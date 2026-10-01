Sciopero dei trasporti ottobre 2026: calendario e orari città per città

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Ansa

Nel mese di ottobre 2026 sono in programma diversi scioperi che coinvolgono trasporti e servizi pubblici in tutta Italia. Le agitazioni riguarderanno i settori ferroviario, aereo, marittimo, trasporto pubblico locale e merci, con interessamento sia nazionale, sia regionale e locale. In questo articolo presentiamo un calendario aggiornato delle principali date, città coinvolte e servizi interessati dagli scioperi previsti nel periodo ottobre 2026, per aiutare i cittadini a pianificare gli spostamenti e le proprie attività.

Sciopero 02 ottobre 2026

In Italia, è previsto uno sciopero plurisettoriale a rilevanza nazionale, che coinvolge sia categorie pubbliche che private. Gli orari e le modalità variano come segue: settore ferroviario per 3 ore dalle 11.00 alle 14.00 e settore marittimo con modalità non specificate. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato CSLE.

Sciopero 03 ottobre 2026

Nella città di Genova è indetto uno sciopero di 24 ore che coinvolge il trasporto pubblico locale, in particolare il personale della società AMT di Genova. Le modalità applicate sono varie sul territorio. Lo sciopero è proclamato dai sindacati OST CUB TRASPORTI.

Sciopero 08 ottobre 2026

In Sicilia (tutte le province), è previsto uno sciopero di 24 ore nel settore ferroviario, che coinvolge il personale della FS Security Regione Sicilia. Lo sciopero è proclamato dai sindacati OSR SLM FAST CONFSAL/ORSA TRASPORTI.

Sciopero 09 ottobre 2026

In Lombardia (tutte le province), si terrà uno sciopero nel settore trasporto pubblico locale che interessa il personale delle società Gruppo ATM di Milano, coinvolgendo sia i sindacati AL-COBAS sia CONFIAL TRASPORTI. La durata è di 24 ore con varie modalità.

In Calabria (tutte le province), è in programma uno sciopero del trasporto merci su base regionale, con una durata di 120 ore: dalle 00.01 del 9 ottobre alle 24.00 del 13 ottobre, che coinvolge le imprese aderenti a Fedralog Calabria.

Sciopero 10 ottobre 2026

Nella città di Firenze è proclamato uno sciopero di 24 ore nel settore trasporto pubblico locale, che riguarda il personale della società Gest servizio tranvia di Firenze. Sindacato promotore: OSP Cobas Lavoro Privato.

Sciopero 12 ottobre 2026

In Sicilia (tutte le province), è previsto uno sciopero del personale RFI Infrastrutture Sicilia/Doit Palermo nel settore ferroviario, dalle 21.01 del 12 ottobre alle 21.00 del 13 ottobre (24 ore). Sindacato: OSR UILT-UIL.

Nella città di Bari è programmato uno sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale, dalle 8.30 alle 12.30, che coinvolge il personale della società AMTAB di Bari. I sindacati coinvolti sono OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL Autoferrro.

Sciopero 14 ottobre 2026

In Toscana (tutte le province), sciopero generale di intera giornata per settori pubblici, privati, appalti e strumentali. Modalità: ferroviario dalle 09.01 alle 17.00, appalti ferroviari secondo mezzo turno, TPL 4 ore varie modalità, trasporto merci su rotaia tutta la giornata. Sindacato promotore: OSR CGIL.

Sciopero 15 ottobre 2026

Nella città di Foggia è indetto uno sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale, per il personale ATAF di Foggia. Sindacati: OST FILT-CGIL/FAISA-CISAL.

In Lombardia (tutte le province), sciopero di 24 ore nel trasporto merci che interessa il personale della socia DB Cargo Italia (Regione Lombardia). Sindacati: OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ORSA Ferrovie.

Sciopero 16 ottobre 2026

In Italia, sciopero nazionale per il settore aereo: il personale navigante di EasyJet Airlines Limited si fermerà per 24 ore (dalle 00.00 alle 23.59), indetto da USB Lavoro Privato.

Nella città di Napoli (Campania), sciopero di 4 ore dalle 19.30 alle 23.30 per il trasporto pubblico locale (personale DTF società EAV di Napoli, sindacati OSR FAISA-CONFAIL).

In Italia, sciopero interregionale nel settore aereo della Sicuritalia IVRI all’Aeroporto Marco Polo di Venezia per 24 ore, sindacato OST FISASCAT-CISL.

Nella città di Bergamo (Lombardia), sciopero di 24 ore per il trasporto pubblico locale: coinvolti i dipendenti della società Arriva Italia Unità produttiva di Bergamo, sindacati OSP FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL + RSU.

In Sicilia (tutte le province), è previsto lo sciopero regionale del trasporto merci per 120 ore: dalle 00.01 del 16 ottobre alle 24.00 del 20 ottobre, proclamato dal Comitato Trasporto Siciliano.

In Toscana (tutte le province), sciopero regionale del settore aereo per 24 ore coinvolgendo il personale presso gli aeroporti di Pisa e Firenze (società: Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta), sindacato USB Lavoro Privato.

In Italia, sciopero nazionale di 24 ore del personale navigante tecnico di Poste Air Cargo (sindacati: FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ANPAC/ANP) dalle 00.00 alle 24.00.

Sciopero 30 ottobre 2026

In Toscana (tutte le province), è proclamato uno sciopero generale, che coinvolge il personale dipendente pubblico e privato per tutta la giornata. Sindacato: USI-CIT.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:

Sciopero 02 ottobre 2026

Sciopero 03 ottobre 2026

Sciopero 08 ottobre 2026

Sciopero 09 ottobre 2026

Sciopero 10 ottobre 2026

Sciopero 12 ottobre 2026

Sciopero 14 ottobre 2026

Sciopero 15 ottobre 2026

Sciopero 16 ottobre 2026

Sciopero 30 ottobre 2026

Fonte: Mit