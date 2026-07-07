Laureato in Ingegneria Meccanica, sono un appassionato di motori e musica. Quando non scrivo, suono la chitarra. Il mio sogno? Lavorare nel mondo automotive.

123RF Come funziona il T-ABS per frenare in curva senza perdere il controllo

Quando si guida un’automobile in rettilineo e si preme il pedale del freno, il veicolo si trova in una condizione di perfetto equilibrio geometrico. Il peso dell’auto si sposta in avanti (trasferimento di carico longitudinale), schiacciando le ruote anteriori e alleggerendo quelle posteriori, ma il lato destro e il lato sinistro della vettura subiscono esattamente le stesse forze. In questo scenario, l’ABS tradizionale lavora in modo lineare: distribuisce la forza frenante in modo uniforme tra le ruote dello stesso asse e interviene solo se una di esse incontra una chiazza di ghiaccio o asfalto rovinato, rischiando il bloccaggio.

La situazione cambia radicalmente quando l’azione del frenare avviene mentre l’auto sta percorrendo una curva. In questo momento, sulla vettura agisce una forza invisibile ma potentissima: la forza centrifuga. Questa forza spinge la massa dell’auto verso l’esterno della curva, provocando il tipico rollio (l’inclinazione laterale della carrozzeria). Meccanicamente, questo significa che le ruote esterne alla curva vengono schiacciate duramente contro l’asfalto, mentre le ruote interne si sollevano (nel caso peggiore) e si alleggeriscono.

Se il guidatore frena bruscamente in questa situazione, un sistema frenante convenzionale invierà la stessa identica pressione idraulica a tutte le ruote. Ma le ruote interne, essendo fortemente alleggerite, non hanno abbastanza aderenza per scaricare a terra quella forza frenante. Il risultato è immediato e pericoloso: le ruote interne si bloccano, l’auto perde la capacità di svoltare (sottosterzo) o, peggio, il retrotreno perde aderenza e l’auto può andare in testacoda.

Il Turning ABS (T-ABS), noto anche come Cornering Brake Control, nasce per risolvere questa asimmetria fisica. È un sistema di sicurezza attiva che capisce che l’auto sta curva e adatta la frenata ruota per ruota, compensando lo squilibrio di pesi tra l’interno e l’esterno della curva per mantenere l’auto stabile e direzionabile.

T-ABS, la gestione delle forze sullo pneumatico

Per capire come interviene il T-ABS, bisogna immaginare che ogni pneumatico abbia a disposizione una quantità fissa e limitata di “aderenza totale”, che dipende esclusivamente da quanto quella ruota è schiacciata contro il suolo. Questa aderenza deve essere suddivisa tra due compiti fondamentali che si contendono lo stesso spazio:

la forza longitudinale : quella che serve per frenare (o accelerare);

: quella che serve per frenare (o accelerare); la forza laterale: quella che serve per tenere l’auto in curva e contrastare la forza centrifuga.

In rettilineo, lo pneumatico può dedicare il 100% della sua aderenza alla frenata. Ma in curva, una parte consistente di questa aderenza è già occupata a “tenere la traiettoria”. Se il pilota frena in curva, richiede allo pneumatico uno sforzo extra. Se la somma di queste due forze (frenata + sterzata) supera il limite massimo di aderenza dello pneumatico, la ruota perde contatto con l’asfalto e scivola.

Qui entra in gioco la magia del T-ABS. Il sistema sa che le ruote esterne alla curva sono molto cariche (quindi la loro riserva di aderenza totale è enorme) e che le ruote interne sono molto scariche (riserva di aderenza minima). Invece di frenare tutte le ruote allo stesso modo, il T-ABS riduce preventivamente la forza frenante sulle ruote interne. In questo modo, “salva” la poca aderenza delle ruote interne e la dedica interamente a tenere l’auto in curva, scaricando invece il grosso del lavoro frenante sulle ruote esterne, che hanno grip da vendere.

Come funziona

Il T-ABS non potrebbe funzionare senza una rete di sensori avanzati che inviano informazioni alla centralina dell’auto a una velocità estremamente elevata. Il sistema si basa su quattro “sensi” principali:

sensori di velocità della ruota : misurano i giri di ogni singola ruota. Permettono alla centralina di capire se una di esse sta rallentando troppo vistosamente rispetto alle altre, segno visibile di un inizio di bloccaggio o scivolamento;

: misurano i giri di ogni singola ruota. Permettono alla centralina di capire se una di esse sta rallentando troppo vistosamente rispetto alle altre, segno visibile di un inizio di bloccaggio o scivolamento; sensore dell’angolo di sterzo : legge la posizione del volante. Dice alla centralina dove il guidatore vuole andare (la traiettoria desiderata);

: legge la posizione del volante. Dice alla centralina dove il guidatore vuole andare (la traiettoria desiderata); sensore di imbardata : è il centro di equilibrio dell’auto, posizionato nel mezzo dell’abitacolo. Misura la velocità con cui l’auto sta effettivamente ruotando su se stessa (il raggio della curva reale).

