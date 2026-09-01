Sciopero dei trasporti settembre 2026: calendario e orari città per città

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Ansa

Nel mese di settembre 2026 sono previsti numerosi scioperi in tutta Italia, che coinvolgeranno principalmente il settore dei trasporti: ferroviario, aereo e locale, oltre a iniziative plurisettoriali che potranno interessare diverse categorie di lavoratori pubblici e privati. Nell’articolo trovate il calendario aggiornato, suddiviso per data e città, con tutte le informazioni essenziali su cui fare affidamento per programmare viaggi e spostamenti.

Sciopero 04 settembre 2026

Nella città di Genova è in programma uno sciopero di 8 ore (varie modalità) del personale della società AMT di Genova nel settore trasporto pubblico locale. Lo sciopero è indetto dai sindacati OST CUB TRASPORTI.

Sciopero 05 settembre 2026

Nella città di Venezia è indetto uno sciopero di 4 ore, dalle 16.00 alle 20.00, che coinvolge il personale della società ATVO di Venezia per il settore trasporto pubblico locale. I sindacati coinvolti sono OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL.

Sciopero 07 settembre 2026

Nel Piemonte, su tutto il territorio regionale, è indetto uno sciopero ferroviario di 24 ore, dalle 21:18 del 7/9 alle 21:00 dell’8/9, che coinvolge il personale Trenitalia Direzione Customer Operations CSVD regionale Piemonte. Sindacato: OSR ORSA FERROVIE.

In Trentino-Alto Adige, in tutte le province, sciopero ferroviario di 8 ore dalle 09:01 alle 17:00, riguarda il personale mobile soc. Trenitalia DOR Trentino Alto Adige. Sindacati: OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/SLM FAST-CONFSAL/ORSA FERROVIE.

Sempre in Trentino-Alto Adige, nella città di Bolzano, sciopero di 3 ore, dalle 09:01 alle 11:59, del personale SASA di Bolzano, nel trasporto pubblico locale. Vari sindacati coinvolti.

A livello nazionale, per tutto il settore ferroviario e trasporto pubblico locale (TPL), diversi scioperi plurisettoriali sono proclamati dai sindacati CUB TRASPORTI/SGB, CAT, e Assemblea Nazionale PDM/PDB gruppo FSI. Gli orari principali sono dalle 21:18 del 7/9 alle 21:00 dell’8/9, e per il TPL l’intera giornata dell’8/9.

Nel settore elicotteri a livello nazionale, sciopero 24 ore dalle 00:00 alle 23:59 per i piloti di AVINCIS ITALIA (FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/ANPAC).

Nella città di Verona, sciopero ferroviario dal 21:17 del 7/09 alle 21:00 dell’8/09 per il personale di RFI DOIT Verona Unità Territoriale Sud (OSR ORSA FERROVIE/SLM-FAST-CONFSAL).

Sciopero 08 settembre 2026

A livello nazionale, settore ferroviario, sciopero di 8 ore dalle 09:00 alle 16:59 per il personale dipendente nelle imprese ferroviarie, ad esclusione del Trentino-Alto Adige, Piemonte, Captrain Italia Srl e DB Cargo Italia Srl (OSR USB LAVORO PRIVATO).

Sciopero 10 settembre 2026

In Lombardia, sciopero 24 ore nel settore trasporto merci, dalle 00:01 alle 23:59 del personale DB Cargo Italia Regione Lombardia (OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ORSA FERROVIE).

Nella città di Trento (Trentino-Alto Adige), sciopero 4 ore dalle 11:00 alle 15:00 dei lavoratori Trentino Trasporti (OSR USB LAVORO PRIVATO).

A Udine, in Friuli-Venezia Giulia, sciopero 4 ore con orari diversificati tra servizio urbano (17:45-21:45) e extraurbano (17:00-21:00), personale Arriva Udine (ASI-AU).

A Foggia (Puglia), sciopero 8 ore (8:30-12:30 / 15:30-19:30) del personale ATAF (OST FILT-CGIL/FAISA-CISAL).

A livello nazionale, trasporto merci (Captrain Italia Spa): sciopero 24 ore dalle 16:01 del 10/9 alle 16:00 dell’11/9 (FILT-CGIL / FIT-CISL / UILT-UIL).

Sciopero 11 settembre 2026

A livello nazionale, settore aereo, sciopero di 4 ore, dalle 00:00 alle 04:00 (personale tecnico navigante Poste Air Cargo – FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/ANPAC/ANP).

