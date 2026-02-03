Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Dopo il diploma, il sogno di tanti studenti è quello di lavorare nel mondo dell’auto. La soluzione viene offerta dall’ISSAM Design Institute, la scuola parauniversitaria di altissimo livello situata nel cuore della Motor Valley, a Modena, e dedicata a tutti gli appassionati di automobili.

Questo eccellente istituto, specializzato nel settore dell’auto, mette a disposizione dei suoi studenti due corsi molto apprezzati. Il corso di Stylist Engineering è rivolto a chi desidera studiare e imparare il disegno grafico e tecnico dell’auto: fornisce una conoscenza approfondita nel settore del design dei veicoli tramite un curriculum che copre argomenti specifici e forma i designer che lavoreranno nell’automotive.

Il corso di Automotive Engineering invece riguarda la progettazione meccanica dell’auto e forma i progettisti meccanici di domani, dando agli studenti la possibilità di sviluppare conoscenze specialistiche in scienze automobilistiche e ingegneria.

Studiare automotive oggi: una scelta per il futuro

Oggi studiare automotive è una scelta che guarda al futuro e ad un settore in rapida evoluzione, con grandi opportunità professionali e di crescita. Perché scegliere l’automotive? Il settore attualmente è in rapida trasformazione, grazie all’avvento dei sistemi di guida autonoma, alla connettività avanzata e all’ingresso nel mercato delle auto elettriche.

L’industria automotive è in espansione, grazie anche all’attenzione sempre più forte verso la mobilità sostenibile. Una situazione che apre nuove opportunità professionali e richiede figure qualificate, capaci di adattarsi rapidamente ai mutamenti del mercato.

ISSAM Design Institute è l’istituto che da anni forma giovani diplomati che vogliono lavorare nel settore dell’automotive. Offre infatti percorsi formativi dedicati al settore, consentendo di acquisire competenze progettuali e tecniche utili per le figure legate alla mobilità moderna.

La formazione offerta da ISSAM consente di preparare i professionisti per le sfide del settore, formando figure in grado di progettare e gestire le tecnologie che riguardano l’automotive di domani.

Da ben cinquant’anni ISSAM si occupa di formazione, offrendo corsi di automotive e stile. Dal 1971 sono stati più di mille gli studenti che hanno frequentato l’istituto, ottenendo enormi successi lavorativi.

ISSAM apre la porta a tutti, senza mettere limiti ai propri studenti per quanto riguarda l’età. Con la certezza di ricevere la formazione migliore, grazie alla collaborazione dell’istituto con aziende e professionisti che provengono da aziende leader nel settore dell’automotive, e a docenti che si sono formati nelle migliori industrie dell’auto.

L’importanza di studiare nella “Motor Valley”

Negli ultimi cinquant’anni ISSAM ha formato e portato nel mondo del lavoro professionisti di altissimo livello che ora collaborano e lavorano per le case più celebri e amate della Motor Valley. Ma anche in centri di ricerca internazionale e nel mondo dell’innovazione e delle corse, dedicandosi alle vetture stradali come alla Formula Uno.

ISSAM infatti offre la possibilità di ottenere una conoscenza ampia e approfondita nel campo della progettazione meccanica dei veicoli e nel design. Tutto grazie ad un programma concreto e ben strutturato, ma anche a personale altamente qualificato.

Figure che hanno lavorato o sono ancora impegnate nelle industrie più prestigiose e conosciute dell’automobile, dove ingegneria, stile e ricerca si uniscono.

Issam: quando design e ingegneria si incontrano

Fondato nel 1971, l’ISSAM Design institute ha come obiettivo quello di offrire una scuola parauniversitaria di alto livello per giovani appassionati di automobili. Mettendo a disposizione percorsi basati su materie specifiche di meccanica e design con una focalizzazione nel settore automobilistico.

Tutte le materie ed i programmi di studio sono aggiornati costantemente seguendo le novità, le tendenze del mercato, le nuove esigenze, problematiche e tecnologie che riguardano il mondo dell’auto.

I corsi formativi a disposizione sono due. Troviamo il corso di Automotive Engineering che forma i professionisti che si occupano della progettazione meccanica del motore, del telaio e del veicolo. Mentre il corso di Stylist Engineering riguarda il disegno grafico e tecnico delle carrozzerie dei veicoli.

Le lezioni iniziano ogni anno nei primi giorni di ottobre e terminano nel mese di maggio successivo. I corsi dell’ISSAM sono tutti a numero chiuso per consentire un percorso che sia serio e personalizzato, garantendo una preparazione migliore degli studenti.

Per sottoscrivere i corsi è essenziale aver conseguito un diploma di scuola superiore. I corsi sono in lingua italiana e senza limiti d’età, con frequenza obbligatoria. Le lezioni si svolgono tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, mentre alcuni incontri di sabato sono dedicati a materie specifiche. Gli esami si svolgono in due sessioni, quella estiva e quella autunnale.

Crearsi un futuro è importante, così come formarsi nelle strutture migliori. Per questo gli studenti di ISSAM possono contare su un sostegno economico creato da Intesa Sanpaolo per consentirgli di ampliare le proprie conoscenze e competenze.

