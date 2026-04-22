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123RF Vendere un’auto all’estero: opportunità, rischi e aspetti da valutare

La vendita di un’auto all’estero è un’operazione che intreccia mercato, documenti, fiscalità, trasporto e cancellazione dal PRA. Dal primo gennaio 2020 la radiazione per definitiva esportazione deve essere richiesta prima che il veicolo lasci l’Italia e il mezzo deve avere la revisione in corso di validità al momento della domanda.

Sul mercato internazionale, soprattutto per alcune categorie di usato, le opportunità non mancano: certi modelli diesel, SUV, veicoli commerciali, auto premium o vetture accessoriate possono trovare all’estero una domanda più vivace di quella interna e in alcuni casi spuntare valori migliori.

In ogni caso, per vendere un’auto all’estero ci sono diverse opzioni: una delle più comuni è affidarsi a un concessionario italiano per fare da intermediario. In alternativa si può fare riferimento alle piattaforme online specializzate nella vendita di auto a livello internazionale.

Perché vendere all’estero può essere conveniente

Un’auto che in Italia fatica a trovare acquirenti può risultare più appetibile in un altro Paese europeo o extraeuropeo, per ragioni legate alla fiscalità locale, alla disponibilità di modelli equivalenti, alla domanda di versioni specifiche o alla reputazione di alcuni marchi italiani nel mercato dell’usato. Questa apertura internazionale aumenta le possibilità di vendita e permette di difendere meglio il prezzo.

La vendita a un operatore professionale estero oppure appoggiarsi a un intermediario specializzato riduce parte del rischio operativo. La documentazione di esportazione è più facile da gestire quando dall’altra parte c’è un concessionario o un trader abituato a lavorare con PRA, trasportatori, dogane e uffici immatricolativi stranieri. Dopodiché dalla data di avvenuta radiazione dal PRA cessa l’obbligo di pagamento del bollo auto a carico dell’intestatario.

In ogni caso, vendere un’auto all’estero comporta un impegno per la gestione delle pratiche burocratiche accanto a quello economico. Chi sceglie di gestire l’intero processo in maniera indipendente deve fronteggiare una serie di costi fissi. In particolare, 73,50 euro per le tasse legate al Pubblico registro automobilistico. A questa spesa si aggiungono le tasse per la radiazione e l’esportazione del veicolo, oltre al pagamento dell’Iva.

La radiazione si fa prima e non dopo

Per i veicoli esportati dal primo gennaio 2020 la richiesta di cancellazione deve essere presentata prima dell’esportazione. Secondo l’articolo 103 del Codice della Strada “per esportare definitivamente all’estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l’intestatario o l’avente titolo chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia”.

E ancora: “La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione” e che “non sia pendente un provvedimento di revisione singola”.

Viene infine imposta la restituzione di targhe e documenti e condiziona la cancellazione alla sottoposizione del veicolo a revisione con esito positivo in data non anteriore a sei mesi rispetto alla richiesta.

In pratica non è vero che si possa attendere la finalizzazione della vendita e il trasporto all’estero per chiedere solo dopo la cancellazione dal PRA. La sanzione esiste ed è prevista dallo stesso articolo 103: chi viola il comma 1 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 173 a 695 euro. superficialità.

Quali documenti servono per iniziare la pratica

Alla richiesta di cancellazione vanno allegati le targhe, la carta di circolazione e il certificato di proprietà cartaceo o il foglio complementare oppure in alternativa il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà. Se targhe o documenti sono stati smarriti o rubati serve la denuncia oppure la dichiarazione sostitutiva di resa denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.

A questa base documentale si affianca poi la prova dell’esportazione che cambia a seconda del caso concreto. Sono quindi utili il documento di trasporto internazionale, come DDT o CMR, la fattura, la ricevuta di acquisto, l’attestazione del destinatario estero di avvenuta consegna o la documentazione di nuova immatricolazione nel Paese di destinazione. Per l’extra Ue, entrano in gioco la bolla doganale, la fattura con vidimazione doganale o il DAE con MRN corredato dalla prova dell’uscita.

Se i documenti sono redatti in lingua straniera può rendersi necessaria la traduzione asseverata, in particolare quando la prova dell’importazione o della consegna proviene da autorità o operatori esteri. Per le bolle doganali estere redatte secondo il modulo standard DAU non è invece necessaria la traduzione asseverata se dal documento si ricavano gli estremi identificativi del veicolo e l’avvenuta esportazione.

La vendita nell’Unione europea

Quando l’auto è destinata a un altro Paese dell’Unione europea, il percorso è più ordinato rispetto all’extra Ue perché non si applicano dazi doganali all’ingresso nel Paese di destinazione. Se si acquista un’auto da un altro Paese UE, non si pagano dazi doganali quando la si porta nel Paese di residenza.