: è il centro di equilibrio dell’auto, posizionato nel mezzo dell’abitacolo. Misura la velocità con cui l’auto sta effettivamente ruotando su se stessa (il raggio della curva reale). sensore di accelerazione laterale: misura l’intensità della forza centrifuga che sta spingendo l’auto verso l’esterno.

Incrociando questi dati, la centralina crea una mappa mentale della dinamica dell’auto. Se il guidatore pesta sul freno, il sistema calcola istantaneamente quanto peso si sta spostando in avanti e di lato, prevedendo quali ruote saranno in crisi di aderenza ancora prima che inizino effettivamente a scivolare.

Il modulatore idraulico, colui che rende effettiva l’attuazione

Una volta che la centralina ha capito come distribuire la frenata, c’è bisogno di un organo meccanico che esegua l’ordine. Questo compito è affidato al modulatore idraulico, una scatola metallica ricca di valvole ed elettro-pompe situata nel vano motore. A differenza dei vecchi sistemi frenanti, dove il tubo del freno si sdoppiava semplicemente per andare alle ruote, nel sistema T-ABS ogni singola ruota ha una linea idraulica indipendente gestita da due valvole dedicate: una di ingresso e una di scarico.

Quando il pilota preme il pedale, il fluido idraulico viene spinto verso i freni. Se il T-ABS decide che la ruota posteriore interna sta per alleggerirsi troppo, chiude la valvola di ingresso di quella ruota. Da quel momento, anche se il guidatore preme più a fondo il pedale, la pressione su quella pinza non aumenta. Se la situazione è critica, il sistema apre per pochi millesimi di secondo la valvola di scarico, facendo defluire un po’ di olio in un serbatoio interno e allentando la morsa del freno su quella ruota. Questo processo avviene in modo talmente rapido e fluido che il guidatore non avverte i violenti scatti sul pedale tipici dei vecchi ABS, ma percepisce solo un’auto che rallenta in modo omogeneo.

Il capolavoro ingegneristico del T-ABS risiede nella capacità di generare una forza di compensazione per stabilizzare l’assetto dell’auto tramite una frenata asimmetrica. Quando un’auto viaggia in curva (ad esempio, una a sinistra) e si frena senza controllo elettronico, l’auto tende naturalmente a “partire di coda” (sovrasterzo). Questo accade perché il retrotreno si alleggerisce e l’inerzia spinge il retro dell’auto a voler sorpassare l’avantreno.

Il T-ABS contrasta questa rotazione pericolosa usando i freni come se fossero i timoni di una barca o i cingoli di un carro armato. Lascia i freni del lato sinistro (quello interno alla curva) molto liberi. Le ruote sinistre continuano a rotolare, generando la forza laterale che tiene la vettura agganciata alla linea della curva. Inoltre stringe con forza i freni del lato esterno, molto caricato dal peso.

Poiché il lato destro frena molto più forte del lato sinistro, si crea una naturale forza di resistenza sul lato esterno della curva. Questa differenza di forze genera una coppia di rotazione contraria che “tira indietro” il muso dell’auto verso l’interno della curva e frena la tendenza della coda a sbandare. L’auto viene virtualmente forzata a rimanere binari della traiettoria corretta.

Come sono gestiti sottosterzo e sovrasterzo da frenata

Durante una frenata d’emergenza in curva, la fisica può portare l’auto verso due derive opposte, entrambe neutralizzate dal T-ABS con logiche differenti. Se il guidatore entra in curva troppo velocemente e frena d’istinto, le ruote anteriori possono saturarsi: esauriscono tutta l’aderenza per frenare e non ne hanno più per far svoltare l’auto, che inizia a scivolare dritta verso l’esterno della curva. Il T-ABS se ne accorge confrontando la rotazione del volante con la traiettoria reale. La sua risposta è controintuitiva ma efficace: rilascia leggermente i freni anteriori. Riducendo la forza di frenata, le ruote anteriori riacquistano immediatamente la capacità di sterzare, e l’auto torna a seguire la curva.

Se la frenata provoca un repentino alleggerimento del retrotreno, la coda dell’auto inizia a scivolare verso l’esterno. Il T-ABS interviene allentando immediatamente la pressione sulla ruota posteriore interna alla curva e, nei sistemi più evoluti, dando piccoli impulsi di frenata mirati sulla ruota anteriore interna. Questa combinazione raddrizza istantaneamente l’auto, impedendo che l’imbardata diventi incontrollabile e si trasformi in un testacoda.

Il Turning ABS è l’anello di congiunzione fondamentale tra la pura forza meccanica dei freni e la dinamica dei pesi di un’autovettura in movimento. Senza questa tecnologia, qualsiasi frenata decisa in curva costringerebbe il conducente a una difficile correzione manuale dello sterzo per compensare lo squilibrio dei pesi e delle aderenze.

Grazie alla capacità di leggere i transitori di carico e di parzializzare la pressione idraulica in modo asimmetrico sui quattro angoli dell’auto, il T-ABS garantisce che l’atto di rallentare non entri mai in conflitto con l’atto di svoltare. Il sistema protegge l’automobilista dai propri errori d’istinto (come il pestare il freno presi dal panico in mezzo a una curva), traducendo un comando potenzialmente destabilizzante in una decelerazione sicura, composta e perfettamente prevedibile.