Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Grandine in arrivo: come salvare la carrozzeria dell’auto

Le previsioni meteo di questi giorni non lasciano molti dubbi: temporali improvvisi con pesanti grandinate che potrebbero mettere a dura prova la carrozzeria delle nostre auto. Chi è già passato per l’esperienza sa bene quanto possa essere fastidioso e costoso ritrovarsi il cofano pieno di ammaccature dopo una mezz’ora di chicchi battenti. La buona notizia è che, con un minimo di organizzazione e l’attrezzatura giusta, si può evitare il danno quasi del tutto.

Grandine al centro nord

Le condizioni instabili che stanno interessando l’Italia in questi giorni sono tipiche di questo periodo dell’anno, quando masse d’aria calda e umida si scontrano con correnti più fresche in quota, generando temporali a sviluppo verticale spesso accompagnati da grandinate localizzate. Le regioni del centro nord lo stanno vivendo già da settimane, con fenomeni che si sono manifestati in modo improvviso e violento, lasciando poco tempo per correre ai ripari. Non è raro che in queste situazioni i chicchi raggiungano dimensioni tali da lasciare segni evidenti su cofano, tetto e parabrezza, con danni che in alcuni casi richiedono interventi di carrozzeria piuttosto seri. Per chi parcheggia abitualmente all’aperto, mantenere d’occhio le allerte meteo regionali diventa quindi un’abitudine utile, non solo per organizzare la giornata ma anche per proteggere in tempo il proprio veicolo.

Come proteggere l’auto

Quando l’allerta scatta, la prima cosa da fare è valutare se esiste la possibilità di mettere l’auto al riparo: un garage, un box condominiale o anche solo un parcheggio coperto possono fare la differenza. Non sempre però questa soluzione è disponibile, soprattutto per chi vive in città o lascia il veicolo in strada durante il lavoro. In questi casi, l’unica vera alternativa concreta è dotarsi di una protezione fisica da stendere sopra la vettura prima che la grandinata abbia inizio. Capote improvvisate con coperte, teli mare o cartoni possono offrire una protezione minima, ma con forti venti e chicchi di una certa dimensione, l’auto rimane esposta a danni. In questo caso meglio affidarsi a un prodotto pensato appositamente per questo scopo, da tenere sempre a portata di mano nel bagagliaio durante i mesi più a rischio.

Il telo anti grandine

Tante le soluzioni disponibili su Amazon, come ad esempio il telo antigrandine Walser Perma Protect, certificato TÜV Austria, pensato proprio per rispondere a questo tipo di emergenze. Si tratta di una copertura realizzata in tre strati: una superficie esterna idrorepellente, un cuore in schiuma da 4 millimetri che assorbe gli urti dei chicchi e uno strato interno in pile morbido a contatto con la vernice, che evita graffi durante il montaggio e la rimozione. Va detto che le taglie sono molte e bisogna fare attenzione a scegliere bene in base alle dimensioni del proprio modello, controllando la tabella misure prima dell’acquisto. Certo il prezzo di quasi 100 euro non si può definire economico, ma rispetto a quanto potrebbe chiedere un carrozziere per levare i danni o addirittura la sostituzione di parabrezza e lunotto, la cifra diventa irrisoria. Insomma, un investimento che può evitare spese ben più consistenti in carrozzeria: conviene tenerlo pronto in auto già da ora, prima che arrivi la prossima allerta.