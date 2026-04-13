Sbagliare la sigla ET dei cerchi significa compromettere la geometria dell’auto e la sicurezza dei sistemi ADAS della propria vettura. Analizziamo nel dettaglio i danni meccanici reali che derivano da un offset errato, senza trascurare le pesanti sanzioni amministrative. Vediamo quali puoi montare sulla tua auto, evitando così di sprecare soldi in ricambi incompatibili.
Indice
Cosa succede se ignori l’ET
Tecnicamente, l’ET rappresenta la distanza millimetrica tra il punto in cui il cerchio tocca il mozzo della ruota e il centro esatto della ruota stessa. In pratica, questo valore stabilisce se il cerchio sporge verso l’esterno della carrozzeria o se rientra troppo verso l’interno.
Se monti un cerchio con la sigla sbagliata, il peso dell’auto non cade più correttamente al centro della gomma, questo spostamento crea uno sforzo anomalo sulla meccanica, danneggiandola:
- cuscinetti ruota: se il cerchio sporge troppo, agisce come una leva che usura prematuramente i cuscinetti della ruota, portandoli a fischiare e a rompersi;
- interferenza con la meccanica: un offset errato riduce lo spazio vitale tra il cerchio e componenti come ammortizzatori o pinze freno. Questa vicinanza eccessiva facilita l’incastro di sassolini o detriti tra la pinza e il disco, provocando sfregamenti o rotture;
- danni a gomme: se la ruota sporge troppo, lo pneumatico colpisce il bordo del parafango a ogni dosso, inoltre, il cerchio diventa il primo punto di contatto contro i marciapiedi, con il rischio di deformarlo o tagliare il fianco della gomma;
- instabilità dei sistemi ADAS: i sensori di bordo sono tarati sulla carreggiata originale. Se sposti il suo asse, la frenata automatica e il mantenimento di corsia potrebbero perdere precisione e sicurezza.
Guidare con un offset sbagliato è pericoloso e ti espone a sanzioni pesanti per aver alterato le misure omologate dell’auto. Oltre ai danni tecnici, rischi il ritiro della carta di circolazione e la nullità della copertura assicurativa in caso di sinistro.
Posso montare un cerchio con una sigla diversa?
La risposta è sì, ma non puoi farlo a caso. Le normative sono molto rigide su questo punto, ogni variazione della carreggiata deve essere certificata per non compromettere la sicurezza. Se decidi di variare il valore originale, devi seguire questi parametri:
- omologazione: è il sistema che permette di montare legalmente cerchi con misure diverse da quelle originali. Se il nuovo cerchio ha un certificato che dichiara la compatibilità specifica per il tuo modello di auto, sei in regola con il codice della strada;
- il limite della carrozzeria: indipendentemente dalla sigla ET scelta, la ruota non può mai sporgere oltre il filo esterno del parafango. Se la gomma esce anche solo di un millimetro dalla sagoma dell’auto, il veicolo è sanzionabile immediatamente;
- tolleranze ammesse: alcuni costruttori permettono piccole variazioni, ma è sempre meglio restare entro i limiti suggeriti dalle banche dati professionali per evitare che la variazione dell’assetto faccia lavorare male la meccanica;
- corretto montaggio: ogni volta che installi cerchi con specifiche diverse, l’officina deve rilasciarti un documento che attesti l’installazione a regola d’arte, fondamentale in sede di revisione o in caso di sinistro.
Dove si trova la sigla ET
A differenza delle misure degli pneumatici, l’ET non è quasi mai riportato sulla carta di circolazione. Per trovarlo, esistono diversi metodi che ti permettono di risalire al valore corretto con estrema semplicità:
- banche dati dei rivenditori: i gommisti e i rivenditori di cerchi hanno accesso a database aggiornati. Inserendo la targa o il modello preciso della tua auto puoi risalire istantaneamente all’offset compatibile;
- configuratori online: molti produttori di cerchi in lega offrono strumenti sul loro sito web che, selezionando marca e anno del veicolo, ti indicano automaticamente i cerchi compatibili e omologati;
- incisione sul cerchio: la sigla è impressa sulla parte interna del cerchio, solitamente su una delle razze o vicino al mozzo (troverai scritte come ET45 o IS45);
- documentazione tecnica: il valore è spesso riportato nel manuale d’uso o nel Certificato di Conformità della vettura. Tieni presente che questi documenti non sono sempre facili da reperire, specialmente se l’auto è stata acquistata usata;
- etichette nel vano porta o sportello carburante: su alcuni modelli, oltre alle misure e pressione delle gomme, è presente un QR code o, in sua assenza, una targhetta che rimanda alle specifiche tecniche.
Perché si varia l’ET
In officina capita spesso che un cliente voglia montare un cerchio con una sigla diversa dall’originale. Questa scelta nasce solitamente da esigenze specifiche, che però devono sempre fare i conti con i limiti fisici della vettura:
- miglioramento estetico: ridurre il valore numerico dell’ET permette di far sporgere la ruota verso l’esterno, “riempiendo” meglio il parafango e dando all’auto un aspetto più sportivo;
- stabilità della carreggiata: allargando la distanza tra le ruote dello stesso asse si ottiene una maggiore stabilità, migliorando la tenuta di strada in curva;
- montaggio di pneumatici più larghi: a volte variare questo valore è una scelta tecnica obbligata per evitare che una gomma con una sezione maggiore vada a toccare gli ammortizzatori interni;
- sostituzione dell’impianto frenante: se decidi di montare pinze freno maggiorate, potresti aver bisogno di un offset diverso per creare lo spazio necessario tra le razze del cerchio e la nuova componentistica.
Variare questo parametro non è vietato, ma richiede un’omologazione specifica poiché altera gli equilibri progettati in fabbrica. Ogni modifica deve essere calcolata con estrema precisione, affidarsi alle specifiche della Casa costruttice evita tentativi rischiosi e previene danni meccanici.
I controlli da fare prima del montaggio
Quando in officina montiamo un set di cerchi differenti, oltre alla verifica delle sigle degli pneumatici effettuiamo un rigoroso controllo che serve per assicurarci che lo spostamento millimetrico non crei conflitti con la meccanica:
- prova di ingombro: montiamo il cerchio senza lo pneumatico per verificare lo spazio tra le razze e la pinza del freno. Devono esserci almeno 3 mm di luce per evitare contatti dovuti a flessioni sotto sforzo;
- profondità dei bulloni: verifichiamo sempre che i bulloni si avvitino per almeno 6-8 giri completi (circa 8-10 mm di filetto) per garantire una tenuta meccanica ottimale e sicura;
- fine corsa: sterziamo le ruote completamente per assicurarci che il bordo del cerchio non sfiori i braccetti della sospensione, i tubi dei freni o i cablaggi dell’ABS;
- test di compressione: una volta montato lo pneumatico, simuliamo il carico massimo sull’ammortizzatore per essere certi che la gomma non vada a tagliare il fianco contro il bordo del parafango.
I consigli del meccanico
Per evitare errori, ecco i consigli da seguire prima di acquistare un nuovo set di cerchi:
- no ai distanziali: evita assolutamente il loro utilizzo per allargare la carreggiata. Oltre a essere illegali, aumentano drasticamente lo sforzo meccanico sui cuscinetti;
- attenzione ai cerchi usati: verifica sempre che la sigla sia leggibile. È fondamentale far controllare il cerchio da un gommista su un’equilibratrice per accertarsi che sia perfettamente dritto;
- idoneità del cerchio: non fidarti dei prodotti “universali”. Un cerchio deve essere certificato per il tuo modello, rispettando le geometrie delle ruote;
- documentazione: se installi cerchi con misure differenti, assicurati di avere il certificato di compatibilità e la dichiarazione di corretto montaggio per tutelarti legalmente.