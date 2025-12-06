Addio ghiaccio sul parabrezza, l’alleato perfetto per le gelide mattine invernali

Gli spray antighiaccio funzionano all’istante e prevengono la formazione sulle superfici dell’auto, rendendo le fredde mattine d’inverno più semplici e sicure

Foto di Alessandro Marchetti

Alessandro Marchetti

Esperto di automotive

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Pubblicato:

Spray antighiaccio auto: il rimedio più rapido contro il freddo

L’inverno è ormai arrivato e con lui ovviamente anche il freddo e il ghiaccio, nemico dell’auto soprattutto al mattino presto, quando si ha fretta per andare al lavoro. É tornato quell’odioso momento in cui ci ritroviamo la macchina imprigionata da una lastra trasparente, che blocca le portiere e ricopre interamente i vetri. Una scena familiare a molti, che puntualmente ogni anno si ripete, soprattutto per chi lascia la propria vettura all’esterno tutta notte.

Eppure ormai esistono accessori semplici, economici e incredibilmente efficaci che permettono in un attimo di sciogliere il ghiaccio e, se usati in anticipo, di evitarlo. Gli spray antigelo sono diventati un vero must-have dell’inverno: una piccola abitudine che elimina uno dei fastidi più grandi della stagione fredda.

Addio raschietto

Per anni il metodo più diffuso per rimuovere il ghiaccio è stato uno solo: raschiare. Mattine passate a grattare con il raschietto in mano, dita gelate, guanti che non bastano e la sensazione di non riuscire mai a togliere tutto. Un lavoro lento, faticoso e spesso inutile quando la temperatura è particolarmente bassa. Gli spray antighiaccio hanno cambiato le regole del gioco, attraverso l’uso di alcool isopropilico e glicole etilenico, due composti che hanno un punto di congelamento molto più basso dell’acqua, basta una spruzzata e il ghiaccio scopare in un attimo.

Applicati sui vetri o sulle serrature, penetrano rapidamente nella lastra di ghiaccio e la sciolgono all’istante, senza lasciare residui. Ma non solo: se utilizzati in anticipo, impediscono al ghiaccio di aderire alle superfici. È come creare una barriera invisibile che mantiene l’auto libera e pronta all’uso anche nelle mattine più fredde. Una raccomandazione del nostro meccanico? Non usate mai l’acqua per provare a eliminare il ghiaccio dai vetri.

Come usare lo spray antighiaccio

Utilizzare questi prodotti è davvero alla portata di tutti. Basta spruzzare sul vetro o sulla parte ghiacciata da una distanza di circa 20/30 centimetri e attendere qualche istante. Vedrai il ghiaccio sciogliersi sotto gli occhi, liberando in qualche secondo portiere, vetri e parabrezza. Un utilizzo regolare aiuta anche a proteggere le parti più delicate della vettura dagli agenti atmosferici, come guarnizioni delle portiere, blocchetti delle serrature e i tergicristalli.

È un prodotto semplice ma incredibilmente versatile, che chiunque può usare (a eccezione dei bambini ovviamente). Un piccolo gesto che può far risparmiare tempo, fatica e anche soldi, evitando di forzare componenti che poi rischiano di rompersi.

I migliori spray antighiaccio

Tra le tante proposte sul mercato, alcuni si distinguono per efficacia, affidabilità e praticità.

        Arrivare al mattino e trovare la macchina completamente ghiacciata non sarà più un problema. Con uno spray antigelo a portata di mano, in pochi secondi tutto torna sotto controllo: porte che si aprono, vetri liberi, visibilità perfetta e niente più corse contro il tempo o mani congelate. Mettersi al volante in inverno diventa molto più semplice.

