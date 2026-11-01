Sciopero dei trasporti novembre 2026: calendario e orari città per città

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Ansa

Nel novembre 2026 sono previsti scioperi nei settori aereo, ferroviario, del trasporto pubblico locale e del trasporto merci, oltre a uno sciopero generale nazionale il 20 novembre. Le mobilitazioni interessano diverse città e, in alcuni casi, hanno portata nazionale o coinvolgono più settori: di seguito date, categorie interessate e orari comunicati.

Sciopero 6 novembre 2026

Nella città di Bari, in Puglia, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00 nel settore aereo. La protesta riguarda il personale della società ENAV dell’aeroporto di Bari ed è indetta dalla RSA FAST-CONFSAL-AV.

Nella città di Volla, in Campania, è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 7.00 alle 15.00 nel settore del trasporto merci. È coinvolto il personale della società Vincenzo Miele Trasporti; lo sciopero è proclamato da UGL Viabilità e Logistica.

Sciopero 9 novembre 2026

Nella città di Genova, in Liguria, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.30 alle 15.30 nel trasporto pubblico locale. L’agitazione riguarda il personale della società AMT ed è indetta da OST CUB Trasporti.

Nella città di Palermo, in Sicilia, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00 nel trasporto pubblico locale. È coinvolto il personale della società AMAT; la proclamazione è di OSP CUB Trasporti.

In tutta Italia è previsto uno sciopero ferroviario di 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59, che riguarda il personale della società Italo-NTV. È proclamato da FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL Ferrovieri, FAST-Confsal e ORSA Trasporti.

Sempre in tutta Italia, è previsto uno sciopero di 22 ore, dalle 02.00 alle 23.59, del personale operativo degli equipaggi di Italo NTV. Lo sciopero è indetto da UILT-UIL.

Sciopero 10 novembre 2026

In tutta Italia è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 21.00 del 10 novembre alle 04.59 dell’11 novembre, nel trasporto merci su rotaia. È interessato il personale della società SBB Cargo Italia; lo sciopero è proclamato da OSR FILT-CGIL.

Nella città di Cosenza, in Calabria, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 09.59 alle 13.59 nel trasporto pubblico locale. L’agitazione riguarda il personale della società Busitalia Rail Service, B.U. Calabria, ed è indetta da OSR FAISA-CISAL.

Sciopero 13 novembre 2026

Nella città di Venezia, in Veneto, è previsto uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale. È coinvolto il personale della società ATVO; lo sciopero è proclamato da OSP SGB e FAST Mobilità.

In Lombardia è previsto uno sciopero di 24 ore, con modalità varie, nel trasporto pubblico locale. L’agitazione riguarda il personale delle società del gruppo ATM di Milano ed è indetta da AL-COBAS.

Sciopero 14 novembre 2026

Nella città di Bari, in Puglia, è previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 24.00 nel trasporto pubblico locale. È coinvolto il personale della società AMTAB; lo sciopero è proclamato da OST FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e UGL Autoferro.

Sciopero 16 novembre 2026

Nella città di Napoli, in Campania, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle 11.00 alle 15.00 nel trasporto pubblico locale. L’agitazione riguarda il personale della società ANM ed è indetta da OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL.

Sciopero 20 novembre 2026

In tutta Italia è proclamato da CGIL uno sciopero generale di intera giornata, che riguarda i settori pubblici e privati, compresi quelli in appalto e strumentali.

In tutta Italia è inoltre previsto uno sciopero plurisettoriale proclamato da CUB Trasporti e SGB Ferrovie. Per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia è indicata una durata di 23 ore, dalle 21.00 del 20 novembre alle 20.00 del 21 novembre; per il trasporto pubblico locale è coinvolta l’intera prestazione lavorativa del 21 novembre. La protesta riguarda il personale delle imprese che svolgono attività ferroviaria.

Sciopero 21 novembre 2026

Prosegue nella giornata del 21 novembre lo sciopero plurisettoriale nazionale di CUB Trasporti e SGB Ferrovie: per il settore ferroviario e il trasporto merci su rotaia la mobilitazione termina alle 20.00, mentre nel trasporto pubblico locale interessa l’intera prestazione lavorativa.

Nella città di Verona, in Veneto, è previsto uno sciopero ferroviario di 8 ore, dalle 9.01 alle 17.00. È coinvolto il personale della manutenzione e ingegneria di RFI, DOIT Verona, Unità territoriale Sud; lo sciopero è proclamato da OSR ORSA Ferrovie.

Sciopero 22 novembre 2026

Nella città di Milano, in Lombardia, è previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 00.01 alle 24.00 nel settore aereo. L’agitazione riguarda il personale della società ENAV all’aeroporto di Milano Malpensa ed è indetta dalla RSA FAST-CONFSAL-AV.

Nella città di Venezia, in Veneto, è previsto uno sciopero di 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59 nel settore aereo. È coinvolto il personale della società Sicuritalia IVRI all’aeroporto Marco Polo; lo sciopero è proclamato da OST FISASCAT-CISL.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:

Sciopero 6 novembre 2026

Sciopero 9 novembre 2026

Sciopero 10 novembre 2026

Sciopero 13 novembre 2026

Sciopero 14 novembre 2026

Sciopero 16 novembre 2026

Sciopero 20 novembre 2026

Sciopero 21 novembre 2026

Sciopero 22 novembre 2026

Fonte: Mit