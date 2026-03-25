Se la spia SRS rimane fissa, il sistema di sicurezza è disattivato. Ecco come comportarsi alla guida, le cause e i prezzi reali di riparazione

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Quando la spia rossa dell'airbag rimane fissa sul cruscotto, il sistema di protezione SRS è disattivato e non interverrà in caso di incidente

Ti sei appena accorto che sul cruscotto è comparsa la spia rossa dell’airbag e non sai come comportarti. Non farti prendere dal panico, ma non ignorarla: questo segnale indica che la centralina ha rilevato un’anomalia nel sistema di protezione. In questo momento viaggi senza la certezza che il sistema SRS intervenga in caso di urto.

Ricorda che l’SRS (Supplemental Restraint System – Sistema di Ritenuta Supplementare) è un dispositivo di sicurezza passiva fondamentale nelle vetture moderne, progettato per lavorare in sinergia con le cinture di sicurezza e gestire airbag, pretensionatori e sensori per proteggere gli occupanti, attivandosi in millisecondi in caso di impatto. Capisci ora quanto sia fondamentale?

Cosa devi fare?

Se sei al volante e vedi la spia rossa airbag accesa, la domanda che ti poni in genere è sempre una: “devo accostare subito o posso arrivare a casa?”. La risposta è che l’auto non si spegnerà e i freni funzioneranno normalmente, quindi non serve chiamare il carro attrezzi.

Puoi tranquillamente raggiungere la tua destinazione se vicina o recarti direttamente in officina, ma devi farlo con estrema prudenza. In questo momento, la tua vettura ha la stessa sicurezza di un’auto di quarant’anni fa. Ecco come devi comportarti nell’immediato per gestire la situazione:

guida con massima attenzione aumentando le distanze di sicurezza, perché in caso di urto il sistema SRS potrebbe non attivarsi correttamente;

aumentando le distanze di sicurezza, perché in caso di urto il sistema SRS potrebbe non attivarsi correttamente; ricorda che i cuscini salvavita potrebbero non esplodere e i pretensionatori, in quel caso, non richiameranno la cintura per tenerti incollato al sedile;

e i pretensionatori, in quel caso, non richiameranno la cintura per tenerti incollato al sedile; mantieni la calma sapendo che il guasto è puramente elettronico e non meccanico, quindi il motore non corre alcun rischio di bloccarsi;

sapendo che il guasto è puramente elettronico e non meccanico, quindi il motore non corre alcun rischio di bloccarsi; non tentare mai il fai da te per cercare di spegnere la spia toccando i componenti a caso o scollegando la batteria;

per cercare di spegnere la spia toccando i componenti a caso o scollegando la batteria; evita assolutamente di maneggiare i cavi gialli sotto i sedili senza le dovute precauzioni, poiché potresti causare l’attivazione accidentale dei moduli airbag;

sotto i sedili senza le dovute precauzioni, poiché potresti causare l’attivazione accidentale dei moduli airbag; prenota il prima possibile una diagnosi elettronica presso un’officina specializzata per la riparazione del guasto;

presso un’officina specializzata per la riparazione del guasto; tieni a mente che nella maggior parte delle vetture il sistema non si resetta da solo e la spia rimarrà fissa finché un tecnico non cancellerà l’errore via software.

Quanto costa riparare il guasto

In officina la prima operazione che facciamo è la diagnosi elettronica tramite presa OBDII, l’unico modo per capire quale componente del sistema airbag è interrotto. Andare a tentativi significherebbe rischiare di cambiare pezzi sani spendendo soldi inutilmente. Ecco i guasti che vedo più spesso in officina e i relativi costi per rimettere l’auto su strada:

connessioni sedili anteriori: molto spesso, regolando la posizione avanti e indietro, i cavi che uniscono l’auto con il sedile si muovono e creano un’interruzione, il ripristino consiste nella sostituzione delle connessioni e una spesa tra gli 80 e i 100 euro ;

molto spesso, regolando la posizione avanti e indietro, i cavi che uniscono l’auto con il sedile si muovono e creano un’interruzione, il ripristino consiste nella sostituzione delle connessioni e una spesa tra gli ; interruttore di disattivazione airbag passeggero: a volte il blocchetto della chiave si ossida o rimane in una posizione intermedia mandando in tilt la centralina, richiedendo la sostituzione del pezzo con un costo totale tra i 70 e i 120 euro ;

a volte il blocchetto della chiave si ossida o rimane in una posizione intermedia mandando in tilt la centralina, richiedendo la sostituzione del pezzo con un costo totale tra i ; connettori airbag laterali: simili a quelli sotto la seduta, questi cablaggi subiscono vibrazioni continue che interrompono il segnale con il pretensionatore della cintura e la loro riparazione si aggira tra i 90 e i 110 euro di manodopera;

simili a quelli sotto la seduta, questi cablaggi subiscono vibrazioni continue che interrompono il segnale con il pretensionatore della cintura e la loro riparazione si aggira tra i di manodopera; cuscino sedile passeggero: se il tappetino sensibile al peso si interrompe bisogna sfoderare il sedile per inserire il nuovo sensore, il costo del ricambio con il lavoro oscilla tra i 250 e i 450 euro a seconda del modello;

se il tappetino sensibile al peso si interrompe bisogna sfoderare il sedile per inserire il nuovo sensore, il costo del ricambio con il lavoro oscilla tra i a seconda del modello; spirale airbag sul volante guidatore: quando il contatto spiralato si spezza va interamente sostituito. La riparazione varia in base alla tecnologia di installazione e alla complessità del lavoro, per le vetture più datate si aggira tra i 200 e i 350 euro, mentre per le auto più recenti e complesse può superare tranquillamente anche i 500 euro.

Ricorda che ignorare questa spia non solo mette a rischio la tua incolumità, ma ti impedirà anche di superare la revisione ministeriale obbligatoria.