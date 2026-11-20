Lo stop durerà 23 ore e coinvolgerà Trenitalia, Italo e Trenord: ecco quando si fermano i treni e quali corse sono garantite ai viaggiatori

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iStock Sciopero treni 20 e 21 novembre: orari e corse garantite

Chi stasera ha un treno da prendere farebbe bene a controllare l’orario prima di uscire di casa. Tra venerdì 20 e sabato 21 novembre il trasporto ferroviario si ferma per un nuovo sciopero nazionale, e non è il solito stop da pochi minuti di ritardo.

Tocca l’alta velocità, la lunga percorrenza e i regionali, con cancellazioni e variazioni che potrebbero cambiare i piani di molti pendolari e di chi aveva organizzato un weekend fuori porta. Vale la pena fare un po’ di ordine, perché in questi giorni si accavallano più scioperi e la confusione è dietro l’angolo.

23 ore di sciopero

Lo stop dura 23 ore: comincia alle 21.00 di venerdì 20 novembre e finisce alle 20.00 di sabato 21. A proclamarlo sono sigle sindacali autonome, e riguarda il personale del Gruppo FS Italiane, di Trenitalia, di Trenitalia Tper, di Italo e di Trenord. Coinvolto anche il trasporto merci su rotaia.

Attenzione a un equivoco molto diffuso. Venerdì 20 c’è anche lo sciopero generale della CGIL, ma i treni sono esclusi da quello: le ferrovie si fermano per uno sciopero separato, che parte soltanto in serata.

Per questo, di giorno, la circolazione dovrebbe procedere regolarmente, e il vero stop si concentra tra la sera di venerdì e il sabato. Aerei fuori dalla protesta, mentre bus, tram e metro seguono le fasce di garanzia di ogni azienda. A Milano, per dire, l’ATM è stata esclusa dallo sciopero generale.

Sabato, ai fini delle fasce di garanzia, conta come giornata feriale. Questo significa che per i servizi regionali sono previste le due finestre di tutela: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Chi aderisce

Ogni operatore ha pubblicato le proprie indicazioni, e conviene guardare quelle della compagnia con cui si viaggia.

Trenitalia

Per i regionali, Trenitalia assicura una parte delle corse nelle fasce 6-9 e 18-21. Sulle linee in orario sono garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, e per Frecce e Intercity esistono elenchi specifici dei treni che circolano.

Capitolo a parte per i collegamenti FrecciaLink, per i quali non sono previste fasce di garanzia: lì il rischio di trovare il servizio sospeso è più alto. Chi decide di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero ha diritto al rimborso senza trattenute.

Italo

Anche Italo può subire ripercussioni, e per questa protesta l’azienda ha pubblicato un elenco ufficiale dei treni garantiti. Il consiglio pratico è non fidarsi dell’orario che si ricorda a memoria: bisogna verificare il numero del proprio treno sui canali ufficiali, soprattutto nelle ore immediatamente precedenti la partenza, perché la situazione può cambiare.

Trenord

In Lombardia le regole sono due, una per ogni giornata. Venerdì 20 viaggiano i treni in partenza entro le 21 e con arrivo a destinazione entro le 22. Sabato 21 circolano soltanto i servizi minimi garantiti, nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Per il rimborso del biglietto, con Trenord la richiesta va presentata entro 30 giorni.

Chi può, farebbe meglio a spostare il viaggio fuori dalle ore dello sciopero. E per chi non ne ha la possibilità, l’unica strategia davvero affidabile è controllare lo stato del treno poco prima di partire e tenere pronto un piano B. In giornate come queste, la sorpresa peggiore è scoprirlo davanti al tabellone.