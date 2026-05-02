La passione per i motori mi ha spinto, fin da quando avevo 16 anni, a dedicarmi alla riparazione delle auto, sviluppando una notevole esperienza nel settore automotive e diventando un meccanico elettronico. Dal 2020 ho iniziato a scrivere per il web, unendo così questa passione al mondo della divulgazione.

iStock La spia rossa del termometro accesa indica un surriscaldamento critico del motore

Se mentre sei alla guida vedi apparire sul cruscotto il simbolo di un termometro rosso, la tua auto ti sta dicendo che c’è un problema grave all’impianto di raffreddamento del motore.

In officina consideriamo questo segnale un’allerta critica, a differenza delle spie gialle che indicano la necessità di una verifica a breve termine. Ignorare questo avviso, anche solo per pochi chilometri, significa esporre il tuo propulsore a danni strutturali che spesso risultano irreparabili.

Cosa segnala la spia

Per capire la gravità della situazione, devi prima considerare come la spia si accende. La luce rossa del refrigerante non si attiva sempre per lo stesso motivo, vediamo quindi le varie motivazioni:

spia rossa fissa : la temperatura del liquido ha superato la soglia termica di sicurezza, solitamente impostata oltre i 115°C ;

: la temperatura del liquido ha superato la soglia termica di sicurezza, solitamente impostata oltre i ; spia rossa lampeggiante : in questo caso segnala che il livello del liquido refrigerante è sceso sotto il minimo consentito e il sensore sta rilevando la mancanza di fluido;

: in questo caso segnala che il livello del liquido refrigerante è sceso sotto il minimo consentito e il sensore sta rilevando la mancanza di fluido; messaggio sul computer di bordo: nelle auto più moderne, la spia è accompagnata da un testo che segnala di arrestare il motore immediatamente o una mancanza del liquido refrigerante;

sul computer di bordo: nelle auto più moderne, la spia è accompagnata da un testo che segnala di arrestare il motore immediatamente o una mancanza del liquido refrigerante; lancetta temperatura: se hai uno strumento che indica la temperatura, vedi fisicamente il segnalatore salire verso i 130°C o la zona rossa, segno che il liquido sta già bollendo.

Capire queste differenze ti aiuta a segnalare in modo adeguato il problema della tua auto all’officina: nel primo caso la meccanica sta soffocando per il calore, nel secondo manca proprio la materia prima per proteggerla.

Posso proseguire o devo fermarmi subito?

La risposta è una sola: devi fermarti il prima possibile per verificare la situazione. Non appena le condizioni del traffico lo permettono, accosta e spegni il motore. Proseguire la marcia con la spia rossa accesa senza un controllo significa rischiare il grippaggio dei pistoni o la deformazione della testata. Una volta fermo, agisci con prudenza per capire cosa è successo:

osserva il cofano: se vedi uscire vapore dalle fessure, allontanati e non tentare di intervenire, aspetta che il fumo smetta del tutto di fuoriuscire;

dalle fessure, allontanati e non tentare di intervenire, aspetta che il fumo smetta del tutto di fuoriuscire; non aprire il tappo della vaschetta: la pressione creata internamente farebbe schizzare il liquido bollente violentemente, causandoti ustioni gravissime;

della vaschetta: la pressione creata internamente farebbe schizzare il liquido bollente violentemente, causandoti ustioni gravissime; verifica il livello : se dopo aver controllato noti che il liquido è al minimo, puoi proseguire con estrema cautela fino all’officina più vicina;

: se dopo aver controllato noti che il liquido è al minimo, puoi proseguire con estrema cautela fino all’officina più vicina; controlla la vaschetta: se la vedi completamente vuota, non tentare di ripartire e chiama il soccorso stradale, poiché trascinare l’auto in queste condizioni distruggerebbe il motore.

Se il fluido è poco sotto il minimo, il rabbocco è l’unica soluzione per poter proseguire la marcia in sicurezza senza dover chiamare il carro attrezzi. Tuttavia, ricorda che prima di procedere è fondamentale attendere almeno trenta o quaranta minuti per far scendere la pressione ed evitare spruzzi bollenti.

Quanto costa la riparazione

Il costo per ripristinare il tuo sistema di raffreddamento dipende interamente dalla causa del guasto e dalla velocità con cui hai spento il motore. In officina analizziamo diversi scenari, dai più semplici ai più complessi, che influenzano direttamente la spesa finale:

sensore temperatura o tappo vaschetta: a volte la spia si accende per un falso contatto o perché il tappo non tiene più la pressione corretta e in questi casi la spesa si aggira tra i 80 e i 120 euro ;

temperatura o tappo vaschetta: a volte la spia si accende per un falso contatto o perché il tappo non tiene più la pressione corretta e in questi casi la spesa si aggira tra i ; valvola termostatica bloccata: se questo componente resta chiuso impedisce il passaggio del liquido verso il radiatore e l’intervento completo di sostituzione e spurgo oscilla tra i 180 e i 280 euro ;

termostatica bloccata: se questo componente resta chiuso impedisce il passaggio del liquido verso il radiatore e l’intervento completo di sostituzione e spurgo oscilla tra i ; pompa acqua : quando la pompa smette di far circolare il fluido il lavoro diventa più complesso e la spesa può variare tra i 250 e gli 800 euro , in quanto in molti casi è necessario sostituire anche il kit distribuzione;

: quando la pompa smette di far circolare il fluido il lavoro diventa più complesso e la spesa può variare tra i , in quanto in molti casi è necessario sostituire anche il kit distribuzione; rottura di un manicotto : se il surriscaldamento è causato dalla fessurazione di un tubo in gomma, il prezzo per la sostituzione del pezzo e il ripristino del fluido si aggira mediamente tra i 150 e i 250 euro ;

: se il surriscaldamento è causato dalla fessurazione di un tubo in gomma, il prezzo per la sostituzione del pezzo e il ripristino del fluido si aggira mediamente tra i ; radiatore bucato: se l’impianto perde a causa del radiatore danneggiato, il costo del componente e della manodopera può andare dai 400 fino anche agli 800 euro ;

bucato: se l’impianto perde a causa del radiatore danneggiato, il costo del componente e della manodopera può andare dai fino anche agli ; elettroventola guasta: se la ventola non si attiva per raffreddare il circuito il prezzo dell’intervento varia tra i 200 e i 350 euro ;

guasta: se la ventola non si attiva per raffreddare il circuito il prezzo dell’intervento varia tra i ; guarnizione della testata: questo è il danno peggiore che si verifica se hai insistito nella marcia con la spia accesa e per questa riparazione si parte dai 900 euro in su.

Tieni presente che queste stime sono relative a vetture di media cilindrata e non di lusso, per le quali i costi possono essere molto più alti, e sono comprensive del prezzo dei ricambi e della manodopera necessaria per lo spurgo dell’aria e il riempimento del nuovo liquido refrigerante.

I consigli del meccanico

Per evitare di ritrovarti fermo in una corsia d’emergenza, devi cambiare approccio alla manutenzione della tua auto. In officina vedo spesso danni gravi che potevano essere evitati con qualche accortezza in più. Ecco alcuni consigli che posso darti per proteggere il tuo motore: