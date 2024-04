Il servizio Telepass Parcheggi punta a rendere più comodo il sistema dei posteggi per gli automobilisti e a eliminare la sosta alle casse per il pagamento

Fonte: 123RF La schermata iniziale di Telepass Parcheggi guida l'utente nell'attivazione del dispositivo

Il Telepass non è più solo uno strumento utile per accelerare il passaggio ai caselli autostradali. Oggi si è trasformato in un vero e proprio ecosistema di servizi che promettono di facilitare anche le procedure per il parcheggio. La recente espansione del Telepass comprende funzionalità aggiuntive che consentono di pagare i parcheggi senza l’utilizzo di contanti o senza avvicinarsi alle casse automatiche.

Il nuovo servizio di Telepass Parcheggi punta a fare la differenza in un contesto in cui la concorrenza è sempre più numerosa. Oggi Telepass non è l’unico player sul mercato: UnipolMove e MooneyGo sono i principali concorrenti che offrono soluzioni simili e promettono ugualmente di snellire il processo di parcheggio e di eliminare l’uso del contante. La riorganizzazione dell’offerta Telepass dimostra l’intenzione di restare competitivo nel settore dei servizi di mobilità.

Ogni servizio, dal giallo iconico del Telepass ai nuovi UnipolMove e MooneyGo, cerca di rendere l’esperienza di parcheggio il più fluida possibile per gli automobilisti e ad allargare l’offerta rispetto al tradizionale utilizzo del dispositivo esclusivamente nei caselli autostradali.

Come posteggiare con Telepass Parcheggi

Il servizio Telepass Parcheggi punta a rendere più comodo il sistema dei posteggi per gli automobilisti e a eliminare la sosta alle casse per il pagamento. Dal punto di vista pratico, gli automobilisti possono avvicinarsi alle colonnine munite del logo Telepass in strutture convenzionate come aeroporti, stazioni ferroviarie e fiere, e accedere ai parcheggi utilizzando una corsia dedicata, simile a quella dei caselli autostradali. Questo sistema permette di sollevare automaticamente la sbarra sia all’ingresso sia all’uscita, senza effettuare pagamenti manuali.

I costi di parcheggio sono addebitati ogni tre mesi direttamente sul conto Telepass e non sono richiesti costi aggiuntivi di intermediazione. Il servizio di Telepass Parcheggi è incluso in tutte le offerte del sistema Telepass, dalla più basilare alla più completa, e le spese possono essere monitorate attraverso l’app Telepass, disponibile per dispositivi iOS e Android. Questa stessa app facilita anche la ricerca di parcheggi convenzionati nelle vicinanze.

Telepass estende la sua utilità anche ai parcheggi su strisce blu, permettendo di pagare solo per i minuti effettivi di sosta. La gestione di questi pagamenti è resa intuitiva attraverso l’app Telepass o Telepass Pay X. In ogni caso, solo gli abbonati a Telepass Pay X o a Telepass Plus possono usufruire di questa funzionalità. Il costo della sosta viene addebitato direttamente sul conto associato per semplificare il processo di pagamento e assicurare il controllo delle spese. Il servizio è disponibile in molte città italiane da nord a sud del paese.

Telepass Parcheggi, la configurazione

La configurazione del Telepass è un processo intuitivo che passa da una schermata iniziale che guida l’utente attraverso i passaggi essenziali per attivare il dispositivo. Al primo utilizzo, il sistema Telepass guida l’utente a:

registrarsi per accedere ai servizi di Telepass Pay;

inserire un metodo di pagamento valido;

accettare i termini e le condizioni del servizio;

aggiungere la targa del veicolo, operazione che può essere completata anche in seguito.

L’interfaccia del sistema Telepass è progettata per essere facile da usare, con una mappa ben visibile e scorciatoie per le funzioni principali e menu secondari. La sezione Strisce Blu permette agli utenti di selezionare una via tramite GPS o manualmente, visualizzare le tariffe applicate e controllare la disponibilità del servizio.

Il Telepass permette anche di interrompere la sosta in qualsiasi momento e calcolare i pagamenti al minuto. In questo modo permette di ottimizzare la spesa e trasformare eventuali importi non utilizzati in credito per i pagamenti successivi.

La ricerca dei parcheggi con Telepass

Il primo passo per usufruire di questo servizio è localizzare un parcheggio compatibile, identificabile tramite l’app Telepass o le indicazioni sui totem nei parcheggi. Una volta individuato il posto auto, gli utenti possono impostare la durata della sosta, selezionare il veicolo interessato e procedere al pagamento direttamente tramite l’app.

In alcune città, per facilitare il riconoscimento del pagamento effettuato tramite Telepass può essere richiesto di esporre un talloncino identificativo, scaricabile dal sito ufficiale di Telepass o direttamente dall’app. L’indicazione sul talloncino serve per informare gli ausiliari del traffico che la tassa di parcheggio è stata pagata attraverso il sistema Telepass.

Il servizio in più per chi ha un’auto elettrica

L’app Telepass integra soluzioni sia per il parcheggio sia per la ricarica delle auto elettriche. Navigando nel menu del software, gli utenti possono localizzare le colonnine di ricarica nelle vicinanze, controllare le tariffe applicate, scegliere la velocità di ricarica desiderata e anche calcolare un itinerario ottimizzato per raggiungere la stazione di ricarica più conveniente.

Questa funzione è utile per chi cerca di massimizzare l’efficienza del proprio veicolo elettrico in quanto permette di identificare aree di sosta che offrono anche possibilità di ricarica. In questo modo possono infatti combinare la necessità di parcheggiare con quella di ricaricare il veicolo, ottimizzando tempo e costi di gestione del proprio mezzo.

L’alternativa di MooneyGo

Non esiste solo il servizio proposto da Telepass Parcheggi in quanto negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato i primi competitor dello storico marchio. MooneyGo permette ad esempio di pagare la sosta nei parcheggi custoditi e sulle strisce blu in oltre 300 città italiane, senza la necessità di contanti e calcolando il costo in base ai minuti effettivi di sosta.

Questo servizio, risultato di una collaborazione con myCicero, è accessibile tramite l’app MooneyGo, disponibile sia per iPhone sia per dispositivi Android. Non sono applicati costi aggiuntivi di intermediazione.

L’alternativa di UnipolMove

UnipolMove propone un sistema integrato che abbraccia tre principali servizi: il pagamento delle strisce blu, l’utilizzo di parcheggi in strutture convenzionate tramite telepedaggio, e la possibilità di gestire il parcheggio e il pagamento direttamente tramite l’app della piattaforma in parcheggi cittadini di piccole e medie dimensioni. Con l’app UnipolMove, gli utenti possono pagare per la sosta su strisce blu solo per i minuti effettivamente trascorsi, senza costi aggiuntivi di intermediazione.

Per i parcheggi in strutture convenzionate, la piattaforma facilita l’identificazione del veicolo attraverso il dispositivo o la targa associata al profilo dell’utente, consentendo un addebito automatico e diretto sul conto UnipolMove con una frequenza mensile. Questa innovazione permette una gestione più fluida e integrata del parcheggio e semplifica l’esperienza dell’utente in ambito urbano.