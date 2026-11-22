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123RF Come portare a casa i surgelati senza farli scongelare in auto

Il trasporto della spesa in auto comincia prima di accendere il motore. Per mantenere la catena del freddo contano il tempo trascorso fuori dalla refrigerazione, la temperatura a cui sono esposti gli alimenti e la capacità della borsa di mantenerli freddi. In un veicolo fermo al sole, anche una sosta di pochi minuti può peggiorare le condizioni di trasporto.

Bagagliaio o abitacolo, dove sistemare la spesa

Se il bagagliaio ripara la borsa dal sole e offre un punto stabile per fissarla, è una collocazione adatta. L’abitacolo climatizzato è preferibile quando il vano di carico è più caldo. In pratica a determinare la scelta è la configurazione dell’auto. In una berlina il bagagliaio è separato dalla cabina, mentre su una station wagon o su molti suv lo spazio di carico comunica con l’abitacolo. Conta poi la temperatura nel punto in cui viaggia la borsa. Anche con il climatizzatore acceso, il freddo necessario agli alimenti va mantenuto nel contenitore.

C’è anche un altro aspetto da considerare perché una borsa sul sedile può scivolare alla prima frenata. Per tenerla ferma, nel bagagliaio conviene appoggiarla sul piano di carico e, se disponibili, usare la rete o i punti di ancoraggio. In cabina può trovare posto nel vano piedi posteriore, se dimensioni e posizione consentono di bloccarla senza intralciare i passeggeri. Le casse d’acqua e gli altri colli pesanti vanno in basso, vicino allo schienale posteriore, così da lasciare libere le borse termiche e le confezioni fragili. L’articolo 164 del Codice della strada richiede di sistemare il carico in modo da evitare che cada o si disperda e da preservare la visibilità e la libertà di movimento di chi guida.

La spesa fuori dal frigorifero può resistere in media circa due ore, ma il margine si dimezza quando l’aria è molto calda ovvero superiore a circa 30 gradi. Di conseguenza per applicare il criterio bisogna considera l’esposizione fuori dal freddo, compresi il tempo trascorso nel carrello e le eventuali soste senza un’adeguata refrigerazione.

Come preparare la borsa termica

L’isolamento rallenta lo scambio di calore. A fare da riserva di freddo sono il ghiaccio o le piastre congelate, da distribuire attorno alle confezioni e sopra di esse. Una volta chiusa, la borsa va riaperta il meno possibile. Se durante un viaggio si vuole prendere spesso da bere, una buona idea è tenere le bevande in una seconda borsa in quanto permette di lasciare chiuso il contenitore dei deperibili.

Refrigerati e surgelati hanno esigenze diverse. Per i primi, circa 4 gradi è un riferimento per il frigorifero domestico. Se l’etichetta richiede una temperatura più bassa, è quella a guidare la conservazione. Per i surgelati, il riferimento di conservazione è -18 gradi. Una borsa passiva con piastre refrigeranti rallenta lo scongelamento, ma la sua capacità di mantenere la temperatura dipende dall’isolamento e dalla quantità di freddo accumulata, oltre naturalmente alla durata del viaggio.

La catena del freddo comincia tra gli scaffali

Prima la pasta, le conserve e gli altri prodotti che si conservano a temperatura ambiente. Alla fine, quando manca poco alla cassa, si passa ai banchi dei refrigerati e dei surgelati. La sequenza riduce i minuti in cui la spesa resta nel carrello senza protezione. Il Ministero della Salute raccomanda di controllare l’integrità delle confezioni dei surgelati e di usare una borsa termica già raffreddata nel tragitto dal negozio all’abitazione. La preparazione da casa le piastre congelate permette di sistemare i prodotti al freddo già al momento di imbustarli.

Il reparto da cui proviene il prodotto offre un primo indizio. Il latte fresco, i formaggi che richiedono refrigerazione e le insalate pronte del banco frigo hanno bisogno di protezione durante il viaggio. Il latte UHT a confezione integra, se l’etichetta prevede la conservazione a temperatura ambiente, può stare con la spesa asciutta.

Carne cruda, pollame e pesce possono perdere liquidi durante il trasporto. È preferibile chiuderli in un sacchetto impermeabile o in un contenitore a tenuta e tenerli lontani da pane, frutta tagliata, insalate e altri alimenti pronti da mangiare. Se condividono il vano refrigerato, le confezioni crude vanno in basso e i cibi pronti sopra, in involucri separati.

Quando serve un frigorifero portatile per auto

Con un tragitto lungo o più soste, un termometro dentro la borsa aiuta a verificare se l’ambiente attorno ai prodotti rimane sufficientemente freddo per un trasporto sicuro. Se serve refrigerazione attiva, conviene controllare il funzionamento del frigorifero portatile prima di partire. Per alcuni modelli termoelettrici la capacità di raffreddamento è espressa come differenza rispetto alla temperatura ambiente. Se il divario massimo dichiarato è di 20 gradi, con aria a 35 gradi attorno all’unità l’apparecchio potrebbe arrivare al massimo a raffreddare il vano fino a circa 15 gradi. Un modello a compressore può invece consentire di impostare una temperatura, entro i limiti della macchina.

Al momento della sosta entra in gioco la presa a 12 volt. Il manuale dell’auto indica se rimane alimentata a veicolo spento e con quale potenza massima. Su alcuni modelli la presa resta attiva senza chiave e l’uso prolungato può scaricare la batteria. Su altri dipende dall’accensione o dal livello di carica.

Cosa fare se il cibo si è scaldato o scongelato

Appena a casa, la precedenza va a freezer e frigorifero. Se un prodotto si è scongelato, è decisamente raccomandato di evitare di ricongelarlo e di seguire le istruzioni del produttore. La decisione sul consumo dipende da come è stato conservato durante il tragitto. Se i deperibili sono rimasti al caldo oltre i limiti prudenziali, vanno scartati. Lo stesso criterio di prudenza vale quando, dopo un’esposizione prolungata, è impossibile ricostruirne la durata o la temperatura. Odore e aspetto normali possono accompagnare anche una contaminazione. Assaggiare il prodotto per capire se sia ancora sicuro è un controllo inaffidabile