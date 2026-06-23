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123RF Auto usata, quanto valore si perde dopo l’acquisto

Il fenomeno della svalutazione riguarda qualunque veicolo e incide sul costo di possesso. Il primo anno è quasi sempre il più pesante perché l’auto passa da nuova a usata, perde l’effetto della prima immatricolazione e viene confrontata con modelli simili già presenti sul mercato. Da quel momento in poi la perdita continua, ma non procede sempre allo stesso ritmo. Nei primi anni il calo è più rapido, poi tende a rallentare, fino a stabilizzarsi quando il valore residuo viene sostenuto da condizioni, chilometraggio, domanda e reputazione del modello.

In ogni caso la svalutazione dell’auto non è una percentuale fissa, uguale per tutti i modelli e per tutte le alimentazioni. Un’utilitaria molto richiesta può conservare valore meglio di una berlina poco appetibile. Un suv ibrido con buona reputazione può tenere il mercato più di una compatta elettrica penalizzata da autonomia ridotta, incentivi sul nuovo e rapida evoluzione tecnologica. Una diesel Euro 6 recente può restare interessante per chi percorre molti chilometri, mentre una diesel più vecchia può soffrire restrizioni locali e minore appetibilità nei centri urbani.

Che cosa significa svalutazione dell’auto

La svalutazione è la differenza tra il prezzo pagato per acquistare l’auto e il valore che la stessa vettura mantiene nel tempo. Se un veicolo viene comprato a 30.000 euro e dopo tre anni può essere rivenduto a 18.000 euro, la perdita secca è di 12.000 euro. In percentuale, il deprezzamento è pari al 40%, mentre il valore residuo corrisponde al 60% del prezzo iniziale.

A contare è innanzitutto l’età dell’auto perché ogni anno aggiunge anzianità e riduce l’attrattiva commerciale. Pesano i chilometri percorsi, considerato che una vettura con 150.000 chilometri viene valutata diversamente rispetto a una con 45.000. Incidono poi le condizioni generali poiché carrozzeria rovinata, interni consumati, manutenzione irregolare o pneumatici da sostituire abbassano subito la trattativa. Entra poi in gioco il mercato, che può spingere verso l’alto o verso il basso modelli identici in momenti diversi.

La svalutazione non va confusa con il consumo del veicolo. Un’auto può essere funzionante e perdere comunque valore. Il mercato premia anche la desiderabilità del modello, la disponibilità di ricambi, l’affidabilità percepita, i consumi, le emissioni, la tecnologia di bordo e la facilità di rivendita.

Il calcolo anno per anno, quanto valore si perde

Per capire quanto si svaluta un’auto nel tempo è utile partire da una simulazione. Prendiamo una vettura acquistata nuova a 30.000 euro, con alimentazione tradizionale o ibrida non plug-in, percorrenza regolare, manutenzione documentata e nessun danno rilevante. In un mercato normale, senza distorsioni forti dovute a incentivi, crisi di offerta o improvvisi cambi normativi, il primo anno può portare una perdita indicativa compresa tra il 15% e il 25%. Nel nostro esempio, il valore dopo dodici mesi potrebbe collocarsi tra 22.500 e 25.500 euro.

Il secondo anno aggiunge un’altra quota di deprezzamento. Se la vettura mantiene una buona domanda, il valore residuo può scendere intorno al 70-75% del prezzo iniziale. Su un’auto da 30.000 euro, significa una quotazione indicativa tra 21.000 e 22.500 euro. Qui comincia a pesare il chilometraggio: una vettura con 20.000 chilometri complessivi viene letta in modo diverso da una con 60.000.

Al terzo anno si entra in una fascia decisiva per il mercato dell’usato. Molte auto ex noleggio, aziendali o acquistate con formule finanziarie rientrano proprio dopo 36 mesi e aumentano l’offerta disponibile. In questa fase il valore residuo può oscillare tra il 55% e il 65% del prezzo originario. Nel caso della nostra vettura da 30.000 euro, il prezzo teorico si collocherebbe quindi tra 16.500 e 19.500 euro.

