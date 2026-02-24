Scopriamo come leggere e interpretare il codice 91V sulle gomme auto e perché è fondamentale conoscerlo per la sicurezza e il mantenimento degli pneumatici

Scegliere i giusti pneumatici per la propria auto è molto importante, non dimenticare che le gomme infatti sono il solo e unico elemento di contatto della vettura con il manto stradale. Per questo devono essere di buona qualità e conformi alla normativa e alle indicazioni del costruttore del veicolo, sia per evitare multe salate, che per viaggiare in sicurezza, senza mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri utenti della strada. Come abbiamo già visto in precedenti articoli sul tema, non è importate solo scegliere il marchio o il modello corretto per la propria macchina, ma anche fare attenzione alle sigle impresse sul fianco degli pneumatici, come la “91V”.

Si tratta infatti di codici importanti, che non stanno certo lì per caso: danno informazioni fondamentali sulla capacità di carico e la velocità massima consentita. Ecco perché conoscerle e comprenderne il significato è fondamentale nella scelta degli pneumatici corretti per la propria auto e adatti alle proprie esigenze.

Il significato di 91V

Gli indici di carico e di velocità non sono dei dettagli tecnici che danno informazioni utili solo al gommista in fase di manutenzione e cambio gomme, sono invece elementi fondamentali per garantire la sicurezza stradale e le prestazioni ottimali del veicolo.

In particolare, la sigla 91V che possiamo trovare sul fianco di uno pneumatico indica le sue caratteristiche prestazionali. Il 91 è quello che viene definito indice di carico, e in questo caso è pari a un peso massimo di 615 kg per gomma, mentre la V indica il codice di velocità, che certifica la capacità di quegli pneumatici di viaggiare in sicurezza fino a una velocità massima di 240 km/h. Questo valore non si trova mai solo, ma è preceduto generalmente dalle misure dello pneumatico, per intenderci una sigla completa potrebbe essere per esempio “205/55 R16 91V”. Tutti i valori indicati devono corrispondere o essere superiori a quelli che sono scritti nel libretto dell’auto, da verificare quindi per garantire la conformità legale e di sicurezza.

Che cos’è l’indice di carico

Si tratta di un numero che va da 0 a 100 e oltre, ognuno dei quali corrisponde a un peso specifico, il massimo che ogni singolo pneumatico può sopportare quando è gonfiato correttamente. L’indice di carico si trova sul fianco della gomma insieme ad altre sigle e prima della lettera che corrisponde al codice di velocità.

Non è mai una buona idea non rispettare l’indice di carico indicato sul libretto di circolazione del veicolo, i rischi infatti possono essere i seguenti:

un eccessivo sovraccarico può compromettere la tenuta di strada e influire negativamente sua sulla frenata che sulla stabilità del veicolo;

e influire negativamente sua sulla frenata che sulla stabilità del veicolo; è possibile danneggiare la struttura delle gomme, aumentando il rischio di deformazioni, cedimenti e scoppi, molto pericolosi e causa di incidenti;

la struttura delle gomme, aumentando il rischio di deformazioni, cedimenti e scoppi, molto pericolosi e causa di incidenti; si rischiano chiaramente multe e sanzioni.

Tabella degli indici di carico più comuni

Indice di carico Peso in kg 80 450 85 515 90 600 91 615 95 690 100 800

Che cos’è il codice di velocità

Il codice di velocità è rappresentato da una sola lettera e indica la velocità massima alla quale lo pneumatico è stato testato per lavorare in sicurezza. Ogni lettera corrisponde a una velocità massima (nel nostro caso la V, per esempio, indica 240 km/h.

Montare sulla propria auto pneumatici con un codice di velocità adeguato è importante per diversi motivi:

prima di tutto la sicurezza , superare la velocità massima consentita dal codice indicato dal costruttore può essere davvero pericoloso: può generare un eccessivo calore all’interno dello pneumatico, che causa la deformazione della carcassa e la perdita di aderenza sul manto stradale. Non c’è bisogno di dire quali e quanto gravi possono essere le conseguenze;

, superare la velocità massima consentita dal codice indicato dal costruttore può essere davvero pericoloso: può generare un eccessivo calore all’interno dello pneumatico, che causa la deformazione della carcassa e la perdita di aderenza sul manto stradale. Non c’è bisogno di dire quali e quanto gravi possono essere le conseguenze; la revisione periodica (obbligatoria per legge dopo 4 anni dall’immatricolazione e poi ogni due) senza gomme corrette avrà esito negativo ;

; aumenta l’usura del battistrada e di conseguenza usare pneumatici con un codice di velocità inferiore a quello richiesto può ridurre la durata degli pneumatici;

del battistrada e di conseguenza usare pneumatici con un codice di velocità inferiore a quello richiesto può ridurre la durata degli pneumatici; anche stavolta, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, multa assicurata.

Tabella dei codici di velocità più comuni

Codice di velocità km/h (massimo consentito) S 180 T 190 H 210 V 240 W 270 Y 300

Cosa rischi se scegli pneumatici con indici inadeguati

Come abbiamo visto, la scelta degli pneumatici deve essere fatta in maniera consapevole e, ancor meglio, guidata da un professionista del settore serio e preparato. Montare gomme che non rispettano gli indici che vengono segnalati sul libretto del veicolo può essere davvero molto rischioso; riassumendo, si possono verificare le seguenti ipotesi:

scoppio della gomma, se sottoposta a un carico eccessivo infatti é possibile che si surriscaldi eccessivamente durante la guida ed esploda, con rischi gravissimi per conducente e occupanti dell’auto e per tutti gli utneti della strada,

della gomma, se sottoposta a un carico eccessivo infatti é possibile che si surriscaldi eccessivamente durante la guida ed esploda, con rischi gravissimi per conducente e occupanti dell’auto e per tutti gli utneti della strada, perdita di controllo del mezzo a causa della deformazione dello pneumatico o della perdita di aderenza, con un potenziale aumento del rischio di incidenti;

del mezzo a causa della deformazione dello pneumatico o della perdita di aderenza, con un potenziale aumento del rischio di incidenti; usare gomme non adatte può accelerare l’usura del battistrada e ridurne la durata ;

; pneumatici inadatti possono causare una resistenza al rotolamento elevata e un conseguente aumento del consumo di carburante e di emissioni di Co2;

di carburante e di emissioni di Co2; montare gomme sbagliate influisce negativamente sul comfort di guida, causando vibrazioni e rumori eccessivi.

Consigli per l’acquisto delle gomme corrette

Per scegliere le gomme auto corrette in maniera consapevole, senza sbagliare e rischiare quindi i problemi sopra descritti, consigliamo di: