Come funziona lo Stand Still Identification e perché è così importante sulle moderne vetture elettriche, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta

Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

Quali sono i vantaggi per le auto elettrica dello Stand Still Identification

Per oltre un secolo, capire se un’auto fosse ferma o in movimento è stato un gioco da ragazzi. Bastava ascoltare il brontolio del motore termico al minimo o guardare l’ago del tachimetro schiodarsi dallo zero. Nell’era della mobilità elettrica, tuttavia, questa apparente banalità è diventata una delle sfide ingegneristiche più sottili e cruciali per la sicurezza e l’efficienza dei veicoli.

I motori elettrici non “girano al minimo”: quando l’auto si ferma, il flusso di corrente si azzera e il silenzio è assoluto. Ma cosa succede se la vettura si trova su una pendenza impercettibile? O se il guidatore rilascia il freno un millesimo di secondo prima del dovuto? È qui che entra in gioco il sistema Stand Still Identification (SSI), una tecnologia di precisione millimetrica progettata per rispondere a una domanda fondamentale: l’auto è davvero ferma o si sta muovendo?

Mentre nei veicoli tradizionali la gestione dello “stazionamento” era affidata principalmente a sistemi meccanici o idraulici, sui veicoli elettrici (EV) l’SSI digitale rappresenta una svolta quantica. Ottimizzando la sinergia tra i sensori di rotazione delle ruote, gli inverter e la frenata rigenerativa, questo sistema non solo impedisce pericolosi arretramenti involontari, ma gioca un ruolo chiave nel preservare l’energia della batteria e nel garantire una fluidità di guida senza precedenti.

In questo approfondimento vedremo come funziona l’algoritmo SSI, perché la sua precisione millimetrica è vitale per la gestione della coppia nei motori a zero emissioni e in che modo si traduce in un vantaggio tangibile per l’autonomia e la sicurezza delle auto elettriche di oggi e di domani.

Il paradosso dello zero: perché le auto elettriche faticano a capire la staticità

Per comprendere l’importanza dell’SSI dobbiamo prima analizzare il comportamento intrinseco di un propulsore elettrico rispetto a uno a combustione interna (ICE). In un’auto a benzina o diesel, il motore è fisicamente scollegato dalle ruote quando la frizione è abbassata o il cambio automatico è in posizione di folle.

Quando l’auto è ferma al semaforo, l’albero motore continua a girare a circa 800-900 giri al minuto. Qualsiasi movimento involontario dell’auto, ad esempio un piccolo arretramento in salita, viene percepito dal guidatore che “sente” le forze fisiche o contrasta la gravità giocando con la frizione e il freno.

Nel veicolo elettrico il quadro cambia radicalmente. Il motore elettrico è quasi sempre collegato direttamente alle ruote tramite un riduttore a rapporto fisso, senza una frizione a fare da cuscinetto. Quando la vettura è ferma, il motore è a zero giri al minuto (RPM). In questa condizione, i normali sensori magnetici utilizzati per decenni dai sistemi ABS e di controllo della stabilità (ESP) incontrano un limite fisico invalicabile: la frequenza del segnale si azzera.

I sensori di velocità tradizionali leggono il passaggio dei denti di una ruota fonica solidale al mozzo. Se la ruota gira lentissima, lo spazio temporale tra un dente e l’altro diventa troppo lungo per consentire alla centralina di calcolare la velocità in tempo reale. Per il computer di bordo, una ruota che si muove a 0,1 km/h produce lo stesso identico segnale di una ruota completamente immobile.

Questo vuoto informativo temporaneo prende il nome di “zona morta dello zero“. Se l’elettronica dell’auto non sa se la vettura è ferma o se sta scivolando indietro alla velocità di pochi millimetri al secondo, non può decidere quanta energia inviare al motore per stabilizzarla.

Come funziona la tecnologia Stand Still Identification

Il sistema SSI non è un singolo componente fisico, bensì un complesso algoritmo software che risiede all’interno della centralina di controllo del motore o dell’inverter, l’organo che trasforma la corrente continua della batteria in corrente alternata per il motore. L’SSI risolve il problema dello zero incrociando i dati provenienti da una rete di sensori ad altissima risoluzione. I pilastri hardware su cui si poggia l’SSI includono:

sensori di posizione del rotore (resolver o encoder): posizionati direttamente all’interno del motore elettrico, questi sensori leggono l’esatto angolo magnetico del rotore con precisione millesimale. Dal momento che il motore è vincolato alle ruote, se l’auto si sposta anche solo di un millimetro, il rotore compie una frazione di giro che il resolver intercetta istantaneamente, ben prima che i sensori della ruota se ne accorgano;

(resolver o encoder): posizionati direttamente all’interno del motore elettrico, questi sensori leggono l’esatto angolo magnetico del rotore con precisione millesimale. Dal momento che il motore è vincolato alle ruote, se l’auto si sposta anche solo di un millimetro, il rotore compie una frazione di giro che il resolver intercetta istantaneamente, ben prima che i sensori della ruota se ne accorgano; sensori ruota intelligenti (active wheel speed sensors): utilizzano l’effetto Hall per rilevare non solo la velocità, ma anche la direzione di rotazione (avanti o indietro). Cambiando la polarità del segnale in base al verso di rotazione, indicano subito se l’auto sta arretrando;

(active wheel speed sensors): utilizzano l’effetto Hall per rilevare non solo la velocità, ma anche la direzione di rotazione (avanti o indietro). Cambiando la polarità del segnale in base al verso di rotazione, indicano subito se l’auto sta arretrando; piattaforma inerziale (IMU): misura l’inclinazione longitudinale del veicolo. Sapere se l’auto si trova in piano, in salita o in discesa permette all’SSI di anticipare le forze di gravità che agiranno sul veicolo nell’esatto momento in cui il guidatore rilascia il pedale del freno.

