Il supporto per smartphone in auto è uno strumento prezioso, utile per evitare di prendere multe e rispettare il rigido Codice della Strada senza sforzi

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Un oggetto prezioso: il supporto smartphone per auto

Nell’era digitale, lo smartphone è diventato un compagno indispensabile, tanto che anche a bordo della nostra auto la sua presenza si fa sentire. Tuttavia, l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida è una pratica non solo pericolosa ma anche severamente vietata dalla legge. L’articolo 173 comma 2 del Codice della Strada stabilisce chiaramente il divieto di utilizzare dispositivi mobili come smartphone che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. La violazione di questa norma comporta sanzioni pecuniarie salate e la decurtazione di punti sulla patente. In questo contesto, i supporti per smartphone da auto emergono come accessori fondamentali per trasformare un veicolo tradizionale in uno spazio tecnologicamente avanzato e, soprattutto, sicuro e conforme alle normative.

Diverse tipologie di supporto per smartphone

Questi pratici dispositivi permettono di utilizzare lo smartphone come navigatore GPS con mappe sempre aggiornate e informazioni sul traffico in tempo reale, un vantaggio a volte assente nei sistemi di navigazione integrati. Inoltre, consentono di riprodurre la propria musica preferita e di rispondere o effettuare chiamate in vivavoce, sfruttando i comandi vocali e mantenendo sempre le mani saldamente sul volante. Proprio per queste ragioni, un supporto per smartphone non è un semplice accessorio, ma un elemento cruciale per la sicurezza stradale e per evitare pesanti sanzioni.

Il mercato offre diverse tipologie di porta cellulare da auto, pensate per adattarsi a ogni esigenza e a ogni tipo di veicolo. Questi supporti non solo facilitano l’utilizzo delle funzionalità dello smartphone, ma rappresentano anche una soluzione economica per modernizzare l’abitacolo. Un veicolo sprovvisto di un sistema di infotainment integrato può facilmente recuperare terreno in termini di funzionalità grazie a questi dispositivi.

Un prodotto che spicca per qualità

Il Bipopibo è un supporto per smartphone in auto 3 in 1, universale. È dotato di forti ventose e di clip per la presa d’aria, che gli permette di essere facilmente montato su cruscotto, parabrezza e prese d’aria. Può essere montato in qualsiasi punto del cruscotto, del parabrezza e della bocchetta dell’aria in base alle proprie abitudini di utilizzo, consentendo di vedere lo schermo del telefono in qualsiasi momento.

Adottando la più avanzata struttura di bloccaggio in nano-gel, la potenza di aspirazione è tre volte più forte di un normale supporto telefono auto. Se la forza di aspirazione della ventosa diminuisce dopo un uso prolungato, è sufficiente sciacquare la superficie appiccicosa con acqua tiepida e asciugare all’aria, il reggi telefono auto riacquisterà la sua adesività.

Questo supporto smartphone auto è dotato di un giunto sferico ruotabile a 360° e di un braccio meccanico regolabile a 270 gradi. Questo permette di regolare la posizione del telefono cellulare in base ai propri gusti, garantendo facilità d’uso e una visuale senza ostacoli. Infine, questo porta smartphone da auto utilizza la più avanzata tecnologia di assorbimento in modo che il poggia telefono auto possa adattarsi perfettamente al dispositivo, eliminando gli spazi vuoti e bloccandosi saldamente. Anche se la strada è sconnessa, il telefono non cadrà e i cuscinetti in silicone sul braccio di fissaggio garantiscono che il telefono non si graffi.

Come scegliere il prodotto

Tuttavia, la scelta del supporto più adatto non deve essere frettolosa. È fondamentale considerare alcuni aspetti primari. Innanzitutto, lo smartphone deve essere posizionato in modo da essere facilmente visibile senza distogliere l’attenzione dalla strada. Pertanto, è necessario riflettere attentamente sulla tipologia di supporto più idonea al proprio veicolo e più comoda per l’utente. L’adattamento del supporto all’auto è un elemento chiave: non tutti i supporti sono compatibili con ogni modello di auto, così come non tutte le auto sono adatte a ospitare ogni tipo di supporto.

Anche se molti supporti sono universalmente compatibili, è cruciale valutare con attenzione fattori come il posizionamento, l’alloggio e l’aggancio del supporto allo smartphone. Scegliere quello giusto garantisce un utilizzo sicuro e pratico del proprio dispositivo, trasformando l’esperienza di guida e assicurando il rispetto delle normative vigenti. Investire in un buon supporto per smartphone da auto significa dare priorità alla sicurezza, alla legalità e alla comodità, sfruttando al meglio le potenzialità del proprio dispositivo mobile anche durante gli spostamenti in auto. Quello da noi consigliato, risponde a tutti i requisiti del caso.