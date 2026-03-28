Come trasportare un’auto in sicurezza: tutte le modalità, i costi aggiornati e le soluzioni più pratiche per spostare il veicolo e i dettagli da conoscere

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123RF Trasporto veicoli: tutto quello che c'è da sapere su tariffe e soluzioni

La diffusione dell’e‑commerce per la compravendita di auto e più in genere dei mezzi a motore e delle vendite interregionali senza recarsi fisicamente dal venditore ha reso indispensabile la conoscenza delle pratiche per il trasporto dei veicoli. In altri casi la necessità nasce dal recupero di un mezzo non marciante, dalla consegna di auto d’epoca o di valore elevato, fino alle esigenze di concessionarie e gestori di flotte.

Di certo c’è che spedire un’auto è una necessità per chi acquista un veicolo a distanza e per chi si trasferisce in un’altra città o deve gestire logistica complessa per flotte aziendali. In ogni caso, nel mondo della mobilità contemporanea, il trasporto veicoli è un servizio strutturato con offerte e soluzioni che si adattano a più esigenze.

Servizi tradizionali e soluzioni specializzate

Se c’è qualcosa di ampio sono le soluzioni per il trasporto veicoli, che comprendono numerose modalità operative da valutare, che vanno dalle soluzioni più semplici a quelle specializzate per tipologie di auto e contesti logistici anche complessi. La formula più diffusa resta il trasporto su bisarca – ovvero il camion multiveicolo – in grado di caricare e spostare più auto in contemporanea. Questa soluzione permette di ripartire i costi tra diversi clienti e di rendere il servizio più economico per singola vettura.

Per esigenze che richiedono maggiore cura o tempi più rapidi, ci sono servizi di trasporto individuale su carrelli o furgoni coperti: mezzi che proteggono l’auto dagli agenti atmosferici e da eventuali danni esterni, ideali per vetture di pregio, sportive o d’epoca. Un’altra alternativa è quella dei driver professionisti, autisti specializzati che ritirano il veicolo e lo guidano fino alla destinazione richiesta.

Ecco allora che, se l’obiettivo è il contenimento della spesa, il trasporto in bisarca condivisa è la scelta più efficiente. Al contrario, quando sono prioritari l’urgenza di consegna o la tutela di un veicolo delicato, il trasporto individuale o con driver specializzato è la scelta più adatta, pur con costi superiori.

A cambiare è anche il grado di controllo sul processo: i servizi su misura per il trasporto di veicoli permettono di pianificare con precisione date e orari mentre le soluzioni standard seguono percorsi e carichi predefiniti ovvero meno flessibili.

Va considerato anche l’impatto sul veicolo: alcune modalità evitano qualsiasi utilizzo su strada, altre comportano un aumento minimo del chilometraggio e limitato al solo spostamento necessario. Infine c’è il contesto d’uso a incidere sulla scelta: i privati che gestiscono un evento occasionale hanno esigenze diverse rispetto ad aziende, noleggiatori o concessionarie che movimentano veicoli in modo continuativo e hanno bisogno di processi affidabili, ripetibili e programmabili.

Come scegliere il servizio più adatto

La scelta del servizio di trasporto veicoli più adatto richiede di tenere conto di alcuni parametri tra cui la distanza: per percorsi medio-lunghi, come nel caso di un’auto acquistata all’estero, conviene affidarsi a soluzioni strutturate e consolidate mentre per tratte brevi possono essere più efficaci opzioni flessibili con autisti dedicati. Anche l’urgenza ha il suo peso in quanto consegne rapide o con date vincolanti richiedono servizi personalizzati e una pianificazione accurata.

Il valore del veicolo è un altro parametro da non trascurare. Automobili di lusso, sportive o storiche necessitano di maggiore attenzione, coperture assicurative e modalità di trasporto che minimizzino i rischi. In queste situazioni la tutela del bene ha in genere priorità sul risparmio economico, anche se il budget rimane un elemento da bilanciare con il livello di servizio richiesto per evitare soluzioni insufficienti o inadeguate.

Infine è importante considerare le differenze tra i servizi destinati ai privati e quelli pensati per il mondo B2B. I primi si rivolgono a esigenze sporadiche e a una gestione semplificata. Le aziende necessitano invece di continuità operativa, tracciabilità completa, gestione di volumi elevati e un interlocutore unico nazionale per integrare il trasporto in processi logistici complessi e strutturati.

Soluzioni per aziende e concessionarie

Nel caso di aziende e concessionarie la gestione di grandi volumi di auto richiede processi strutturati per garantire operatività costante e contenimento dei costi. In questo scenario, la puntualità delle consegne diventa centrale in quanto ogni ritardo o imprevisto può avere un impatto sulle vendite, sulle immatricolazioni e sulla pianificazione delle attività commerciali.

Capitolo tracciabilità, le imprese hanno la necessità di monitorare ogni fase del trasporto, dal ritiro alla consegna con aggiornamenti continui. Questo sistema ottimizza il controllo logistico e migliora la comunicazione con clienti finali, partner e reparti interni. A cui si aggiungono la gestione delle pratiche amministrative, delle coperture assicurative e delle responsabilità lungo l’intera filiera.

Per rispondere a queste esigenze si sono diffusi i servizi di pickup & delivery dedicati alla logistica automotive. Queste soluzioni prevedono il ritiro dei veicoli in concessionarie, sedi aziendali o clienti finali e la consegna programmata in destinazioni concordate, come showroom, officine o hub logistici.

Costi indicativi e parametri da considerare

Quanto costa trasportare un’auto? La risposta dipende dalla distanza e dalla modalità scelta. Per tratte nazionali su bisarca condivisa un trasferimento da Milano a Roma può ad esempio costare tra 150 e 300 euro mentre per una Torino-Napoli la tariffa può aggirarsi tra 350 e 400 euro.

Per servizi dedicati o mezzi chiusi, le tariffe salgono: su distanze più lunghe o con richieste specifiche si può arrivare a 800-1.200 euro o più, a seconda del livello di personalizzazione richiesto. Il trasporto internazionale ha costi più elevati per via dei trasferimenti dall’Italia verso altri Paesi europei che oscillano tra 500 e 1.500 euro circa in base alla città di partenza e alle formalità doganali.

Per spostamenti delle auto oltreoceano, le opzioni via mare sia su container dedicati sia condivisi comportano costi indicativi che sono ancora più alti e che possono superare diverse migliaia di euro, variabili in base alla portata del servizio e alle coperture assicurative richieste. Tra gli elementi che incidono sul costo finale da corrispondere ci sono i chilometri da percorrere, le dimensioni e il peso del veicolo, nonché il tipo di servizio.

Anche l’urgenza della consegna, la necessità di mezzi coperti o dedicati e le condizioni di ritiro e consegna (ad esempio accesso a cortili difficili o orari fuori standard) influiscono infine sul preventivo finale.