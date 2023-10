Si tratta di un device che consente di risparmiare tempo e denaro , ma spesso gli utenti non hanno ben chiari alcuni aspetti del suo funzionamento – abbonamenti e altre informazioni specifiche – e quindi non sanno di poter usufruire di sconti o vantaggi particolari.

Come funziona

In ogni caso, il Telepass è il sistema di pagamento dei pedaggi autostradali automatico, che consente di passare ai caselli senza fare la coda, mentre il dispositivo pensa a scalare i soldi direttamente dal conto corrente collegato autorizzato. L’azienda è nata proprio per semplificare la vita a chi viaggia spesso lungo la tangenziale o tratti di autostrada per lavoro, nel quotidiano.

Il device si monta sul parabrezza dell’auto e consente di varcare le soglie dei caselli autostradali facendo alzare le sbarre in automatico, senza doversi fermare in coda e perdere tempo prezioso.

Le comodità del Telepass

Oltre a saltare la coda, il Telepass evita all’automobilista di dover racimolare i contanti per il pagamento del pedaggio o cercare la carta nel portafoglio per versare la somma di pedaggio dovuta.

Nonostante chi utilizzi il Telepass ormai da anni non fa altro che esprimere recensioni positive verso l’azienda e il suo dispositivo, sul tema ci sono ancora alcuni dubbi. Capita spesso che gli utenti si chiedano se è possibile usare lo stesso dispositivo (per il quale di paga un canone) su differenti veicoli e quindi disinstallarlo da un’auto per installarlo su un’altra.

Le persone che hanno più di un’auto in famiglia potrebbero avere l’esigenza di usare lo stesso Telepass per i differenti mezzi, in base a quello usato per viaggiare in un determinato momento. Il problema che l’azienda stessa ha chiarito più volte però è che il Telepass è associato ad un unico veicolo e numero di targa, quindi non si può smontare e rimontare a piacere su ogni vettura a disposizione: non funzionerebbe nemmeno, perché i dati non corrispondono.

La soluzione c’è

Nessun timore però, perché esiste una soluzione. Infatti, dal momento in cui è nato il sistema di telepedaggio – ormai 15 anni fa – la società ha sviluppato promozioni e offerte particolari per avvantaggiare i suoi clienti, soprattutto coloro che hanno più di un veicolo all’interno dello stesso nucleo familiare.

E in questo caso quindi rispondiamo alla domanda posta dagli utenti: si può usare un solo e unico dispositivo per veicolo, è vero, ma è possibile aggiungere una seconda targa al dispositivo direttamente dall’App nella sezione “Garage”, oppure dall’Area Riservata nella sezione “Cambio Targa”.

Ad ogni dispositivo Telepass si possono associare al massimo due targhe (lo leggiamo direttamente sul sito); non è possibile abbinare una stessa targa a due dispositivi diversi e per chi sottoscrive Pay per use o Go by Telepass, il dispositivo può avere una sola targa associata.

E non è tutto, c’è anche l’offerta denominata Telepass Twin, che consente di aggiungere il secondo dispositivo all’offerta già attiva per soli 2,38 euro in più al mese e di associare fino a 4 targhe (2 per ogni dispositivo), con l’assistenza stradale inclusa. L’opzione include dispositivo Telepass FIGC, Green (senza costi in più) o colorato, associazione fino a 4 targhe, assistenza stradale in Italia solo per le 2 targhe aggiuntive, servizi auto quali autostrada, parcheggi convenzionati, Area C Milano, Traghetto Stretto di Messina, 6 mesi di canone gratuito per il secondo dispositivo associato alla moto.

Infine la nuova opzione Telepass Pay X permette di avere canone zero fino a 2 anni e sconto del 40% sui pedaggi. Al termine della promozione il canone mensile del servizio Telepass Pay X è di 5,90 euro al mese. L’offerta scade il 5 novembre, e dall’1 novembre al 31 dicembre è possibile accumulare il 40% di cashback sul pedaggio da spendere sui servizi Carburante e Ricarica Elettrica da gennaio 2024 per 6 mesi.

Oltre a beneficiare di queste offerte e dell’opportunità di saltare la coda al casello, il dispositivo di telepedaggio permette anche di pagare i parcheggi in automatico e di beneficiare di promozioni speciali su imbarchi in nave, parcheggi in città e molto altro ancora. Basta guardare le condizioni d’uso e degli abbonamenti sul sito ufficiale.

E poi c’è anche l’opzione Pay Per Use, che consente di viaggiare in modo pratico, rapido e senza sprechi, pagando la spesa mensile di 2,50 euro solo quando si usa il dispositivo. L’App consente inoltre di beneficiare di sconti e cashback su parcheggi, trasporti, Rc Auto, bollo e molto altro ancora. Basta controllare periodicamente le comunicazioni tramite il sito o direttamente dall’applicazione sul telefono.

Detto ciò, sin dal momento del suo lancio sul mercato italiano, il Telepass ha avuto un grandioso successo, tanto che oggi – dopo anni e anni di monopolio – ha anche dei rivali e competitor. Per molte persone abituate a viaggiare spesso per lavoro o altre ragioni è davvero uno strumento praticamente indispensabile per la vita quotidiana.

Un’altra promozione speciale

Una delle iniziative che l’azienda Telepass ha messo in atto negli anni e che non tutti conoscono consente di beneficiare di un importante sconto per i clienti che usano il dispositivo di telepedaggio.

Una cosa importantissima da sapere però è che questo sconto particolare e molto conveniente non è rivolto a tutti gli utenti, ma solo ad alcuni, che rispettano determinati requisiti richiesti dalla società. È una novità importante, che viene riproposta negli anni perché ha successo e perché aiuta tutti coloro che viaggiano spesso per lavoro o per altri motivi e attraversano più volte i varchi autostradali. Una promozione speciale che darà ai clienti la possibilità di usufruire dei servizi dell’azienda a tariffe agevolate.

Sconto 30% su Telepass

Ebbene, stiamo parlando di uno sconto speciale pari al 30%: è la promozione “Sconto Moto”, che già conosciamo, e dedicata solo a coloro che posseggono e guidano una motocicletta.

Iniziativa che l’azienda Telepass ha lanciato per la prima volta ormai sei anni fa, nel 2017, e che nel tempo rinnova sempre, perché chiaramente apprezzata dai clienti su due ruote. Una promozione molto vantaggiosa e importante, dedicata a chi viaggia a bordo della sua moto e che può quindi beneficiare di un importante sconto del 30%.

Per poterne usufruire chiaramente è fondamentale che il Telepass in questione sia associato a una targa sola, che deve essere quella della motocicletta. Per i clienti che usufruiscono dello “Sconto Moto” e della Telepass Family, il canone mensile da versare verrà azzerato. Una novità molto importante e apprezzata, che darà agli utilizzatori di Telepass la facoltà di risparmiare somme di denaro non indifferenti.

Telepass offre ai suoi clienti differenti opzioni di pagamento e piani tariffari volti a soddisfare le differenti esigenze e necessità, in base al profilo degli utenti. La società invia la fattura all’utente, dove vengono dettagliatamente riportati tutti i costi dei pedaggi sostenuti dal suo cliente, oltre a quelli relativi al canone.