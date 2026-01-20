La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock Se vedi questa spia gialla sul cruscotto, spegni il motore all'istante. Ignorare questo avviso può causare danni irreversibili al sistema di iniezione diesel Common Rail

Sei in auto e ti si accende la spia che segnala acqua nel carburante? Ti consiglio di fermarti immediatamente. Non provare nemmeno a guidare anche solo per raggiungere casa o l’officina, spegni il motore e chiama subito il soccorso stradale. Continuare a guidare ora significa rischiare danni enormi a pompa e iniettori.

Cosa devi fare adesso

La spia in questione, innanzitutto, è gialla e raffigura un filtro stilizzato con delle goccioline d’acqua sotto: come ho già detto, è necessario interrompere la marcia per tutelare l’integrità del sistema di iniezione. Ecco cosa ti consiglio di fare per evitare la rottura dei componenti più delicati come la pompa e gli iniettori:

arresta il veicolo : accosta non appena le condizioni della strada lo consentono ed evita di percorrere ulteriore strada;

: accosta non appena le condizioni della strada lo consentono ed evita di percorrere ulteriore strada; spegni il motore : interrompere il funzionamento del propulsore è l’unica azione che arresta la pompa di bassa pressione nel serbatoio, impedendo che ulteriore acqua o sporco vengano spinti verso il filtro;

: interrompere il funzionamento del propulsore è l’unica azione che arresta la pompa di bassa pressione nel serbatoio, impedendo che ulteriore acqua o sporco vengano spinti verso il filtro; non tentare mai il riavvio : evita assolutamente di girare la chiave, anche solo per verificare la strumentazione. L’attivazione del quadro comanda la pompa carburante che, ripartendo, manderebbe in circolo il carburante contaminato verso la pompa ad alta pressione;

: evita assolutamente di girare la chiave, anche solo per verificare la strumentazione. L’attivazione del quadro comanda la pompa carburante che, ripartendo, manderebbe in circolo il carburante contaminato verso la pompa ad alta pressione; richiedi l’intervento dell’assistenza: il trasporto del veicolo spento in officina è una misura preventiva indispensabile. Permette di intervenire in modo mirato sul filtro carburante e sul gasolio presente nel serbatoio, senza che l’acqua abbia raggiunto il motore.

Perché l’acqua è dannosa

​La necessità di arrestare subito il motore deriva dalla tecnologia dei moderni sistemi diesel Common Rail. Questi impianti operano a pressioni di esercizio elevatissime (spesso oltre i 2.000 bar), dove il gasolio non è solo carburante, ma svolge la funzione fondamentale di lubrificare le parti meccaniche in movimento. ​L’acqua, essendo incomprimibile e priva di potere lubrificante, se introdotta in questo circuito genera danni immediati:

mancata lubrificazione : l’acqua causa il contatto diretto tra le parti metalliche della pompa, provocando un grippaggio istantaneo;

: l’acqua causa il contatto diretto tra le parti metalliche della pompa, provocando un grippaggio istantaneo; generazione di smeriglio : l’attrito produce microscopiche particelle metalliche (limatura) che vengono spinte ad alta pressione in tutto il sistema;

: l’attrito produce microscopiche particelle metalliche (limatura) che vengono spinte ad alta pressione in tutto il sistema; compromissione del sistema iniezione: i residui ferrosi contaminano l’intero circuito ad alta pressione, danneggiando irreversibilmente pompa, iniettori e sensori di pressione. Questo rende spesso necessaria la sostituzione dei componenti danneggiati e la pulizia del serbatoio.

Fermarsi immediatamente significa circoscrivere l’anomalia al gruppo filtro e alla pulizia del serbatoio, evitando che si trasformi in un danno molto più costoso.

Identificazione della segnalazione

​Per agire in sicurezza è fondamentale distinguere questo avviso da altre spie generiche. L’indicatore è di colore giallo ambra e presenta delle caratteristiche standardizzate inconfondibili:

la forma : raffigura un contenitore o un filtro stilizzato con alla base delle goccioline o una linea ondulata, che simboleggiano il livello dell’acqua separata;

: raffigura un contenitore o un filtro stilizzato con alla base delle goccioline o una linea ondulata, che simboleggiano il livello dell’acqua separata; ​il messaggio: nei veicoli dotati di display multifunzione, l’icona è spesso associata al testo “Presenza acqua filtro gasolio” o “Controllare filtro carburante”.

​L’attivazione di questa spia conferma che il sensore, posizionato sulla base del filtro, ha rilevato il raggiungimento della soglia massima di accumulo d’acqua.

I consigli del meccanico

Come meccanico, il mio obiettivo è massimizzare l’affidabilità del tuo veicolo nel tempo. Per prevenire la contaminazione del circuito ad alta pressione ed evitare interventi straordinari, è necessario adottare alcuni accorgimenti preventivi. Ecco le tre procedure fondamentali che ti invito a seguire: