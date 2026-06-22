Perché la sosta al semaforo non è una vera sosta: i chiarimenti della Suprema Corte sull’articolo 173 del Codice della Strada e i rischi per chi stacca le mani dal volante

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Fermi al semaforo non si può usare il cellulare: gravi sanzioni

Per molti automobilisti, la luce rossa del semaforo rappresenta un’occasione quasi irresistibile per controllare le ultime notifiche, rispondere a un messaggio veloce o dare uno sguardo ai social media. Tuttavia, quella che viene percepita come una pausa innocua dalla guida si sta trasformando in una trappola legale ed economica di proporzioni notevoli. Una recente precisazione della Corte di Cassazione ha infatti tracciato una linea netta, confermando che l’utilizzo dello smartphone al semaforo è severamente vietato e soggetto a sanzioni pesanti, equiparabili a quelle comminate mentre il veicolo è in movimento.

L’interruzione momentanea

Il nodo centrale della questione risiede nella definizione giuridica di ciò che accade quando siamo fermi davanti a un segnale luminoso. Secondo i giudici, la sosta al semaforo non può essere equiparata a una vera e propria “sosta” del veicolo. Al contrario, essa viene classificata come un’interruzione momentanea della marcia. Questo significa che, dal punto di vista legale, il conducente è ancora impegnato nell’attività di guida e deve mantenere la piena attenzione e il controllo del mezzo per essere pronto a ripartire non appena scatti il verde.

Il riferimento normativo è l’articolo 173 del Codice della Strada, che proibisce esplicitamente al titolare della patente di utilizzare durante la marcia apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer, notebook e tablet. La norma è pensata per evitare qualsiasi distrazione che comporti lo staccare, anche solo temporaneamente, le mani dal volante. Pertanto, il semplice fatto di tenere il dispositivo in mano mentre si è in corsia, sebbene con le ruote ferme, configura la violazione.

Le gravi sanzioni pecuniarie

L’automobilista colto in flagrante dalle autorità mentre maneggia un dispositivo elettronico al semaforo deve prepararsi a sanzioni pecuniarie particolarmente “salate”. Il Codice della Strada attribuisce a questa specifica infrazione una multa che varia da un minimo di 250 euro fino a circa 1.000 euro.

Questa ampia forbice sanzionatoria riflette la gravità con cui il legislatore guarda alla distrazione tecnologica, considerata oggi una delle principali cause di incidentalità stradale. La sanzione pecuniaria non è l’unico onere: il pagamento della multa rappresenta solo il primo aspetto di una fattispecie che prevede conseguenze ben più limitanti per la libertà di movimento del cittadino.

Sospensione della patente e recidiva

Oltre all’esborso economico, la violazione dell’articolo 173 comporta gravi sanzioni accessorie che colpiscono direttamente il titolo di guida. Per chi viene sorpreso a usare il cellulare al semaforo, è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo che va da 15 giorni a due mesi. Questo provvedimento scatta immediatamente e mira a fungere da deterrente contro comportamenti negligenti che mettono a rischio la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Il quadro sanzionatorio si aggrava ulteriormente in caso di recidiva. Qualora l’automobilista dovesse ripetere la stessa violazione entro un determinato arco temporale, le conseguenze legali e amministrative diventano ancora più severe, potendo portare a sanzioni supplementari e a periodi di sospensione della patente più lunghi.

Come comportarsi correttamente

Per evitare di incappare in queste pesanti sanzioni, l’unico modo sicuro e legale per utilizzare lo smartphone è quello di accostare e fermarsi davvero fuori dalla carreggiata o negli spazi consentiti, svolgere le proprie necessità e solo allora ripartire.

Rimane invece consentito l’uso di apparecchi a vivavoce o dotati di auricolare, a patto che il conducente conservi un’adeguata capacità uditiva a entrambe le orecchie e non debba comunque impegnare le mani per azionare il dispositivo. In un’epoca di costante iper-connessione, il messaggio del Codice della Strada è chiaro: la sicurezza e il rispetto della norma vengono prima di qualsiasi notifica, anche durante i pochi secondi di attesa di una luce verde.