Uno dei problemi più frequenti nasce dal disallineamento tra le procedure italiane e quelle del Paese importatore. Alcuni Stati possono pretendere una prova della cancellazione o una documentazione che il venditore italiano fatica a fornire nei tempi richiesti. Altri si accontentano invece della documentazione di trasporto o di immatricolazione provvisoria.

Dal punto di vista fiscale, se un privato vende la propria auto, non deve addebitare l’Iva. Per le auto usate la disciplina cambia rispetto alle auto nuove, che ai fini Iva sono quelle con non più di 6.000 km oppure consegnate entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. Per le auto usate e già immatricolate nell’Unione europea, l’Iva non è dovuta come per un’auto nuova mentre restano da considerare immatricolazione e tassazione locale nel Paese di destinazione.

La vendita in Paese extra Ue

Se la destinazione è fuori dall’Unione europea, l’operazione si complica perché entrano in scena anche le formalità doganali di esportazione. Sotto il profilo doganale, per le operazioni di esportazione verso Paesi terzi la normativa unionale non prevede il pagamento di dazi o diritti all’esportazione, ma è obbligatorio l’inquadramento dell’operazione nel regime di esportazione e la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea. Per il regime di esportazione, la merce svincolata deve uscire dal territorio doganale Ue entro 90 giorni dalla data dello svincolo.

Sul piano documentale, per i Paesi extra Ue la bolla doganale diventa spesso il documento chiave. Tra i documenti ci sono la bolla doganale o la fattura vidimata dalla dogana. Se si presenta una copia del DAE con indicazione dell’MRN e degli elementi identificativi del veicolo, va allegata anche la prova dell’uscita.

I rischi che si corrono

Anche nel commercio internazionale dell’usato circolano intermediari opachi, società di facciata e operatori che spariscono appena ricevono documenti, veicolo o anticipo. Per questo, prima ancora della procedura Pra, bisogna verificare identità, sede, contatti, modalità di pagamento e reputazione commerciale del compratore o della piattaforma utilizzata.

Il secondo rischio è amministrativo. Se sul veicolo grava un fermo amministrativo occorre cancellare il provvedimento pagando quanto dovuto, e solo dopo si può procedere con la radiazione per esportazione. Meglio verificare preventivamente la presenza di vincoli o gravami.

Una volta cancellato per esportazione, per raggiungere i transiti di confine dopo la cancellazione, il veicolo può circolare solo se munito di foglio di via e targa provvisoria. Infine, se l’autorità estera trattiene targhe e documenti, la gestione cambia a seconda che il Paese appartenga o meno all’Unione europea. Se trattenuti da un’autorità di un altro Stato membro, non serve alcun giustificativo. Se invece il trattenimento avviene in uno Stato extra Ue bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la circostanza.

Da chi conviene farsi affiancare

Se la vendita è semplice all’interno dell’Unione europea con acquirente affidabile e documentazione lineare, il privato ben informato può gestire gran parte del percorso con il supporto dello Sportello telematico dell’automobilista o di un’agenzia pratiche auto. La richiesta va presentata dall’intestatario o dall’avente titolo e le pratiche di radiazione per esportazione.

Se invece l’operazione coinvolge un Paese extra Ue, conviene affiancarsi a un operatore che maneggi già esportazioni auto, documentazione doganale, prova di uscita, traduzioni e reimmatricolazione estera.

Le disposizioni sulla vendita di un’auto all’estero hanno subito molte modifiche negli ultimi anni. Fino al 2014, il processo era più diretto: bastava consegnare le targhe, il certificato di proprietà e il libretto di circolazione all’Aci e richiedere la radiazione dal Pubblico registro automobilistico per esportazione. Questa procedura alleggeriva il proprietario da ogni legame con il veicolo.

Le regole sono cambiate a seguito di abusi del sistema, utilizzato per evitare la demolizione del veicolo o per reimmatricolarlo successivamente come auto d’epoca. Per contrastare queste pratiche illecite, l’Aci ha aggiornato la normativa. Oggi per esportare un’auto all’estero non basta più presentare le targhe e i documenti di proprietà. Occorre anche fornire una lettera di spedizione internazionale che attesti l’effettiva esportazione del veicolo. Ed è richiesta una conferma di ricezione firmata dall’acquirente estero.

Se il veicolo viene reimmatricolato immediatamente nel paese di destinazione, al posto della lettera di vettura internazionale, va presentata una copia della carta di circolazione estera. La procedura è simile per le vendite fuori dall’Unione europea, con l’unica differenza che si deve fornire la nuova carta di circolazione o la bolla doganale.