Il quarto anno porta la vettura in una zona intermedia. Non è più un usato fresco, ma non è ancora un’auto vecchia. Se ha manutenzione regolare, chilometri coerenti e una motorizzazione richiesta può difendersi bene. Il valore residuo può scendere verso il 48-55% del prezzo iniziale con una stima tra 14.400 e 16.500 euro su una vettura pagata 30.000 euro. A questo punto gli optional iniziano a contare meno rispetto ai primi anni, mentre diventano più rilevanti tagliandi, gomme, revisione, eventuali richiami eseguiti e stato degli interni.

Al quinto anno il deprezzamento può arrivare intorno al 50% o superarlo, a seconda del modello. Una vettura acquistata a 30.000 euro può valere 13.000-15.000 euro se ben tenuta, richiesta e con percorrenza nella media. Se invece appartiene a un segmento poco appetibile, ha molti chilometri o monta una tecnologia percepita come superata, la quotazione può scendere più rapidamente.

Dal sesto anno in poi la curva tende a rallentare. Una vettura che vale 12.000 euro e perde altri 1.000 euro in dodici mesi registra una discesa meno pesante, in valore assoluto, rispetto ai 5.000 o 6.000 euro bruciati nei primi anni. In questa fase il mercato guarda affidabilità, costi di gestione, manutenzione, classe ambientale e condizioni reali.

Perché il primo anno pesa più degli altri

Il primo anno è quello in cui l’auto subisce il colpo più duro perché il mercato non paga più il privilegio del nuovo. Anche se la vettura ha pochi chilometri è ancora in garanzia e non presenta difetti, per il compratore resta un’auto già immatricolata. Questo passaggio basta a ridurre il valore perché chi compra usato pretende uno sconto rispetto al prezzo di listino.

A incidere sono anche le promozioni sul nuovo. Se la casa automobilistica abbassa il prezzo, offre incentivi, propone finanziamenti agevolati o lancia una versione aggiornata, l’usato recente ne risente subito. Il venditore privato può pensare che la propria auto valga quasi come nuova, ma il compratore ragiona diversamente: se con una differenza contenuta può acquistare un modello nuovo pretenderà uno sconto più forte sull’usato.

C’è poi il tema delle km 0. Le vetture già immatricolate dai concessionari, ma con percorrenze minime, creano una concorrenza diretta all’usato freschissimo. Chi vende un’auto di pochi mesi si confronta con offerte professionali, garanzie, finanziamenti e servizi aggiuntivi. Di conseguenza il valore reale può essere più basso di quanto suggerisca il semplice stato d’uso.

Per questo, comprare un’auto nuova e venderla dopo dodici mesi è una delle operazioni economicamente meno convenienti. Il proprietario sostiene la parte più pesante della svalutazione, mentre chi acquista dopo il primo calo può trovare un veicolo recente a un prezzo più interessante.

Il dato dei chilometri percorsi

Il chilometraggio è uno dei parametri più influenti nella valutazione dell’usato. Due auto identiche, immatricolate nello stesso anno e con la stessa motorizzazione possono avere quotazioni molto diverse se una ha percorso 35.000 chilometri e l’altra 110.000.

Non tutti i chilometri hanno però lo stesso peso. Una vettura usata soprattutto in autostrada può essere meno stressata di una impiegata ogni giorno in città. Il mercato tende a semplificare. Al di sopra di certe soglie, la quotazione scende comunque perché il chilometraggio resta il primo indicatore visibile della vita del veicolo. In Italia molti listini dell’usato applicano correzioni in base alla percorrenza rispetto alla media attesa per modello, alimentazione e anzianità.

