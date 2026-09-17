Sospensione bollo auto 2027, quanto risparmia chi ha la Fiat Panda

Il Consiglio dei Ministri ha spinto sull’acceleratore dell’imposizione fiscale sui veicoli, definendo i contorni del taglio al bollo auto previsto per il 2027. Una misura attesa da milioni di automobilisti, ma che porta con sé paletti precisi e criteri di selezione rigorosi. La misura punta ad alleggerire la pressione fiscale sulle utilitarie e sui veicoli di media cilindrata, escludendo però le vetture di potenza superiore e le flotte aziendali.
Indice
Risparmio massimo e calcolo della soglia
Il risparmio dipende dalla classe ambientale e dalla potenza. Al netto di eventuali maggiorazioni regionali, un’auto nuova (euro 6) da 50 Kw paga in base alle tariffe nazionali 129 euro (2,58 euro a chilowatt); per i mezzi più vecchi la tariffa può salire fino a 3 euro a kw, fissando il massimo risparmio possibile a quota 240 euro. In media, la novità vale poco meno di 165 euro per ogni beneficiario.
L’impatto si riduce per le auto ibride, che in molte regioni già hanno sconti ed esenzioni temporanee, e per le elettriche, esenti per i primi cinque anni.
Le condizioni: a chi spetta il beneficio
Il provvedimento stabilisce requisiti stringenti per contenere l’impatto sulle casse pubbliche e circoscrivere la platea dei beneficiari:
- Regola del veicolo unico: l’esenzione spetta a un solo veicolo per ciascun contribuente. Qualora una persona sia intestataria di più vetture rientranti sotto il limite degli 80 kW, la misura si applicherà automaticamente al mezzo con la potenza minore.
- Solo persone fisiche: la misura è riservata esclusivamente ai privati cittadini. Restano escluse le autovetture intestate a società, i veicoli in leasing aziendale e le flotte commerciali.
- Fuori le alte potenze: nessun beneficio per le vetture che superano l’asticella degli 80 kW, così come rimane invariata la disciplina legata al Superbollo per le auto con potenza superiore ai 185 kW.
Quanto si risparmia?
Le versioni da 100 CV o 105 CV (come molte motorizzazioni 1.2 PureTech Stellantis o GPL Dacia da 74 kW) sfiorano la soglia massima e beneficiano del risparmio quasi pieno
- Fiat Panda / Pandina: 1.0 Hybrid (51 kW / 70 CV)-> Bollo AZZERATO (Risparmio: 131,50 €)
- Toyota Aygo X: 1.0 VVT-i (53 kW / 72 CV)-> Bollo AZZERATO (Risparmio: 136,70 €)
- Toyota Yaris: 1.5 Hybrid 116 CV (59 kW termici + elettrico) ->Bollo AZZERATO (Risparmio: 152,20 €)
- Lancia Ypsilon (Mild Hybrid): 1.2 100 CV (74 kW)-> Bollo AZZERATO (Risparmio: 190,90 €)
I modelli compresi nell’esenzione
- Fiat Panda / Pandina: 1.0 Mild Hybrid (51 kW / ~70 CV) — Esente
- Fiat Grande Panda: 1.2 Benzina 100 CV (74 kW) — Esente
- Fiat 500: Versioni termiche e Mild Hybrid (quasi tutte sotto gli 80 kW) — Esente
- Fiat 500e (Elettrica): 70 kW — N
- Lancia Ypsilon: Ibrida 1.2 (51 kW) e Ibrida 110 CV (motore termico 74 kW) — Esente
- Citroën C3: PureTech 83 (61 kW) e PureTech 100 (74 kW) — Esente
- Peugeot 208: PureTech 75 (55 kW) e PureTech 100 (74 kW) — Esente
- Opel Corsa: Versioni entry-level (tipicamente sotto gli 80 kW) — Esente
- Dacia Sandero / Stepway: SCe 65 (48 kW), TCe 67 (67 kW), TCe 90 (66 kW) e ECO-G 100 GPL (74 kW) — Tutte Esenti
- Renault Clio: SCe 65 (49 kW) — Esente
- Volkswagen Polo: Motorizzazioni 1.0 d’ingresso — Esenti (< 80 kW)
- Skoda Fabia: Versioni 80 CV e 95 CV — Esenti (< 80 kW)
- Seat Ibiza: Versioni d’ingresso — Esenti (< 80 kW)
- Toyota Aygo X: 1.0 (53 kW / 72 CV) — Esente
- Toyota Yaris: Versioni d’accesso o generazioni precedenti (< 80 kW) — Esenti |
- Suzuki Swift: Versioni Hybrid sotto gli 80 kW — Esenti
- Hyundai i10 / i20: Motorizzazioni d’ingresso — Esenti (< 80 kW)
- Kia Picanto: Motorizzazioni d’accesso — Esenti (< 80 kW)
Modelli di auto esclusi dall’esenzione
- Volkswagen: T-Roc e Tiguan nelle motorizzazioni attuali sopra gli 80 kW
- Ford: Puma nelle versioni da 125 CV e superiori
- BMW: X1, già oltre gli 80 kW nelle motorizzazioni d’ingresso
- Kia: Sportage nelle attuali motorizzazioni sopra gli 80 kW
- Nissan: Qashqai nelle versioni che superano la soglia
- Dacia: Duster mild hybrid 140 ed Eco-G 120; Sandero TCe 110 ed Eco-G 120
Modelli “A Metà” (La versione fa la differenza)
Alcuni modelli di auto più vendute sul mercato si trovano a cavallo della soglia…dipende dalla versione
|Modello
|Versioni ESENTI (< 80 kW)
|Versioni ESCLUSE (> 80 kW)
|Dacia Sandero / Stepway
|1.0 TCe 90 CV (66 kW)
Eco-G GPL 100 CV (74 kW)
|1.0 TCe 110 CV (81 kW) — Fuori per solo 1 kW
|Volkswagen Polo
|1.0 MPI 80 CV (59 kW)
1.0 TSI 95 CV (70 kW)
|1.0 TSI 116 CV (85 kW)
Polo GTI 200 CV
|Citroën C3 / Opel Corsa
|1.2 PureTech 75 CV (55 kW)
1.2 PureTech 100 CV (74 kW)
|1.2 Hybrid 136 CV (100 kW)
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