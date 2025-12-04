Scopri come mai si accende la spia candelette e l'auto perde potenza, quali sono le cause comuni e la procedura per una diagnosi sicura

La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock La spia a forma di "molla" gialla accesa sul contagiri: se lampeggia mentre guidi e l'auto non spinge, indica che la centralina ha attivato la modalità di protezione (recovery)

Se vedi la spia candelette lampeggiare e l’auto non supera i 3.000 giri, il tuo motore è entrato in modalita “recovery”. È una strategia elettronica della centralina messa in atto a seguito di un malfunzionamento, utilizzata per preservare la meccanica del propulsore ed evitare danni irreparabili.

Le 3 cause principali

Nelle auto diesel moderne, quella spia lampeggiante non sempre indica un problema alle candelette di accensione, ma segnala un’anomalia generica nella gestione del motore. Nella mia esperienza quotidiana in officina, quando un cliente arriva con questa segnalazione e l’auto “in protezione”, i potenziali colpevoli sono quasi sempre tre:

il sistema di scarico : questa è la causa più frequente per chi guida in città. La valvola EGR si blocca a causa della fuliggine o il filtro antiparticolato (FAP/DPF) è completamente intasato e non riesce più a rigenerare. Il motore non riesce a “respirare” bene e la centralina va in allarme;

: questa è la causa più frequente per chi guida in città. La si blocca a causa della fuliggine o il filtro antiparticolato (FAP/DPF) è completamente intasato e non riesce più a rigenerare. Il motore non riesce a “respirare” bene e la centralina va in allarme; la gestione del turbo : spesso il problema non è la turbina rotta, ma i componenti che la comandano. Un sensore di pressione sporco o l’attuatore della geometria variabile bloccato impediscono al turbo di lavorare alla giusta pressione, obbligando l’auto a limitare la spinta per preservare la sicurezza;

: spesso il problema non è la turbina rotta, ma i componenti che la comandano. Un sporco o l’attuatore della bloccato impediscono al turbo di lavorare alla giusta pressione, obbligando l’auto a limitare la spinta per preservare la sicurezza; un problema elettrico: sembra incredibile, ma su alcune auto un guasto all’interruttore pedale freno (che costa pochi euro) può mandare l’auto in recovery. La centralina, non capendo se stai frenando o no, taglia potenza per precauzione.

Come identificare il guasto esatto

Poiché la spia è generica, provare a indovinare il guasto e cambiare pezzi “a caso” è il modo migliore per spendere soldi inutilmente. Il metodo che utilizzo in officina, e che per me è il più furbo ed efficace, si basa su una diagnosi elettronica approfondita. Non basta collegare il computer alla presa OBD e leggere l’errore, bisogna interpretare i parametri in tempo reale. Solo con questa analisi precisa capiamo se è necessario pulire un componente, come l’EGR, o sostituire un sensore specifico, risolvendo il problema alla radice ed evitando che la spia si riaccenda il giorno dopo.

I consigli del meccanico

La parte più importante del mio lavoro è dare i giusti suggerimenti per evitare spese impreviste e mantenere l’auto in salute. Vediamo cosa puoi fare: