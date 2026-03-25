Ti sei appena accorto che sul cruscotto è comparsa la spia rossa dell’airbag e non sai come comportarti. Non farti prendere dal panico, ma non ignorarla: questo segnale indica che la centralina ha rilevato un’anomalia nel sistema di protezione. In questo momento viaggi senza la certezza che il sistema SRS intervenga in caso di urto.
Ricorda che l’SRS (Supplemental Restraint System – Sistema di Ritenuta Supplementare) è un dispositivo di sicurezza passiva fondamentale nelle vetture moderne, progettato per lavorare in sinergia con le cinture di sicurezza e gestire airbag, pretensionatori e sensori per proteggere gli occupanti, attivandosi in millisecondi in caso di impatto. Capisci ora quanto sia fondamentale?
Indice
Cosa devi fare?
Se sei al volante e vedi la spia rossa airbag accesa, la domanda che ti poni in genere è sempre una: “devo accostare subito o posso arrivare a casa?”. La risposta è che l’auto non si spegnerà e i freni funzioneranno normalmente, quindi non serve chiamare il carro attrezzi.
Puoi tranquillamente raggiungere la tua destinazione se vicina o recarti direttamente in officina, ma devi farlo con estrema prudenza. In questo momento, la tua vettura ha la stessa sicurezza di un’auto di quarant’anni fa. Ecco come devi comportarti nell’immediato per gestire la situazione:
- guida con massima attenzione aumentando le distanze di sicurezza, perché in caso di urto il sistema SRS potrebbe non attivarsi correttamente;
- ricorda che i cuscini salvavita potrebbero non esplodere e i pretensionatori, in quel caso, non richiameranno la cintura per tenerti incollato al sedile;
- mantieni la calma sapendo che il guasto è puramente elettronico e non meccanico, quindi il motore non corre alcun rischio di bloccarsi;
- non tentare mai il fai da te per cercare di spegnere la spia toccando i componenti a caso o scollegando la batteria;
- evita assolutamente di maneggiare i cavi gialli sotto i sedili senza le dovute precauzioni, poiché potresti causare l’attivazione accidentale dei moduli airbag;
- prenota il prima possibile una diagnosi elettronica presso un’officina specializzata per la riparazione del guasto;
- tieni a mente che nella maggior parte delle vetture il sistema non si resetta da solo e la spia rimarrà fissa finché un tecnico non cancellerà l’errore via software.
Quanto costa riparare il guasto
In officina la prima operazione che facciamo è la diagnosi elettronica tramite presa OBDII, l’unico modo per capire quale componente del sistema airbag è interrotto. Andare a tentativi significherebbe rischiare di cambiare pezzi sani spendendo soldi inutilmente. Ecco i guasti che vedo più spesso in officina e i relativi costi per rimettere l’auto su strada:
- connessioni sedili anteriori: molto spesso, regolando la posizione avanti e indietro, i cavi che uniscono l’auto con il sedile si muovono e creano un’interruzione, il ripristino consiste nella sostituzione delle connessioni e una spesa tra gli 80 e i 100 euro;
- interruttore di disattivazione airbag passeggero: a volte il blocchetto della chiave si ossida o rimane in una posizione intermedia mandando in tilt la centralina, richiedendo la sostituzione del pezzo con un costo totale tra i 70 e i 120 euro;
- connettori airbag laterali: simili a quelli sotto la seduta, questi cablaggi subiscono vibrazioni continue che interrompono il segnale con il pretensionatore della cintura e la loro riparazione si aggira tra i 90 e i 110 euro di manodopera;
- cuscino sedile passeggero: se il tappetino sensibile al peso si interrompe bisogna sfoderare il sedile per inserire il nuovo sensore, il costo del ricambio con il lavoro oscilla tra i 250 e i 450 euro a seconda del modello;
- spirale airbag sul volante guidatore: quando il contatto spiralato si spezza va interamente sostituito. La riparazione varia in base alla tecnologia di installazione e alla complessità del lavoro, per le vetture più datate si aggira tra i 200 e i 350 euro, mentre per le auto più recenti e complesse può superare tranquillamente anche i 500 euro.
Ricorda che ignorare questa spia non solo mette a rischio la tua incolumità, ma ti impedirà anche di superare la revisione ministeriale obbligatoria.