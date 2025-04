Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa FCA Disattivare lo Start & Stop può garantire all'auto una longevità più ampia

Nascosto tra i tanti comandi delle nostre auto moderne, c’è un pulsante che potrebbe rivelarsi un vero e proprio alleato della longevità del motore. Un tasto che ogni automobilista dovrebbe imparare a premere, ma che in pochi conoscono o utilizzano davvero: quello dello Start & Stop. A lanciare l’allarme è Scotty Kilmer, meccanico americano con oltre 50 anni di esperienza e autore di migliaia di video divulgativi su YouTube.

Utilizzare correttamente l’auto significa sì seguire le buone pratiche – come una guida fluida, evitare sforzi inutili al motore e rispettare le scadenze dei tagliandi – ma anche conoscere alcuni piccoli trucchi che possono fare una grande differenza. Secondo Kilmer, uno dei momenti più critici per l’usura del motore è proprio l’avviamento.

Il consiglio del meccanico

“La maggior parte dell’usura del motore si verifica all’avvio – spiega Kilmer – perché l’olio si deposita nella parte inferiore del motore e deve essere pompato fino alla parte superiore prima di iniziare a lubrificare adeguatamente tutte le componenti“. Ogni volta che l’auto viene spenta e riaccesa, questo processo si ripete, esponendo il motore a microdanni ripetuti nel tempo.

Il riferimento del meccanico è diretto – come dicevamo – a una funzione ormai comune sulla maggior parte dei veicoli moderni: il sistema Start & Stop. Questo meccanismo spegne automaticamente il motore quando l’auto si ferma, ad esempio al semaforo, per poi riavviarlo non appena si preme l’acceleratore. Un sistema pensato per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di CO₂, ma che secondo molti esperti può avere un impatto negativo sulla durata del motore.

Disattivare questa funzione potrebbe aiutare l’auto

“Ogni volta che spegni l’auto – avverte Kilmer – e poi la riaccendi, sottoponi il motore a uno stress aggiuntivo. È importante premere il pulsante giusto per disattivare questa funzione“. Il pulsante in questione è contrassegnato da una “A” cerchiata, spesso situato vicino alla leva del cambio o sulla plancia centrale, che consente di disattivare manualmente il sistema Start & Stop.

Secondo Kilmer e altri tecnici del settore, scegliere di disattivare il sistema Start & Stop potrebbe significare consumare leggermente più carburante e, conseguentemente, inquinare un po’ di più. Tuttavia, questa piccola concessione all’ambiente potrebbe tradursi in una maggiore durata del motore e in una riduzione dei problemi meccanici a lungo termine.

Combattere contro l’etica

Una questione di priorità, dunque: salvaguardare l’ambiente o preservare il motore? La risposta, come spesso accade, dipende dalle esigenze personali e dal tipo di utilizzo che si fa dell’auto. C’è chi preferisce risparmiare carburante a ogni fermata e chi invece punta alla massima affidabilità del veicolo nel tempo.

Va inoltre ricordato che il sistema Start & Stop non sempre si attiva: se il motore è troppo freddo, se la batteria è scarica o se il climatizzatore richiede molta energia, il dispositivo può non funzionare. Nessun motivo di allarme, dunque, se occasionalmente il motore resta acceso anche a veicolo fermo. Anzi, a giudicare da fonti esperte, se ne può fare a meno senza troppi patemi, questo può addirittura garantire alla propria auto una durata maggiore nel corso del tempo. Ovviamente, la decisione spetta a chi si trova al posto di guida.