Nella città di Cagliari (interregionale Sardegna), personale aeroporto SOGAER, SOGAERSECURITY e SOGAERDYN: sciopero 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00 (UGL T.A.).

A Olbia, (interregionale Sardegna), sciopero 24 ore (personale GEASAR SPA aeroporto di Olbia – UGL T.A.).

Sciopero 13 settembre 2026

A livello nazionale, settore aereo, sciopero di 24 ore del personale ADR Security aeroporti di Roma (FIUMICINO E CIAMPINO – FAST-CONFSAL).

In Toscana, sciopero 4 ore (11:00-15:00) del personale Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta (OSP USB LAVORO PRIVATO, OSR CUB TRASPORTI, CUB TRASPORTI TOSCANA).

Ancora in Toscana, sciopero 4 ore (11:00-15:00) per personale dipendente Toscana Aeroporti Spa, GH Toscana Srl e Consulta Spa (CUB TRASPORTI TOSCANA).

A livello nazionale, sciopero 4 ore (11:00-15:00) del personale Aviation Services Aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (OSR FAST-CONFSAL).

A Cagliari, personale gruppo SOGAER aeroporto di Cagliari Elmas in sciopero 4 ore (11:00-15:00) (OSP FILT-CGIL/FIT CISL/ UILTRASPORTI).

Sciopero 14 settembre 2026

Nella città di Bergamo, sciopero 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, personale Arriva Italia Unità Produttiva di Bergamo (OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/FAISA-CISAL).

Sciopero 15 settembre 2026

Nella città di Napoli, sciopero TPL di 4 ore, dalle 12:45 alle 16:45 (personale metropolitane area ferro ANM Napoli – OSR USB LAVORO PRIVATO).

A Firenze e in Toscana sono previsti molteplici scioperi del personale Autolinee Toscane (bacino Firenze, bacino urbano debole Firenze, Prato, Pisa, GEST di Firenze), con diversi sindacati e modalità (24 ore o 4 ore – vari orari dettagliati nel testo sopra).

In Ravenna (Emilia-Romagna), sciopero TPL 3 ore e 30 minuti, dalle 8:30 alle 12:00, personale società Start Romagna e reparto traghetto.

A Venezia, sciopero di 24 ore per personale società ATVO Venezia (OSP SGB/FAST Mobilità).

Sciopero 18 settembre 2026

A Firenze, sciopero di 24 ore del personale Autolinee Toscane bacino urbano forte Firenze (RSA FAISA-CISAL).

Sciopero 21 settembre 2026

A Bologna ed Emilia-Romagna, sciopero ferroviario di 8 ore (09:01-17:00) personale RFI ONAE-ONI Bologna; stessa fascia oraria anche per personale Trenitalia sedi Bologna, Reggio Emilia e Rimini.

Sciopero 22 settembre 2026

In Umbria, sciopero 24 ore (varie modalità) personale Busitalia Sita Nord Regione Umbria (OSR USB LAVORO PRIVATO).

Sciopero 26 settembre 2026

A livello nazionale, sciopero plurisettoriale di 24 ore, coinvolge settori pubblico e privato, inclusi quelli marittimi (CSLE).

Sciopero 28 settembre 2026

A Napoli, sciopero 4 ore dalle 08:00 alle 12:00 personale AIR Campania Napoli (OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL/FAISA-CISAL).

Sciopero 30 settembre 2026

A livello nazionale e interregionale (in particolare Roma, Bologna, Bari), sciopero 4 ore (13:00-17:00) di personale ENAV, Techno Sky, sedi aeroportuali ENAV, ENAV apt Bologna/Bari, ENAV via Appia Nuova Roma, ASPP Enav Roma e struttura Procurement sede centrale Roma. Sindacati UILT-UIL e RSA UILT-UIL.

Maggiori dettagli sono disponibili alle pagine dedicate ai singoli giorni:

Sciopero 04 settembre 2026

Sciopero 05 settembre 2026

Sciopero 07 settembre 2026

Sciopero 08 settembre 2026

Sciopero 10 settembre 2026

Sciopero 11 settembre 2026

Sciopero 13 settembre 2026

Sciopero 14 settembre 2026

Sciopero 15 settembre 2026

Sciopero 18 settembre 2026

Sciopero 21 settembre 2026

Sciopero 22 settembre 2026

Sciopero 26 settembre 2026

Sciopero 28 settembre 2026

Sciopero 30 settembre 2026

Fonte: Mit