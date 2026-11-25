Non è un guasto e non richiede interventi in officina: la curiosa spia a forma di scarpa verde ha una funzione precisa, ecco quale

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Volkswagen La scarpa verde sul cruscotto: cosa indica

Una spia verde, che non tende ad allarmare proprio per la sua natura, ma che compare sempre sul cruscotto e suscita una certa curiosità.

Parliamo di una piccola scarpa verde, che a molti automobilisti è capitato di vedere senza capire bene cosa volesse dire. Niente paura: com’è facile immaginare non si tratta un guasto e non serve correre in officina.

Quasi solo per il cambio automatico

La scarpa verde si vede soprattutto sulle auto con cambio automatico, molto meno su quelle con il cambio manuale. E compare quasi sempre in una situazione precisa: quando avviate l’auto e la lasciate al minimo con la leva del cambio sulla P, quella del parcheggio. In quel momento, sul quadro strumenti, si accende il simbolo che muove la curiosità di molti.

Una richiesta di premere il pedale del freno

In pratica ci dice che per poter mettere in moto l’auto bisogna schiacciare il pedale del freno. Fatto questo, si sposta la leva sulla R, se si vuole andare in retromarcia, oppure sulla D di drive, per partire in avanti.

Il nome tecnico della spia, in realtà, è un po’ meno poetico: indicatore di richiesta di pressione sul pedale del freno. Non particolarmente breve ma esplicativo della sua funzione.

Quando diventa arancione?

La spia è verde quando il motore è acceso ma la vettura non si sta ancora muovendo in P. Se invece lo stesso simbolo si accende in arancione, sta suggerendo che avete provato a partire o accendere la vettura senza premere il pedale del freno o premendo il pedale sbagliato. In pratica, il verde è un semplice avviso, l’arancione è una richiesta più esplicita: senza il freno, l’auto non parte.

Attenzione a non confonderla

Non finisce qui, perché la scarpa verde ha anche qualche parente. Il primo è la stessa spia che compare, più raramente, sulle auto con cambio manuale.

Succede, per esempio, nelle vetture con il pulsante di avviamento: per accendere il motore può essere richiesta la pressione del freno, a volte da sola e a volte insieme alla frizione. Il cambio manuale, tra l’altro, negli ultimi anni sta lentamente scomparendo dal mercato, e questa spia si vede quindi ancora meno.

Poi c’è un’altra spia che le somiglia molto, ma senza il cerchio attorno al simbolo. Può comparire quando guidate in modalità eco, quella pensata per risparmiare carburante.

In quel caso il computer di bordo calcola in tempo reale la velocità più adatta e vi suggerisce che andatura tenere. Se state andando più veloci del dovuto, ecco il piede verde: vi sta semplicemente consigliando di alzare il piede dall’acceleratore e rallentare.

Due simboli quasi uguali, due significati diversi. Una piccola regola per non sbagliare? Se la spia compare all’avvio, con la leva sulla P, è la richiesta di premere il freno. Se invece appare mentre state guidando in eco, è un consiglio per consumare meno.

Insomma, la scarpa verde non è un campanello d’allarme, ma un piccolo suggerimento. La prossima volta che la vedrete accendersi, saprete già cosa fare: premere il freno e partire.