123RF Un intervento tipico di ripristino dei cavi nel soffietto del portellone per risolvere malfunzionamenti elettrici

Se il tergilunotto della tua auto ha iniziato a muoversi a scatti e, contemporaneamente, il baule non ne vuole proprio sapere di aprirsi, non pensare a due guasti distinti. Molto probabilmente sei di fronte a un unico problema, localizzato in un punto critico che spesso confonde anche i meccanici meno esperti.

Ecco dov’è il problema

Se riscontri queste anomalie insieme, magari accompagnate dalle luci della targa che a volte si spengono, il colpevole è quasi certamente il soffietto del portellone: si tratta di quella guaina flessibile in gomma nera che vedi nella parte alta del bagagliaio, quando lo sollevi. Questo componente ha il compito fondamentale di proteggere i fili elettrici che collegano l’abitacolo alla parte mobile dell’auto. Quando il tergicristallo non scorre in modo fluido o la serratura elettrica non riceve l’impulso per scattare, significa che i cavi all’interno di questo tubicino protettivo si sono usurati. La soluzione non è cambiare subito il motorino del tergicristallo o la serratura, come magari alcuni ti fanno credere, ma è necessario far ripristinare correttamente il cablaggio elettrico da un professionista.

Le cause e i costi della riparazione

Il motivo per cui accade questo specifico guasto è di natura puramente meccanica. Ogni volta che apri e chiudi il bagagliaio per carica-scarico, i fili all’interno della guaina subiscono una piega netta e ripetuta. Con il passare degli anni, l’esposizione al freddo e il continuo stress meccanico, la plastica che riveste i conduttori si irrigidisce, fino a spaccarsi. Questo processo espone il rame dei fili all’esterno, creando situazioni potenzialmente pericolose:

falsi contatti : i fili si toccano tra loro inviando segnali errati alle componenti;

: i fili si toccano tra loro inviando segnali errati alle componenti; interruzioni nette : il flusso di corrente si ferma perché il cavo è tranciato;

: il flusso di corrente si ferma perché il cavo è tranciato; segnalazioni sul quadro : la centralina rileva anomalie e accende le spie di malfunzionamento delle luci;

: la centralina rileva anomalie e accende le spie di malfunzionamento delle luci; corto circuito: il contatto tra fili scoperti o con la carrozzeria può bruciare i fusibili.

L’intervento per il ripristino dell’impianto ha dei costi variabili. Esistono 2 soluzioni, una più sicura dell’altra:

ripristino manuale dei cavi : se i fili danneggiati sono pochi, il meccanico li ripara singolarmente con un costo tra i 100 e i 180 euro . Questa soluzione prevede la saldatura, che però tende a irrigidire i conduttori, portando il problema a ripresentarsi poi con il passare del tempo;

: se i fili danneggiati sono pochi, il meccanico li ripara singolarmente con un costo tra i . Questa soluzione prevede la saldatura, che però tende a irrigidire i conduttori, portando il problema a ripresentarsi poi con il passare del tempo; kit cablaggio specifico : questa è la soluzione ideale, soprattutto quando il danno è esteso. Si monta un set di cavi nuovi e più flessibili, con una spesa totale tra i 140 e i 250 euro ;

: questa è la soluzione ideale, soprattutto quando il danno è esteso. Si monta un set di cavi nuovi e più flessibili, con una spesa totale tra i ; manodopera: il lavoro richiede spesso lo smontaggio completo dei rivestimenti interni per isolare correttamente ogni collegamento, solitamente calcoliamo circa 4 ore per una lavorazione eseguita a regola d’arte.

I consigli del meccanico

Da meccanico, il mio consiglio è di non sottovalutare mai i primi piccoli segnali di avaria, come il motorino dei tergicristalli che rallenta senza motivo o che si ferma improvvisamente a metà del vetro. Se intervieni subito, è possibile riparare subito i cavi danneggiati evitando ulteriori anomalie. Tuttavia, io consiglio quasi sempre la sostituzione completa con un kit di riparazione specifico, in quanto permette di effettuare un lavoro più pulito, con materiali progettati per durare molto più a lungo degli originali.

Se invece “decidi” di aspettare il blocco totale del baule, rischi che i fili scoperti provochino un corto circuito capace di danneggiare seriamente i componenti della centralina elettronica. In quel caso, il preventivo finale aumenterebbe drasticamente a causa della necessità di sostituire moduli elettronici molto costosi.