Benzina, diesel, ibride ed elettriche non si svalutano allo stesso modo

Fino a qualche anno fa il diesel era considerato una scelta forte per chi percorreva molti chilometri mentre il benzina dominava le percorrenze urbane e l’ibrido era ancora una nicchia. Oggi lo scenario è più frammentato. Le ibride crescono, le elettriche aumentano nel mercato dell’usato, il diesel mantiene una presenza forte nei trasferimenti, ma subisce il peso delle restrizioni ambientali in alcune aree.

Le auto a benzina conservano una buona appetibilità quando appartengono a segmenti compatti, city car, utilitarie e crossover di piccola o media taglia. Sono facili da rivendere, hanno una platea ampia e spaventano meno chi compra usato. Il diesel resta interessante per percorrenze elevate su modelli recenti, efficienti e omologati Euro 6, ma può diventare più difficile da piazzare se l’acquirente vive in zone soggette a blocchi o limitazioni.

Le ibride tradizionali, se associate a marchi percepiti come affidabili, stanno beneficiando di una domanda robusta. Consumano poco in città, non richiedono ricarica esterna, hanno costi d’uso prevedibili e rispondono bene alle esigenze di chi non vuole passare all’elettrico puro. In molti casi difendono meglio il valore residuo rispetto a motorizzazioni meno richieste.

Il valore dell’usato di un’auto elettrica dipende anche da autonomia reale, stato della batteria, velocità di ricarica, disponibilità di colonnine, prezzo del nuovo, incentivi e percezione del rischio tecnologico.

Come calcolare il valore residuo prima di vendere

Il primo passaggio consiste nel recuperare il prezzo reale di acquisto. Se l’auto è stata comprata con forte sconto, incentivo o permuta, il calcolo comincia dalla cifra effettivamente pagata. Usare il prezzo di listino può falsare la percezione della perdita. Il secondo passaggio richiede il confronto con annunci simili. Bisogna filtrare anno, motore, allestimento, chilometri, cambio, trazione, zona, numero di proprietari e condizioni. Una versione base non può essere confrontata con una full optional.

Il terzo passaggio riguarda i listini e le quotazioni professionali. Le valutazioni ufficiali o semiufficiali aiutano a capire il prezzo medio, ma vanno lette con buon senso. Il prezzo a cui un concessionario compra non è quello a cui rivende, perché nel mezzo ci sono ripristino, garanzia, margine commerciale, costi amministrativi e rischio d’impresa. Il quarto passaggio consiste nel correggere la stima in base allo stato reale. Non c’è dubbio che gomme nuove, tagliando appena fatto e carrozzeria impeccabile possono aiutare.

Come ridurre la svalutazione dell’auto

La svalutazione si può comunque contenere. La prima scelta avviene già al momento dell’acquisto. Comprare un modello molto richiesto, con motorizzazione coerente con il mercato, colore facilmente rivendibile, dotazioni utili e buon rapporto qualità-prezzo aiuta a difendere il valore. Scegliere un allestimento troppo particolare, una tinta difficile o una versione poco richiesta può complicare la rivendita.

La manutenzione è il secondo argine. Tagliandi regolari, fatture conservate, richiami eseguiti, gomme in buono stato, carrozzeria curata e interni puliti fanno differenza. Nel mercato dell’usato la fiducia riduce lo sconto richiesto dall’acquirente.

Il chilometraggio va gestito con realismo. Non ha senso rinunciare a usare l’auto solo per preservarne il valore, ma superare certe soglie incide molto sulla quotazione. Chi sa già di percorrere tanti chilometri dovrebbe scegliere un modello adatto perché il mercato sarà più disposto ad accettare percorrenze elevate su un diesel da viaggio o su un’auto robusta che su una piccola cittadina sfruttata oltre misura.

Anche la modalità di vendita conta. Vendere a un privato può portare a un prezzo più alto, ma richiede tempo, trattativa, gestione delle visite e maggiori responsabilità. Consegnare l’auto a un concessionario o usarla in permuta è più semplice, ma il valore riconosciuto sarà inferiore.