Lidl, Aldi, Iper e Tigros offrono ricariche gratuite per le auto elettriche, ma cambiano tempi, potenze e modalità di attivazione del servizio

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Auto elettrica, dove ricaricare gratis mentre fai la spesa

Fare la spesa e, nel frattempo, ricaricare l’auto elettrica senza spendere un centesimo: una possibilità che alcuni supermercati italiani offrono ai propri clienti. Basta sapere dove andare e rispettare qualche regola.

Sono quattro le insegne da tenere d’occhio: Lidl, che oggi è la principale per le ricariche gratuite, Aldi, Iper e Tigros. Ognuna ha le sue condizioni, tra durata massima, orari e modalità di attivazione, e conviene conoscerle prima di fermarsi.

Ricarica offerta mentre fai la spesa

L’idea è semplice: mentre fai la spesa, la tua auto recupera un po’ di autonomia. Il servizio è pensato come un piccolo extra per i clienti, non come una vera stazione di ricarica, e proprio per questo ha dei limiti precisi.

Per esempio la sessione ha una durata massima, la colonnina funziona solo negli orari di apertura del negozio e, in alcuni casi, bisogna attivare l’erogazione chiedendo aiuto al personale.

C’è poi un aspetto da non sottovalutare: la potenza. Le colonnine di Lidl, Aldi e Iper lavorano in corrente alternata, con potenze fino a 22 kW, ma quanta energia entra davvero nella batteria dipende dall’auto. Per capirci, da Lidl in mezz’ora si guadagnano in genere tra i 20 e i 60 km di autonomia: abbastanza per un tratto in città, non certo per una ricarica completa.

Stazioni di ricarica Lidl

Lidl è oggi la principale insegna per le ricariche gratuite in Italia, e la sua rete è una delle più capillari sul territorio. Il funzionamento è il più immediato di tutti: si arriva allo stallo, si collega il cavo e la ricarica parte, senza passare dalla cassa.

Le regole, però, vanno rispettate. Gli orari sono di solito dalle 8 alle 21, sette giorni su sette, e ogni singola sessione può durare al massimo 30 minuti: poi l’erogazione si interrompe in automatico. Una volta terminata la ricarica l’auto va obbligatoriamente spostata, per lasciare il posto a chi arriva dopo.

Aldi offre fino a un’ora

Da Aldi la ricarica è gratuita fino a un’ora, ma la procedura è un po’ più articolata. Dopo aver collegato l’auto allo stallo bisogna chiedere alla cassa l’attivazione della colonnina, quindi serve l’intervento del personale. In cambio di un documento si riceve una tessera che permette di attivare la ricarica: finita la sessione si restituisce la tessera e si riprende il documento.

Il servizio è riservato ai clienti del supermercato e le colonnine funzionano solo durante l’apertura del punto vendita. La corrente è alternata, con potenza di 11 o 22 kW. Insomma, un po’ di pazienza in più, ma anche più tempo a disposizione rispetto a Lidl: il doppio, per l’esattezza.

Iper e Tigros si spingono a due ore

Con Iper e Tigros si arriva al massimo di due ore a sessione, sempre negli orari di apertura del negozio. Da Iper, in alcuni casi, può essere richiesta la carta fedeltà dell’insegna, e la potenza è compresa tra 11 e 22 kW.

Da Tigros, invece, le colonnine vanno attivate prima, recandosi al banco accoglienza, e la durata massima è di 120 minuti. Un dettaglio importante: Tigros sta sostituendo i suoi centri di ricarica gratuiti con stazioni gestite da operatori commerciali esterni.