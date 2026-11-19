Sterzo auto duro di colpo e spia accesa, scopri quando puoi continuare a guidare, qual'è il problema e i costi di riparazione: cosa dice il meccanico

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

123RF Quando il servosterzo elettrico si disattiva per un'anomalia al sensore di coppia, l'intervento in officina richiede spesso lo smontaggio del piantone sterzo completo

Se il volante diventa duro di colpo e si accende la spia del servosterzo, puoi comunque guidare l’auto perché la parte meccanica rimane attiva, ma la sterzata richiede molta più forza. Nei servosterzi elettrici una delle cause più frequenti è il guasto al sensore di coppia, anche se la centralina può escludere l’assistenza alla guida pure per errori provenienti da altre unità, come quella motore. Vediamo subito che cosa conviene fare.

Cosa fare subito se lo sterzo si indurisce

Quando lo sterzo diventa duro all’improvviso e la spia di anomalia si accende, è possibile guidare ma diventa impegnativo e rischioso. Prima di decidere se proseguire fino a casa o fermarti, ti consiglio di valutare queste condizioni:

su una strada scorrevole: a velocità costante lo sterzo risulta quasi normale, quindi puoi raggiungere con attenzione l’area di sosta o l’officina mantenendo saldo il volante;

a velocità costante lo sterzo risulta quasi normale, quindi puoi raggiungere con attenzione l’area di sosta o l’officina mantenendo saldo il volante; in città o tra le rotatorie: le curve strette o le manovre richiedono uno sforzo notevole. Se non te la senti di gestire il peso del volante in sicurezza, accosta e chiama il carroattrezzi;

le curve strette o le manovre richiedono uno sforzo notevole. Se non te la senti di gestire il peso del volante in sicurezza, accosta e chiama il carroattrezzi; lo sterzo fa rumori metallici o si blocca: in questo caso non si tratta di un errore elettrico ma di un guasto meccanico, quindi ti consiglio di fermarti subito senza forzare e di chiamare il soccorso stradale.

I sintomi del sensore di coppia guasto

Sui servosterzi elettrici, il sensore di coppia si trova sull’albero del piantone per leggere quanta forza si sta applicando sul volante, così da far lavorare il motorino elettrico. Se il sensore invia dati sbagliati o interrotti, la centralina disattiva l’aiuto per evitare che l’auto sterzi da sola.

A volte però il servosterzo si spegne pochi secondi dopo l’avviamento per colpa di errori presenti nella centralina motore o in altri moduli che comunicano tra loro. Quando invece il guasto è proprio nel sensore di coppia del piantone, te ne accorgi da questi segnali:

il volante torna morbido spegnendo e riaccendendo l’auto: riavviando il quadro il servosterzo riparte, ma dopo pochi chilometri o durante una manovra si indurisce di nuovo;

spegnendo e riaccendendo l’auto: riavviando il quadro il servosterzo riparte, ma dopo pochi chilometri o durante una manovra si indurisce di nuovo; si accende la spia del volante, a volte anche quella dell’ ESP: il controllo elettronico di stabilità utilizza i dati dello sterzo per gestire l’auto, quindi se il sensore del piantone va in errore spesso si accendono entrambe le spie;

a volte anche quella dell’ il controllo elettronico di stabilità utilizza i dati dello sterzo per gestire l’auto, quindi se il sensore del piantone va in errore spesso si accendono entrambe le spie; lo sterzo va a scatti o è più duro da un lato: prima di bloccarsi del tutto, il volante può risultare leggero girando a destra e molto più pesante a sinistra.

Costi della riparazione

Per essere sicuri della riparazione, in officina partiamo sempre dalla diagnosi elettronica tramite la presa OBD (la presa di collegamento per il computer di diagnosi). A seconda delle anomalie presenti, verifichiamo i dati in tempo reale e le parti segnalate, come per esempio la batteria, il piantone o la centralina motore.

La spesa per sistemare il problema cambia in base al componente difettoso, vediamo i più comuni:

sostituzione del sensore di coppia: sui modelli in cui il ricambio viene venduto separatamente, la riparazione può costare tra i 250 e i 450 euro ;

sui modelli in cui il ricambio viene venduto separatamente, la riparazione può costare tra i ; sostituzione dell’intero gruppo piantone sterzo: sulle auto più recenti, in cui il sensore è integrato nel blocco unico, si spendono dai 600 fino ad arrivare ai 1.200 euro per il ricambio nuovo, oppure tra i 400 e i 700 euro scegliendo un piantone revisionato garantito;

sulle auto più recenti, in cui il sensore è integrato nel blocco unico, si spendono dai fino ad arrivare ai per il ricambio nuovo, oppure tra i scegliendo un piantone revisionato garantito; batteria di avviamento: quando si verificano cali di tensione il primo step è la batteria. La spesa va dai 90 ai 150 euro per una standard fino ad arrivare ai 280 euro per una batteria con tecnologia AGM.

I prezzi indicati sono comprensivi di montaggio.

I consigli del meccanico

Un servosterzo che si disattiva a tratti va sempre fatto controllare subito, anche se spegnendo il motore sembra tornare tutto a posto. Prima di portare l’auto in officina, puoi seguire questi consigli: