Un errore comune nella regolazione dei retrovisori può nascondere auto e moto. Ecco il metodo per ampliare la visuale e guidare più sicuri

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Specchietti retrovisori, attenzione a questo errore comune

Quante volte, appena saliti in auto, regoliamo gli specchietti laterali in modo da vedere un pezzetto di fiancata? È un’abitudine diffusissima, quasi istintiva, e sembra anche logica: dà un riferimento visivo rispetto alla vettura.

Eppure, potrebbe essere proprio questo uno degli errori più comuni, perché può lasciare scoperte alcune zone laterali. Basta cambiare di poco l’orientamento dei retrovisori per ampliare la visuale e accorgersi prima di chi ci affianca.

Niente angoli ciechi

Il problema ha un nome preciso: gli angoli ciechi. Sono le aree intorno all’auto che non si vedono direttamente dal posto di guida né attraverso gli specchietti, e si trovano soprattutto ai lati e nella parte posteriore.

Lì può nascondersi un’altra auto, una moto o una bicicletta, senza che ce ne accorgiamo. La loro estensione, tra l’altro, cambia da vettura a vettura: dipende dalla forma della carrozzeria, dalle dimensioni dei vetri e dalla posizione di chi guida.

Quando vediamo un po’ di fiancata nei retrovisori laterali, la loro immagine si sovrappone in parte a quella dello specchietto interno. La soluzione è orientare gli specchietti laterali più verso l’esterno: così si guarda meglio sulle corsie adiacenti e si riduce la sovrapposizione con lo specchietto centrale.

Come regolarli correttamente

Si parte dal sedile, che va sistemato nella normale posizione di guida. Poi si passa allo specchietto interno: deve inquadrare il più possibile il lunotto posteriore, così da controllare la strada alle spalle senza spostare la testa.

Per lo specchietto sinistro basta un trucco semplice: seduti al volante, si sposta la testa verso il finestrino e si orienta lo specchio fino a vedere appena il fianco dell’auto.

Tornando in posizione normale, la carrozzeria dovrebbe sparire quasi del tutto dalla visuale. Per il destro si fa lo stesso, ma spostando la testa verso il centro dell’abitacolo, in direzione della console centrale, e regolando lo specchio fino a vedere appena il fianco destro.

Il metodo si chiama Blindzone Glare Elimination ed è nato proprio per ridurre la sovrapposizione tra i tre specchietti. Volendo, si può spingere ancora un po’ più all’esterno la regolazione, controllando sempre che la visuale posteriore resti adeguata.

Con questa impostazione, un’auto che arriva da dietro passa progressivamente dal retrovisore interno a quello laterale e poi nella visuale periferica, senza sparire nel passaggio.

Due raccomandazioni importanti: provate la nuova regolazione a vettura ferma e non toccate mai gli specchietti mentre guidate. E ricordate che nessuna regolazione elimina del tutto gli angoli ciechi: prima di spostarsi di corsia bisogna comunque controllare gli specchi, mettere la freccia e dare un’occhiata rapida oltre la spalla.

Anche la tecnologia viene in aiuto

Per chi vuole una mano in più, c’è la tecnologia. Il blind spot monitor, o monitoraggio dell’angolo cieco, usa sensori montati sulla vettura, in genere nella parte posteriore, per rilevare i veicoli che si trovano o stanno arrivando nella zona laterale non visibile.

Quando ne individua uno, avvisa il conducente con una spia luminosa, di solito vicino agli specchietti, e in molti casi con un segnale acustico se si accende la freccia. Resta però un aiuto, non un sostituto: anche con il sensore, lo sguardo oltre la spalla non va mai dimenticato.