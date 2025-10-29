Basta un panno, un polish e un po’ di metodo: e quei graffi che sembravano eterni spariscono senza bisogno del carrozziere. La procedura e i prodotti giusti

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Come togliere i graffi dalla carrozzeria dell'auto

A volte basta un attimo: un parcheggio troppo stretto, una borsa passata distrattamente accanto alla portiera, un ramo che sfiora la carrozzeria. Il risultato è sempre lo stesso: quel maledetto graffio che rovina l’effetto specchio della vernice e, insieme, un po’ anche l’umore. Ma niente panico: non sempre serve correre in carrozzeria e lasciare mezzo stipendio per rimediare. Con un po’ di pazienza e i giusti strumenti, si può intervenire da soli. E i risultati, se si lavora bene, sanno stupire.

Capire il danno (prima di fare danni)

Il primo passo è sempre lo stesso: capire di che tipo di graffio si tratta. Se al tatto non si sente profondità e il colore resta uniforme, la buona notizia è che il danno interessa solo lo strato trasparente, il cosiddetto “clear coat”. In questo caso, si può agire in modo relativamente semplice. Se invece si vede il colore di base o addirittura il metallo, serve un intervento più mirato. Non impossibile, ma da affrontare con calma e precisione chirurgica.

I prodotti giusti

Non servono pozioni magiche né marchi esotici. Basta conoscere le tipologie di prodotti adatti:

composti abrasivi leggeri (o “rubbing compound”) : sono il punto di partenza per i graffi superficiali. Agiscono limando leggermente lo strato trasparente e uniformando la superficie;

: sono il punto di partenza per i graffi superficiali. Agiscono limando leggermente lo strato trasparente e uniformando la superficie; kit di ritocco : utili per i segni più profondi. Comprendono vernice del colore originale, pennellino o applicatore, e trasparente di finitura;

: utili per i segni più profondi. Comprendono vernice del colore originale, pennellino o applicatore, e trasparente di finitura; accessori base: panni in microfibra, carta abrasiva finissima, clay bar, cera protettiva. Tutto reperibile facilmente online o nei negozi specializzati.

La procedura passo dopo passo

Ecco come effettuare una lucidatura fai da te, step by step, come direbbero gli anglofoni:

Pulizia meticolosa: prima di toccare il graffio, lavate bene la zona. Polvere, sabbia o residui potrebbero trasformarsi in carta vetrata e peggiorare la situazione;

prima di toccare il graffio, lavate bene la zona. Polvere, sabbia o residui potrebbero trasformarsi in carta vetrata e peggiorare la situazione; applicazione del composto abrasivo: mettete una piccola quantità su un panno in microfibra e lavorate con movimenti circolari, senza troppa forza. Dopo qualche minuto, pulite e osservate: spesso il graffio scompare come per magia;

mettete una piccola quantità su un panno in microfibra e lavorate con movimenti circolari, senza troppa forza. Dopo qualche minuto, pulite e osservate: spesso il graffio scompare come per magia; ritocco del colore: se il segno è più profondo, tocca alla vernice. Applicatela con mano leggera e lasciate asciugare. Poi un velo di trasparente per sigillare;

se il segno è più profondo, tocca alla vernice. Applicatela con mano leggera e lasciate asciugare. Poi un velo di trasparente per sigillare; lucidatura finale: passate una cera o un sigillante per uniformare la superficie e proteggere la zona nel tempo.

È un lavoro di pazienza, non di forza. Chi esagera con la pressione o con l’abrasivo rischia di togliere più vernice del necessario. Meglio procedere a piccoli passi e controllare spesso il risultato.

Quanto costa

La buona notizia è che il portafogli ringrazia. Con 10, 20 o 30 euro si acquistano già i prodotti essenziali per graffi superficiali. Un kit completo con vernice e trasparente può arrivare a 60 o 70 euro. Anche volendo esagerare — carta abrasiva, polish, protettivi — è difficile superare i 100-150 euro. Una cifra comunque lontanissima dai 300 o 500 euro che una carrozzeria può chiedere per una verniciatura locale. E con la soddisfazione di aver fatto tutto da soli.

I vantaggi (oltre al risparmio)

Il primo, evidente, è economico. Ma c’è anche altro. Sistemare un graffio con le proprie mani restituisce quella sensazione di controllo e cura che solo chi ama la propria auto conosce. Inoltre, si impara a conoscere meglio la vernice, le sue reazioni, e a proteggere la carrozzeria in modo più consapevole. E se il risultato non è da concorso d’eleganza, poco male: a occhio nudo la differenza sarà minima, e la vostra auto tornerà a brillare.

Attenzione a non strafare

Un ultimo consiglio: evitate di lavorare al sole pieno o su superfici calde. I prodotti asciugano troppo in fretta e lasciano aloni. E se il graffio arriva al metallo, non improvvisate: meglio un professionista. Ma per tutti gli altri casi — quelli del parcheggio del supermercato o del vicino distratto — un buon kit, una domenica di calma e un po’ di passione bastano e avanzano.

In fondo, prendersi cura della propria auto è anche questo: un gesto di rispetto, quasi d’affetto. E togliere un graffio, quando lo si fa da sé, è come cancellare un piccolo torto, restituendo alla carrozzeria (e al proprietario) il piacere del nuovo.