123RF Il trucco per sapere dove si trova il tappo della benzina dell'auto

Quando si va a fare carburante alla stazione di rifornimento, è sicuramente più comodo sapere con anticipo da che lato si trova il tappo della benzina sulla propria auto.

A volte lo si dimentica, soprattutto se non si usa sempre la stessa vettura (magari condivisa con i familiari) e se non si guida tutti i giorni, perché ci si reca al lavoro a piedi, con i mezzi pubblici oppure con la bici o lo scooter.

Si tratta anche di uno dei tipici errori che vengono commessi agli inizi, quando manca l’esperienza e certi dettagli, solo in apparenza trascurabili, vengono un po’ sottovalutati. Ci si rende poi conto realmente della loro importanza solo nel momento del bisogno.

E quando si ha una bella schiera di macchine in coda dietro, in attesa del proprio turno, allora può anche accadere – soprattutto a chi ha poca esperienza – di andare completamente nel pallone.

Le emozioni negative prendono il sopravvento e in frangenti simili si è pure propensi a commettere errori o addirittura dei veri e propri pasticci, come sbagliare la tipologia di carburante, operazione che può essere dannosissima per la propria auto. Lo sai?

Piccola parentesi, ma fate attenzione: se mettete benzina in un motore diesel, allora è il caso peggiore. La benzina non lubrifica e rischia di danneggiare irrimediabilmente pompa e iniettori. Se invece mettete diesel nel motore a benzina, certo non fa bene, ma causa meno danni, soprattutto alle candele e intasando il sistema. Fondamentale non accendere il motore (sperando di rendersene conto subito) e chaiper evitare costose riparazioni o il carro attrezzi.

Tornando a noi: niente paura, esiste un metodo per individuare il tappo del carburante in modo rapido e facile, senza andare nel panico alla pompa di benzina. Ormai viviamo un’epoca in cui tutto si fa con la fretta, quindi è bene giocare d’anticipo e non perdere tempo.

La posizione esatta

Sveliamo quindi un trucchetto che potrebbe essere utile a tutti: è fondamentale prestare attenzione al quadro strumenti della propria auto (o di quella che si sta guidando), in particolare all’indicatore del livello di benzina.

Bisogna notare in particolare il simbolo della pompa di carburante: in molti casi è accompagnato da una piccola freccia. Ecco, è sufficiente guardare il lato che indica, se a destra oppure a sinistra. Sarà proprio la posizione in cui è situato il tappo della benzina.

Generalmente dovrebbe bastare questo a fugare ogni dubbio, ma c’è anche un’altra opzione utile, sebbene non proprio rapida: consultare il libretto d’uso e manutenzione. Lo so bene, oggi il cartaceo tende ad apparire un retaggio del passato, ma in realtà vale la pena conservare in maniera meticolosa il manuale, può sempre servire.

Al suo interno troverai una sezione dedicata all’ubicazione del tappo della benzina, corredata da immagini esplicative. Ma non solo: è utilissimo per avere indicazioni sul significato delle spie che si accendono sul quadrante e molto altro ancora.

I simboli accanto alla spia del rifornimento

Ti starai sicuramente chiedendo perché non esiste una risposta unica, e hai ragione. Ma la spiegazione è piuttosto semplice, ogni Casa automobilistica infatti ha il diritto e la libertà di decidere come realizzare i propri veicoli.

Nessuno obbliga i produttori a indicare con una freccia o simboli simili il lato in cui si trova il tappo della benzina sull’auto, anzi. La parola finale è rimessa alla stessa azienda. Ci sono anche altri simboli che troviamo sul cruscotto della nostra auto, a ogni spia corrisponde un segnale. Per quanto riguarda la benzina, comunque, ormai in tutte le auto c’è una spia luminosa che si accende all’abbassarsi della riserva di carburante.

Si tratta di una sorta di segnale d’allarme, che serve proprio per mettere l’automobilista in guardia circa la necessità di eseguire un pieno nell’immediato. Capita a volte che ad accompagnare la spia ci sia un simbolo, indicante il lato della vettura in cui è posizionato il tappo del carburante.

Alcune vetture, invece, presentano la sagoma disegnata sulla carrozzeria, in prossimità del punto di rifornimento.

Il consiglio degli esperti

Cosa mi sento di consigliare quindi a chi prende in mano per la prima volta una determinata auto o a chi la usa poco e ogni volta dimentica dove si trova il tappo della benzina?

Innanzitutto giocare d’anticipo, quindi guardare dove si trova il tappo prima di salire in auto e memorizzare la posizione per il momento in cui sarà necessario fermarsi alla pompa per fare rifornimento ed evitare di rimanere a piedi.

Se invece prendi un’auto a noleggio (ricordiamo che il noleggio a lungo termine oggi in Italia è una formula molto utilizzata e, in base alle necessità dell’utente, anche molto conveniente) per un lungo periodo o, peggio ancora, solo per alcuni giorni in vacanza, controlla sul libretto d’uso e manutenzione tutti i dettagli ed eventualmente chiedi al noleggiatore informazioni relative al rifornimento e altro.

La prima volta che prendi in mano un’auto e la guidi, anche se hai la patente da anni, potrai sembra impacciato al volante. Ma è tutto nella norma, succede a chiunque: anche a coloro che mostrano totale sicurezza.

Con la pratica, sarà più semplice prendere la mano con la vettura e ricordare anche dove si trova il tappo della benzina senza andare nel panico alla stazione di rifornimento, il significato di alcune spie che si accendono sul cruscotto, come attivare e disattivare i tergicristalli, le luci di posizione, gli abbaglianti e altro ancora.

Sono tutte operazioni e indicazioni che cambiano per ogni modello di auto, quindi ci vuole tempo perché entrino nella mente del guidatore e diventino automatiche. Seguire tutti i consigli appena dati, anche se all’apparenza molto semplici, ti può aiutare a sentirti meno impacciato alla guida e a non essere in difficoltà alla pompa di benzina, soprattutto quando hai molte persone in coda dietro di te, che attendono di fare rifornimento.