La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Il simbolo (P) rosso sul cruscotto indica un'anomalia al sistema frenante o un calo di tensione

Quando nella tua auto si accende improvvisamente la spia rossa del freno a mano, contrassegnata da un punto esclamativo “!” o una “P” tra due parentesi, l’ansia sale subito. Se hai già abbassato completamente la leva o disattivato il pulsante del freno elettronico e la luce non si spegne, significa che c’è un problema. Vediamo come comportarci in questi casi e quando è possibile proseguire.

Posso guidare o devo fermarmi subito?

Devi fermarti il prima possibile in un’area sicura per capire quale sia stata la causa che ha innescato la segnalazione. Se la spia del freno a mano rimane accesa fissa, l’auto segnala un’anomalia all’impianto frenante. Ignorare questo avviso può comportare diverse problematiche, come la perdita totale della pressione del pedale. Continuare a viaggiare significa mettere a rischio la tua sicurezza, in quanto il pedale potrebbe andare a vuoto alla prima frenata d’emergenza, allungando gli spazi di arresto e causando guasti da migliaia di euro.

Cosa controllare prima di chiamare il soccorso

Una volta fermi in un’area sicura, ci sono alcuni controlli fondamentali da fare prima di richiedere l’intervento dell’assistenza stradale. Questa rapida ispezione serve a rendersi conto della reale gravità dell’anomalia, permettendo di capire se è possibile proseguire il viaggio verso l’officina più vicina guidando a velocità moderata o se sia categoricamente meglio fermare il veicolo e chiamare l’assistenza:

ispezione visiva del livello nella vaschetta: apri il cofano motore e individua il serbatoio del liquido freni. Se il livello si trova visibilmente sopra la linea del minimo, il problema non è una perdita idraulica immediata ma potrebbe dipendere dall’usura dei freni, in questo caso è possibile proseguire fino all’officina. Se invece la vaschetta è completamente vuota, non tentare di ripartire;

apri il cofano motore e individua il serbatoio del liquido freni. Se il livello si trova visibilmente sopra la linea del minimo, il problema non è una perdita idraulica immediata ma potrebbe dipendere dall’usura dei freni, in questo caso è possibile proseguire fino all’officina. Se invece la vaschetta è completamente vuota, non tentare di ripartire; consistenza del pedale: a motore acceso, premi ripetutamente il pedale del freno per verificarne la resistenza idraulica. Se mantiene la sua corretta durezza e non affonda a fine corsa, significa che la pressione nel circuito è stabile e puoi muovere l’auto con prudenza;

a motore acceso, premi ripetutamente il pedale del freno per verificarne la resistenza idraulica. Se mantiene la sua corretta durezza e non affonda a fine corsa, significa che la pressione nel circuito è stabile e puoi muovere l’auto con prudenza; riavvio quadro strumenti: se il veicolo è dotato di freno a mano elettronico, un calo di tensione momentaneo della batteria a 12V può mandare in blocco il sistema. Spegni il quadro strumenti, estrai la chiave, attendi circa 60 secondi per permettere lo spegnimento delle centraline sulla rete CAN-Bus di bordo e riavvia il motore. Questa situazione ti permette di proseguire.

In ogni caso, a prescindere dall’esito di queste verifiche temporanee, quando si accende una spia legata all’impianto frenante è sempre consigliabile recarsi direttamente nella prima officina disponibile entro pochi chilometri per una diagnosi accurata.

