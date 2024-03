Spray antipioggia per il parabrezza dell’auto, cos’è e come funziona

I trattamenti antipioggia per parabrezza, lunotto e finestrini sono sempre più utilizzati per aumentare la visibilità in auto

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Trattamenti antipioggia per auto, tutto quello che bisogna sapere

Il trattamento antipioggia funziona e aumenta notevolmente la visibilità in auto durante la guida, anche nelle giornate piovose e nevose. Basta applicare il prodotto sul vetro esterno, ed è possibile subito vedere le gocce di pioggia scivolare via dal parabrezza. La soluzione è infatti creata appositamente per allontanare pioggia, nevischio e neve. Guidare con una migliore visibilità aumenta il tempo di risposta e la sicurezza stradale.

Trattamento antipioggia: cos’è e come funziona

Il prodotto antipioggia è un idrorepellente che si può applicare su tutti i vetri dell’auto, tra cui quindi lunotto, parabrezza e finestrini. Il trattamento consente sia all’acqua, che a polvere e sporco di scivolare via in maniera veloce. Oggi in commercio si trovano prodotti antipioggia realizzati con le più avanzate nanotecnologie, in grado di funzionare intervenendo sui dislivelli dei vetri impercettibili al tatto e a occhio nudo. L’applicazione dei prodotti consente di riempire ogni irregolarità e di creare quindi una superficie totalmente liscia su cui pioggia e neve possono scivolare via, ottimizzando la visibilità del conducente.

I vantaggi del trattamento antipioggia

Applicare il trattamento antipioggia sui vetri dell’auto ha differenti vantaggi:

protegge i vetri contro gli insetti;

le spazzole dei tergicristalli vantano una maggiore efficacia e durata, grazie allo scorrimento sulle superfici perfettamente lisce;

durante i momenti di pioggia, la visibilità migliora notevolmente;

i tempi di attesa per lo sbrinamento d’inverno diminuiscono parecchio.

Il migliore trattamento antipioggia

Su Amazon troviamo Rain off Arexons tra i migliori prodotti, ad un prezzo conveniente. È uno speciale trattamento per il parabrezza, un idrorepellente per vetri da applicare prima che piova: consente la formazione di un film anti-gocce sui vetri. Favorisce lo scivolamento della pioggia già a 50-60 km/h di velocità. Per un vetro sempre splendente e senza fastidiose tracce d’acqua.

I migliori prodotti lavavetri

I vetri dell’auto necessitano anche della migliore pulizia. Per ottenere ottimi risultati è possibile acquistare le pastiglie lavavetri, ottime per far tornare a splendere il parabrezza e in grado di garantire un buon risparmio di denaro rispetto all’acquisto dei detergenti tradizionali. Con 30 pastiglie si ottengono infatti 120 litri di liquido lavavetri, basta sciogliere una compressa in 4 litri di acqua. Questo prodotto è efficace nella rimozione di sporco, polvere, insetti, escrementi di uccelli, resina degli alberi e ogni detrito.

Quello che trovate di seguito invece è un prodotto pronto all’uso, Arexons liquido tergicristalli auto può essere usato in tutte le stagioni e su tutte le tipologie di auto, per temperature fino a -3.5° C. Il lavavetri ha un’ottima azione anticalcare, per prevenirne la formazione negli spruzzatori, lasciandoli ben puliti, senza alcuna ostruzione.

Infine, un altro prodotto Water Off che conferisce al tuo parabrezza proprietà idrorepellente, garantendo una visibilità ottimale in tutte le condizioni atmosferiche.