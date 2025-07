OOONO Co-Driver NO1 è il segnalatore di autovelox che ti aiuta a evitare multe in modo semplice e discreto. Scopri come funziona e approfitta dell’offerta speciale Prime Day

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa OOONO OOONO Co-Driver NO1, il dispositivo che segnala autovelox e tutor per evitare multe

C’è un piccolo accessorio che sta cambiando il modo di viaggiare su strada. Si chiama OOONO Co-Driver NO1, e nonostante le dimensioni ridotte, ha un impatto enorme sulla sicurezza e sulla consapevolezza alla guida. Per chi si trova spesso al volante e deve fare i conti con autovelox nascosti, limiti ingestibili e multe salate, è un’aggiunta economica e fondamentale alla propria dotazione da abitacolo.

Pensato per essere compatto, semplice da usare e sempre aggiornato, OOONO Co-Driver NO1 a prima vista potrebbe sembrare un profumatore d’auto o qualcosa di simile, ma non appena si entra in auto si connette allo smartphone e segnala in tempo reale la presenza di autovelox (fissi e mobili), tutor, incidenti e pericoli lungo il percorso. E in occasione del Prime Day si trova a un prezzo mai visto prima: un’ottima occasione per acquistarlo o regalarlo con pochi euro.

Come funziona

L’OOONO Co-Driver NO1 si collega via Bluetooth all’app OOONO disponibile per iOS e Android. Una volta installata l’app e sincronizzato il dispositivo, non serve altro: lo si può dimenticare sul cruscotto o vicino al cambio, e lui farà tutto da solo. Ogni volta che ci si avvicina a un autovelox fisso, mobile o un tratto sorvegliato da tutor, il dispositivo emette un segnale acustico e luminoso per avvisare il conducente con largo anticipo.

Le segnalazioni sono in tempo reale e basate su una delle community più attive d’Europa ormai consolidata negli anni: oltre 5 milioni di utenti contribuiscono quotidianamente a tenere aggiornato il database, segnalando nuovi rilevamenti o eventuali pericoli. Questo significa viaggiare con più tranquillità, senza ansia da multe o sorprese sgradevoli. Oltre agli autovelox, l’OOONO segnala anche i pericoli della strada come veicoli fermi in corsia e incidenti. Per diventare parte attiva della community e segnalare in tempo reale autovelox o pericoli all’interno della carreggiata, basta cliccare rispettivamente una o due volte sul dispositivo, il tutto evitando distrazioni causate da uno schermo.

Questo accessorio intelligente non ha bisogno di ricariche: funziona con una batteria a lunga durata, sostituibile come quella degli orologi. Nessun abbonamento, nessun costo aggiuntivo: basta collegarlo allo smartphone la prima volta e ci si dimentica della sua esistenza fino a che non ci deve segnalare un autovelox o un’emergenza.

Prime Day: i dettagli dell’offerta

In occasione del Prime Day 2025, l’OOONO Co-Driver NO1 è disponibile su Amazon a un prezzo scontato, con uno dei ribassi più interessanti dell’anno. Ben il 17% di sconto che permette di portarsi a casa con soli 29,99 euro un accessorio in grado di risparmiare centinaia di euro di multe e tanti pericoli. Un’occasione perfetta per chi vuole acquistarlo per sé o per fare un regalo utile e originale a qualcuno che passa molto tempo al volante.

Il dispositivo è compatibile con ogni tipologia di auto e, grazie al design minimale, si adatta perfettamente a ogni abitacolo senza essere invasivo. Facile da installare e ancora più facile da dimenticare, diventa un compagno di viaggio silenzioso ma efficace. Se si vuole evitare multe e affrontare ogni viaggio con maggiore serenità, questa è una delle offerte più interessanti del Prime Day.