“Per Merito” è un finanziamento rivolto ad ogni studente residente in Italia e permette di far fronte alle rette di iscrizione, all’acquisto del materiale didattico, ma anche alle spese per l’alloggio. Affrontando il proprio percorso di studi in completa tranquillità.

Il corso di Automotive Engineering

Il corso di Automotive Engineering offre un percorso parauniversitario di alto livello e consente di ottenere un diploma in grado di certificare le competenze specialistiche acquisite.

La formazione – tramite l’insegnamento dell’ingegneria e di alcune materie specifiche del veicolo – permette di formare professionisti e tecnici qualificati nel settore dell’automobile e del motorsport. Creando figure con una conoscenza completa riguardo le scienze automobilistiche.

Il programma del primo anno comprende lo studio di:

Calcolo matematico;

Fisica applicata;

Fondamenti di costruzioni;

Tecnologia meccanica;

Disegno meccanico;

CAD 3D meccanico 1;

Inglese;

Nanotecnologie;

Prototipazione rapida;

Aerodinamica;

Marketing applicato.

Nel secondo anno vengono affrontate le materie:

Meccanica dell’autoveicolo;

Motori endotermici;

Problematiche dell’inquinamento;

Architettura della scocca;

Meccatronica Powertrain veicoli ibridi ed elettrici;

Costruzioni di macchine;

Meccanica applicata alle macchine;

Industrializzazione del prodotto;

CAD 3D meccanico 2;

Inglese tecnico.

Nel terzo e ultimo anno vengono studiati:

Realtà virtuale e realtà aumentata;

Qualità del prodotto;

Scansione e reverse engineering;

Testing e Omologazione;

FEM (Finite Element Method);

Motori endotermici e ibridi – F1;

V&V (Verification & Validation);

Metodi e processi di sviluppo Automotive;

Normative Emissioni e Life Cycle Assessment;

Elettronica e Macchine Elettriche;

Applicazioni di Elettronica con Arduino;

Package vettura;

Fattibilità dello Stile;

Progettazione parti in fibra di carbonio;

Team Building – Analisi Costi;

Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il corso di Stylist Engineering

Il corso di Stylist Engineering è un percorso parauniversitario che garantisce, come quello di Automotive Engineering, un diploma che certifica le competenze specialistiche acquisite.

Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza profonda ed elevata riguardo il design dei veicoli, tramite un ricco programma e lezioni che affrontano argomenti specifici.

Il programma del primo anno comprende le materie:

Tecnica stilistica;

Percezione visiva;

Teoria e psicologia del colore;

Ergonomia;

Fast Concept Design;

Neuromarketing;

Rendering grafica e colore;

Color & Trim 1°;

Storia del design;

Disegno meccanico;

CAD 3D meccanico;

Inglese;

Nanotecnologie;

Prototipazione rapida;

Aerodinamica;

Marketing Applicato.

Nel secondo anno le materie sono:

Advanced & Virtual design;

CAD 3D design;

Motorcycle Design;

Color & Trim 2°;

Architettura della scocca;

Industrializzazione del prodotto;

Inglese tecnico.

Il terzo anno comprende un programma che affronta:

Realtà virtuale e realtà aumentata;

Qualità del prodotto;

Scansione e reverse engineering;

Testing e Omologazione;

Blender – Video – AI;

HMI Design;

CAD 3D – V-Red;

Package vettura;

Fattibilità dello Stile;

Progettazione parti in fibra di carbonio;

Team Building – Analisi Costi;

Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Opportunità concrete per chi sceglie questo percorso

Da quando si è verificata la quarta rivoluzione industriale, il settore automotive ha iniziato a sperimentare una continua trasformazione. Dall’elettrificazione, alla guida autonoma, passando per digitalizzazione dei vari processi produttivi, sono tanti i mutamenti che hanno coinvolto l’automotive. Oggi l’industria dell’auto non è solamente meccanica, ma coinvolge anche la sostenibilità ambientale, l’elettronica e l’informatica.

Un contesto variegato e dinamico in cui è essenziale acquisire le giuste competenze per trovare il proprio spazio in un mercato concorrenziale ed esigente. In Italia, in particolare, il settore dell’automotive vanta una lunghissima tradizione, con tantissime aziende che operano nella progettazione, la componentistica, la produzione e non solo.

Le aziende in questo contesto sono sempre alla ricerca di figure professionali che siano al passo coi tempi. Per questo è importantissimo formarsi e aggiornarsi in modo mirato.

L’ISSAM offre percorsi parauniversitari di certificazione delle competenze, che consentono di ottenere collaborazioni importanti e lavori presso le case automobilistiche e le aziende del settore automotive più prestigiose.

I corsi permettono di ottenere una preparazione specialistica nel settore dell’automobile e dell’industria meccanica, caratterizzati da un’ampissima richiesta di professionisti specializzati.

I diplomi rilasciati da ISSAM consentono di entrare direttamente nel mondo del lavoro e lavorare con i principali attori nel settore automobilistico. Inoltre i corsi ISSAM rilasciano certificati di competenza specialistica, volti a riconoscere le abilità sia pratiche che teoriche che sono state acquisite dagli studenti. Andando dunque ad aumentare il loro valore nel mercato del lavoro e aiutando a trovare la posizione che si desidera.