L’algoritmo SSI processa questi flussi a una frequenza di aggiornamento inferiore al millisecondo. Nel momento in cui rileva lo “Stand Still” (la staticità assoluta), attiva una strategia di controllo della coppia chiamata Zero-Speed Torque Control. Il sistema immette nel motore micro-impulsi di corrente per creare un campo magnetico di bloccaggio che mantiene l’auto perfettamente immobile, eliminando la necessità di stringere fisicamente i freni meccanici a ogni sosta brevissima.

I vantaggi del sistema SSI sulle auto elettriche

In un’auto elettrica l’energia è preziosa e l’obiettivo dei progettisti è non sprecarne nemmeno un wattora. Senza un sistema SSI accurato, quando l’auto rallenta fino a fermarsi (ad esempio durante l’uso del sistema “One-Pedal Drive“), l’inverter dovrebbe applicare una corrente elettrica fissa al motore per contrastare la tendenza al movimento generata dalla strada. Generare coppia a zero giri consuma molta energia sotto forma di calore (effetto Joule).

L’SSI dirige il tutto: capisce l’istante esatto in cui il veicolo tocca la velocità zero e ne convalida lo stato di fermo. A quel punto, l’algoritmo coordina il passaggio dalla frenata rigenerativa elettrica all’attivazione del freno di stazionamento elettrico o dei freni idraulici di servizio (tramite il sistema di frenata integrato by-wire). In questo modo, l’energia della batteria non viene consumata per tenere ferma l’auto, massimizzando invece il recupero energetico fino all’ultimo centimetro di decelerazione.

La coppia dei motori elettrici è istantanea. Se provi ad accelerare partendo da fermo, il motore eroga immediatamente tutta la forza richiesta. Se la centralina non sa con assoluta certezza se l’auto è ferma o sta ancora rollando leggermente all’indietro, rischia di calcolare una quantità di coppia errata. Il risultato? Una partenza brusca, accompagnata da uno strattone fastidioso per i passeggeri o, peggio, da un pattinamento delle ruote.

Grazie all’SSI, la transizione tra lo stato fermo e il movimento è impercettibile. L’algoritmo calcola la rampa di coppia perfetta per compensare l’inclinazione del terreno. Il guidatore sperimenta una progressione vellutata sia nelle manovre di parcheggio millimetriche sia nelle ripartenze sui viadotti autostradali o sulle rampe dei garage.

Il pericolo maggiore legato alla mancata identificazione dello stato di fermo è l’arretramento involontario (il cosiddetto roll-away). Si può immaginare una situazione quotidiana: ci si trova in fila su una forte pendenza. Il guidatore toglie il piede dal freno per spostarlo sull’acceleratore. Se l’auto non riconosce istantaneamente che la forza di gravità sta vincendo l’inerzia e che la macchina sta indietreggiando, si rischia la collisione con il veicolo retrostante. L’SSI fa sì che l’auto rimanga letteralmente “inchiodata” alla strada in modo attivo, senza richiedere interventi tempestivi o ansiosi sul pedale del freno da parte di chi guida.

Integrazione con i sistemi ADAS e la guida autonoma del futuro

L’importanza dello Stand Still Identification cresce esponenzialmente se proiettiamo lo sguardo verso i sistemi di assistenza alla guida avanzati (ADAS) e la guida autonoma di Livello 3 e superiori. Quando è un computer a gestire le manovre di stop-and-go nel traffico cittadino, l’auto deve possedere una consapevolezza millimetrica del proprio stato spaziale.

Nel contesto del parcheggio totalmente automatizzato (Valet Parking), l’auto si muove a velocità ridottissime in ambienti stretti e pieni di ostacoli. Un errore nella stima della staticità della vettura potrebbe causare piccoli urti contro piloni o altri veicoli fermi. L’SSI garantisce la ridondanza informativa necessaria per validare i dati provenienti dalle telecamere e dai sensori LiDAR, confermando che l’azione comandata dai computer di bordo (fermarsi a 5 centimetri da un ostacolo) sia stata eseguita con successo visivo, cinematico e meccanico.

Lo Stand Still Identification rappresenta il perfetto esempio di come l’ingegneria moderna stia sostituendo la complessità meccanica con l’intelligenza software. Se nel secolo scorso l’immobilizzazione del veicolo era legata a leveraggi, cavi d’acciaio e pressione idraulica all’interno di tubi di gomma, oggi la staticità è una stringa di codice matematico che analizza i flussi magnetici di un motore elettrico.

I vantaggi dell’SSI sulle auto elettriche superano la semplice comodità: si tratta di una tecnologia abilitante fondamentale che rende gli EV più sicuri in pendenza, estremamente più fluidi nel traffico urbano e capaci di spremere ogni singolo chilometro di autonomia dalla chimica delle celle delle batterie. Dietro la silenziosa e perfetta immobilità di un’auto elettrica ferma al semaforo, c’è un algoritmo che lavora a tremila cicli al secondo per garantire che lo zero sia, a tutti gli effetti, uno zero assoluto.