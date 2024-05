Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Code davanti ai varchi Telepass in un casello autostradale

Il Telepass è ormai entrato nella quotidianità di milioni di italiani che, viaggiando tanto sul tratto autostradale che collega la Penisola, si affidano al dispositivo per velocizzare i passaggi al casello. Ma non solo. Sì, perché Telepass oltre a permettere di passare agilmente al casello, è un dispositivo ricco che dà la possibilità ai propri clienti di sfruttare, con un unico contratto, di più servizi.

Per sottoscrivere un contratto è semplicissimo, ma come fare per modificare alcuni dettagli come per esempio il conto corrente e l’Iban collegato al servizio?

Telepass, dal contratto al conto

Sottoscrivere un contratto Telepass è facile, ma prima di tutto bisogna capire quali sono le esigenze e i servizi offerti. Telepass S.p.A, infatti, offre diversi servizi e, ovviamente, più il contratto è ricco di questi più costerà la tariffa mensile.

Di tutti i dettagli sui diversi piani ne abbiamo già parlato, basti sapere che per poter sottoscrivere un contratto bisogna creare un account sul sito Telepass e, dopo aver aperto il profilo, seguire passo passo le richieste via web.

Si va dalla richiesta del tipo di piano Telepass alla richiesta della modalità di pagamento tramite conto corrente bancario, passando poi per il caricamento dei documenti necessari e la firma del contratto. In base al dispositivo di telepedaggio scelte è possibile riceverlo direttamente e comodamente a casa, oppure ritirarlo presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point.

Come cambiare conto e Iban

E proprio tramite l’account creato è possibile, in qualsiasi momento e in pochi semplici passi cambiare conto corrente e Iban collegato al contratto stipulato con Telepass S.p.A. Come? Ci sono tre diverse modalità:

recandoti presso un Punto Blu, ossia l’ufficio di Telepass adibito a tale funzione;

accedendo da App;

accedendo dal sito internet di Telepass.

Cambio Iban da App

Qualora non fosse possibile recarsi al Punto Blu, il metodo più veloce è collegarsi direttamente sull’App di Telepass per cambiare fai da te l’Iban. In pochi passaggi, infatti, il cambio è fatto.

Andando sulla sezione “Menu” e scendendo alla voce “Contratti e metodi di pagamento“, si aprirà una finestra con i contratti stipulati con Telepass S.p.A. A quel punto, cliccando sul contratto, è possibile modificare il metodo di pagamento semplicemente andando su “cambia Iban“.

Come si cambia Iban dal sito

Un altro metodo è quello via sito. Collegandosi al sito Telepass.com e accedendo all’Area riservata, selezionando il menu a sinistra si entrerà nel proprio profilo.

Scendendo tra le varie voci, tra i dettagli forniti ci saranno quelli relativi ai prossimi addebiti e, soprattutto, la voce “operazioni frequenti” dove è possibile trovare “cambia Iban“. Cliccando su quest’ultima il cliente viene indirizzato sulla pagina “Variazione Iban” che, tra consensi, firma e mandato SEPA permette di modificare il conto corrente collegato al contratto per il telepedaggio.

Se la nuova banca è tra quelle convenzionate all’attivazione del servizio Telepass con bancomat o carta di credito, è possibile recarsi presso un Centro Servizi Telepass o Telepass Store e richiedere di spostare l’addebito.

Come recedere dal contratto

Ma nelle ultime settimane, anche a causa degli aumenti vertiginosi del servizio, c’è chi sta provando a recedere. Come fare? Anche in questo caso a venire in aiuto sono le Faq presenti sul sito o le comunicazioni inviate dalla stessa Telepass S.p.A ai propri clienti.

Per chi non ha intenzione di sottostare alle nuove tariffe, o per altri motivi decide di non voler più usufruire del servizio, basta prendere contatto con l’azienda in diversi modi. I canali consigliati sono:

numero verde 800 904 940 ;

; indirizzo mail gestionecontratto@telepass.com a cui mandare la comunicazione di richiesta di recesso;

gestionecontratto@telepass.com a cui mandare la comunicazione di richiesta di recesso; posta elettronica certificata assistenza@pec.telepass.com, con comunicazione di richiesta di recesso;

assistenza@pec.telepass.com, con comunicazione di richiesta di recesso; form online “telepass.com/KTI/public/contattaci-noregistrato”, o scaricando un apposito modulo sul sito della società.

Dopo aver inviato la richiesta, il dispositivo per il telepedaggio andrà restituito presso uno dei Telepass Store, Centro Servizi Telepass o Telepass Point o spedendolo con raccomandata postale a Telepass S.p.A.