Telo per cani in auto: tutto quello che devi sapere per scegliere il modello più adatto tra comfort, praticità e protezione degli interni

Si avvicina l’estate, le vacanze e i lunghi viaggi in auto. Se avete un cane con cui condividere il vostro itinerario, ci sono vari aspetti da tenere a mente: la sicurezza, le pause, l’idratazione e, non per ultimo, la pulizia. Chi ha provato almeno una volta a trasportare un animale in auto sa bene che ci vuole un minimo di organizzazione per evitare disastri tra peli, sporco o graffi. Per questo arrivano in aiuto vari accessori auto da tenere sempre a bordo per i vostri amici a quattro zampe, primo fra tutti un telo per cani, che sia per i sedili posteriori o per il bagagliaio. In commercio ne esistono tanti, ma non tutti sono uguali. Alcuni proteggono l’auto, altri mettono al primo posto il comfort dell’animale.

A cosa serve il telo per il cane

Viaggiare spesso con il proprio animale vuol dire mettere a dura prova la tappezzeria della vettura. Il telo per cani è progettato per coprire i sedili posteriori o il bagagliaio e proteggerli da sporco, peli e danni accidentali. È un accessorio pensato per chi viaggia spesso con il proprio animale, ma anche per chi fa gite occasionali e vuole evitare di rovinare gli interni.

Il suo scopo è quello di proteggere e preservare i tessuti, ma permette anche di non dover pulire tutto continuamente e aumenta il comfort per il vostro amico a quattro zampe. Per chi ha animali di grossa taglia o più vivaci, il telo diventa uno strumento fondamentale per evitare che il cane si sposti o cada tra i sedili. In più, molti modelli sono lavabili in lavatrice, un dettaglio non da poco quando si parla di fango, sabbia o peli.

Le caratteristiche che non possono mancare

Un telo per cani, oltre ad essere della misura giusta per la vostra macchina, deve presentare delle caratteristiche fondamentali per renderlo efficace:

materiale impermeabile : deve resistere all’acqua e ai liquidi, proteggendo i sedili anche in caso di zampe bagnate;

: deve resistere all’acqua e ai liquidi, proteggendo i sedili anche in caso di zampe bagnate; superficie antiscivolo : fondamentale per evitare che l’animale scivoli in curva o in frenata;

: fondamentale per evitare che l’animale scivoli in curva o in frenata; imbottitura: un materiale morbido per far viaggiare più comodamente il proprio cane;

per far viaggiare più comodamente il proprio cane; facilità di installazione: i modelli con agganci rapidi ai poggiatesta si montano in pochi secondi;

i modelli con agganci rapidi ai poggiatesta si montano in pochi secondi; lavabilità : meglio se lavabile in lavatrice, per una pulizia veloce e completa;

: meglio se lavabile in lavatrice, per una pulizia veloce e completa; protezione laterale: alcuni teli includono coperture per le portiere, utili contro i graffi delle unghie;

laterale: alcuni teli includono coperture per le portiere, utili contro i graffi delle unghie; compatibilità con la cintura di sicurezza: molti modelli hanno aperture per far passare il guinzaglio o la cintura apposita.

Bagagliaio o sedili posteriori?

Una delle prime scelte da fare riguarda il posizionamento tra bagagliaio e sedili posteriori: il bagagliaio è l’opzione più usata per cani di grossa taglia o per chi ha SUV e station wagon. In questo caso si utilizzano tappetini imbottiti o teli sagomati, spesso con bordi rialzati per evitare che lo sporco fuoriesca. I sedili posteriori sono invece la scelta più comoda per cani di taglia media o piccola, o per chi preferisce avere l’animale più vicino durante il viaggio. Qui si utilizzano i classici coprisedili, spesso a forma di amaca, che coprono seduta, schienale e parte posteriore delle sedute anteriori.