Sintomi e cause possibili

In officina, la prima cosa che facciamo è analizzare il comportamento esatto della luce sul cruscotto prima di collegare lo strumento di diagnosi OBD. La spia non si accende sempre nello stesso modo, può rimanere accesa fissa, lampeggiare o attivarsi in modo intermittente scomparendo e ritornando in base alla dinamica del veicolo o a fattori climatici come pioggia e umidità. Le cause principali che fanno scattare l’allarme sul quadro strumenti sono ben precise:

intervento del segnalatore di usura: sulle pastiglie freno è presente un sensore elettrico di consumo. Quando il materiale d’attrito finisce, il sensore tocca il disco freno accendendo la spia sul quadro strumenti per indicare che va sostituito;

sulle pastiglie freno è presente un sensore elettrico di consumo. Quando il materiale d’attrito finisce, il sensore tocca il disco freno accendendo la spia sul quadro strumenti per indicare che va sostituito; liquido freni al minimo: se all’interno della vaschetta freni il lubrificante scende sotto la soglia di sicurezza, il galleggiante accende la spia per segnalare il pericolo di svuotamento dell’impianto;

se all’interno della vaschetta freni il lubrificante scende sotto la soglia di sicurezza, il galleggiante accende la spia per segnalare il pericolo di svuotamento dell’impianto; perdita idraulica nel circuito: una tubazione flessibile fessurata, un cilindretto dei freni posteriore che trafila o la pompa freno principale usurata causano un calo del liquido nel circuito, lasciando la spia rossa costantemente accesa e il pedale spugnoso;

una tubazione flessibile fessurata, un cilindretto dei freni posteriore che trafila o la pompa freno principale usurata causano un calo del liquido nel circuito, lasciando la spia rossa costantemente accesa e il pedale spugnoso; interruttore della leva guasto: sulle auto con leva classica, il microinterruttore posizionato sotto l’abitacolo si blocca meccanicamente o si ossida, lasciando la luce accesa fissa anche a leva totalmente abbassata;

sulle auto con leva classica, il microinterruttore posizionato sotto l’abitacolo si blocca meccanicamente o si ossida, lasciando la luce accesa fissa anche a leva totalmente abbassata; avaria al sistema EPB: nei veicoli con freno elettronico, un problema ai cablaggi delle elettropinze posteriori o la rottura interna dell’attuatore elettromeccanico bloccano il sistema segnalando l’anomalia;

nei veicoli con freno elettronico, un problema ai cablaggi delle elettropinze posteriori o la rottura interna dell’attuatore elettromeccanico bloccano il sistema segnalando l’anomalia; infiltrazioni di acqua: dopo un lavaggio o un temporale, l’acqua può penetrare nei connettori delle pinze elettriche posteriori o nei sensori giri ruota dell’ABS, creando falsi contatti che fanno accendere la spia.

Quanto costa riparare il guasto?

I costi variano in base all’elemento danneggiato, di seguito trovi l’elenco dei principali interventi di riparazione con i relativi prezzi medi, comprensivi di ricambi e manodopera:

sostituzione pastiglie freni anteriori: ha un costo compreso tra i 120 e i 180 euro ;

ha un costo compreso tra i ; sostituzione tubo flessibile: richiede una spesa tra i 100 e i 120 euro . Include la sostituzione del condotto in gomma fessurato dall’usura, il rabbocco del livello dell’olio e lo spurgo completo dell’aria dall’impianto;

richiede una spesa tra i . Include la sostituzione del condotto in gomma fessurato dall’usura, il rabbocco del livello dell’olio e lo spurgo completo dell’aria dall’impianto; sostituzione interruttore leva: il prezzo oscilla tra i 70 e i 100 euro . Si tratta di sostituire o ripristinare il corretto contatto elettrico del microinterruttore;

il prezzo oscilla tra i . Si tratta di sostituire o ripristinare il corretto contatto elettrico del microinterruttore; sostituzione motoriduttore EPB (freno elettronico): comporta una spesa tra i 180 e i 400 euro . L’operazione richiede la sostituzione del ricambio e la successiva calibrazione software tramite presa OBD-II;

comporta una spesa tra i . L’operazione richiede la sostituzione del ricambio e la successiva calibrazione software tramite presa OBD-II; riparazione pompa freno o centralina ABS/ESP: è l’intervento più pesante, con costi che variano dai 350 agli oltre 900 euro.

I consigli del meccanico

Per viaggiare in totale sicurezza ed evitare di moltiplicare i costi di riparazione dal meccanico, segui questi consigli: