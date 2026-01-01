123RF Tasso alcolemico alla guida, cosa cambia nei Paesi europei

Quando si parla di tasso alcolemico alla guida in Europa bisogna sapere che cambiano le soglie, cambiano le categorie di conducenti a cui si applicano limiti più severi e cambiano i contesti in cui le forze dell’ordine controllano e sanzionano. La tabella comparativa più usata in ambito sicurezza stradale a livello europeo, quella dell’ETSC (European Transport Safety Council), mostra che in molti Paesi esiste una soglia standard, ma quasi ovunque è presente una soglia differente per i neopatentati e per i conducenti professionali.

Un altro aspetto da menzionare è l’unità di misura: alcuni Paesi, come l’Italia, utilizzano g/l, altri mg/100 ml, altri ancora ‰ (promille). Per capirci, il classico 0,5 g/l equivale a 0,05% e viene presentato come mezzo grammo per litro proprio per semplificare mentre 0,2 g/l è già un territorio in cui un bicchiere può diventare un problema, specie per chi ha meno esperienza o per chi guida per lavoro. Su questo approccio la Commissione europea richiama l’opportunità di un limite massimo di 0,5 g/l con soglie azzerate per neopatentati e conducenti professionali.

Il panorama europeo in tre blocchi

Guardando l’Europa nel suo insieme, emerge una struttura leggibile ma con eccezioni. Il primo blocco è quello dei Paesi con limite standard 0,5 g/l, cioè la soglia più diffusa. Qui rientrano molte nazioni dell’Europa occidentale e meridionale, ma con un dettaglio: i neopatentati e i conducenti professionali scendono a 0,2 o addirittura a 0,0. Il secondo blocco è quello dei Paesi che scelgono come standard 0,2 g/l, tipicamente Nord Europa e parte dell’Europa centrale/orientale, dove la filosofia è più severa e il messaggio è meno ambiguo: l’alcol alla guida deve essere un’eccezione praticamente inesistente.

Il terzo blocco, quello più netto, è la tolleranza zero con 0,0 g/l, presente in diversi Paesi, e qui la questione non è “quanto posso bere” ma “non posso bere”: qualsiasi valore rilevabile ti espone a violazione. In mezzo ci sono due eccezioni. La prima è la Lituania, che ha un limite standard 0,4 g/l e allo stesso tempo impone 0,0 per neopatentati e conducenti professionali. La seconda è il Regno Unito, dove non esiste un limite unico nazionale perché in Inghilterra e Galles e in Irlanda del Nord la soglia è più alta (80 mg/100 ml di sangue) mentre in Scozia è più bassa (50 mg/100 ml).

I limiti di tasso alcolemico Paese per Paese

In Italia il limite di 0,5 g/l vale solo per i conducenti standard perché per under 21, neopatentati e conducenti professionali la soglia è zero. Significa che anche una quantità minima di alcol diventa una violazione. In Francia il quadro è simile solo in apparenza perché il limite generale resta 0,5 g/l, ma per i neopatentati scende a 0,2 g/l. In Germania la soglia standard è ancora 0,5, ma l’impostazione per chi è alle prime armi è improntata alla tolleranza zero.

Spostandosi nella penisola iberica, la Spagna mantiene il limite di 0,5 g/l per i conducenti ordinari, ma introduce soglie più basse per alcune categorie mentre il Portogallo chiarisce la distinzione perché accanto allo 0,5 per tutti impone 0,2 g/l a neopatentati e conducenti professionali. Lo stesso schema si ritrova in Irlanda, dove il limite generale resta invariato ma si abbassa per chi guida per lavoro o ha poca esperienza mentre nei Paesi Bassi la linea di confine è netta tra chi ha una patente recente e chi no con lo 0,2 g/l riservato ai neopatentati.

In Belgio il focus si sposta sui conducenti professionali, per i quali la soglia è ridotta mentre l’Austria adotta una logica simile, distinguendo tra guida ordinaria e guida soggetta a maggiori responsabilità. Il quadro cambia entrando nell’area alpina e nordica, perché in Svizzera, pur restando il limite standard a 0,5 g/l, per neopatentati e professionali la soglia si abbassa a 0,1 g/l, un valore talmente vicino allo zero da rendere praticamente incompatibile la guida con qualsiasi consumo di alcol.

Ancora più severa è la scelta di Paesi come Svezia e Norvegia, dove il limite generale è 0,2 g/l e la tolleranza è ridotta al minimo in coerenza con una politica di sicurezza stradale molto severa. La Polonia si colloca sulla stessa linea mentre la Lituania è una delle eccezioni più insidiose perché fissa il limite standard a 0,4 g/l, ma introduce 0,0 per neopatentati e professionali. Infine, nell’Europa centro-orientale, Paesi come Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia e Romania hanno scelto la strada della tolleranza zero con l’eliminazione della zona grigia tra consentito e vietato.

Non esiste un numero di drink valido per tutti

Se c’è un errore di chi guida all’estero è pensare che la variabile sia solo geografica, quando invece la variabile più traditrice è la categoria di conducente. L’ETSC mostra che molti Stati mantengono 0,5 per tutti ma scendono a 0,2 o 0,0 per neopatentati e guidatori professionali.

Uno dei miti più resistenti è la conversione del limite in bicchieri consentiti ma è una scorciatoia che porta fuori strada perché il tasso alcolemico dipende da peso, sesso, metabolismo, cibo assunto, farmaci, velocità di consumo e perfino qualità del sonno. In pratica non si può indicare un conteggio universale di bevande sicure e il motivo è semplice: due persone che bevono la stessa quantità possono trovarsi a valori molto diversi. Affidarsi al concetto di “io reggo” non è solo poco scientifico, è anche il modo più rapido per sbagliare Paese, sbagliare soglia e sbagliare valutazione.

Cosa fare prima di guidare in un Paese estero

Prima di mettersi in viaggio con la propria auto è quindi utile informarsi con attenzione sui limiti previsti nel Paese di destinazione perché le regole possono cambiare da uno Stato all’altro. Non solo: in alcuni casi anche all’interno dello stesso Paese possono esistere differenze normative tra regioni o province con soglie e sanzioni che variano a seconda del territorio attraversato.

È poi importante tenere presente che in molte nazioni, soprattutto nell’Europa orientale, è in vigore la tolleranza zero che non ammette alcun margine rispetto all’assunzione di alcol. Quando non si ha la certezza di rientrare nei limiti consentiti, la scelta più prudente è di evitare completamente di bere prima di mettersi alla guida così da non correre rischi né dal punto di vista della sicurezza né da quello delle conseguenze legali.