aeroportuali, trasporto pubblico locale e autostrade. Di seguito il dettaglio con le date, le modalità e tutte le informazioni utili per cittadini e pendolari. Non risultano scioperi rilevanti per il periodo immediatamente successivo al 18 novembre 2025 se non negli ultimi giorni del mese.

Sciopero 20 novembre 2025

Nella città di Ancona è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 9.30 alle 17.30, riguardante il trasporto pubblico locale. Coinvolto il personale della società Conerobus di Ancona. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.

Sciopero 28 novembre 2025

In Italia, per l’intera giornata del 28 novembre, è indetto uno sciopero generale che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, con particolare rilevanza per i servizi di trasporto. Diverse le modalità annunciate:

– Nel settore aereo, portuale e taxi lo sciopero prosegue dalle 00:01 alle 23:59 sull’intera rete nazionale. Nel trasporto ferroviario lo sciopero avrà orari specifici, dalle 21:00 del 27 novembre fino alle 21:00 del 28 novembre. Anche per le autostrade è previsto lo stop dalle 22:00 del 27 novembre alle 22:00 del 28 novembre. Nel trasporto pubblico locale, sono coinvolte più città con modalità diverse ma la durata sarà in molti casi di 24 ore. Le agitazioni proclamate interessano anche il personale delle isole minori e maggiori, con particolari regole sulle prime partenze dei traghetti.

– I principali sindacati promotori sono CUB, USB, ADL-COBAS, CLAP, SIAL-COBAS, COBAS, FLAI TRASPORTI E SERVIZI, FISI, USI e USI-CIT.

Sciopero 28 novembre 2025 – Bolzano

Nella città di Bolzano, dalle 21:59 alle 23:59, è stato proclamato uno sciopero di 2 ore per il trasporto pubblico locale, che coinvolge il personale della società SASA di Bolzano. L’agitazione è stata indetta dai sindacati OSR FILT-CGIL e ORSA Trasporti.

Sciopero 30 novembre 2025 – Milano e Como

Nella città di Milano è proclamato uno sciopero nel settore del trasporto pubblico locale che coinvolge il personale del gruppo ATM. Le modalità variano a seconda dei servizi: ATM e NET Trezzo dalle 8.45 alle 12.45, NET Monza dalle 14.50 alle 18.50. Inoltre la funicolare Como Brunate sarà interessata da uno sciopero dalle 8.30 alle 12.30. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato CONFIAL-TRASPORTI.

