Fonte: iStock Come un economico ventilatore da auto può migliorare il tuo viaggio

In estate è subito sole, viaggi e weekend fuori porta. Ma per chi trascorre molto tempo in auto, significa anche affrontare lunghi tragitti al caldo, specialmente se si possiedono vetture con qualche anno sulle spalle, in cui l’impianto di climatizzazione non è proprio al top. Non tutte le vetture, infatti, hanno un’aria condizionata che funziona come dovrebbe: basti pensare ai sedili posteriori di molte citycar, dove spesso i flussi d’aria non raggiungono a dovere tutto l’abitacolo e rendono il viaggio più impegnativo, specialmente quando si parla di bambini, anziani e animali.

In questi casi può venire in aiuto un piccolo ventilatore. Una scelta economica e pratica, che si basa su una presa USB e quindi semplicemente collegabile alla presa accendisigari o con un powerbank esterno. Sul mercato l’offerta è molto ampia e può coprire ogni tipo di esigenza e posizionamento: sul cruscotto, dietro i sedili anteriori o con una clip sulle maniglie laterali. Basta poco per migliorare la qualità del viaggio in estate.

Ventilatori per cruscotto

Sono i più semplici e i più venduti, i ventilatori da cruscotto si fissano sulla plancia grazie a dei supporti adesivi e si possono alimentare facilmente attraverso una porta USB. Sono un’aggiunta o un sostituto alle bocchette dell’aria condizionata di serie e permettono di creare un flusso d’aria a piacimento. Spesso si trovano nella soluzione con doppia ventola per gestire in autonomia le necessità di entrambe le persone che siedono davanti.

I modelli più moderni sono silenziosi, con pale in plastica morbida e griglie di protezione, pensati per non disturbare durante la guida. Possono anche essere un’alternativa economica ed ecologica per chi vuole ridurre al minimo l’utilizzo dell’aria condizionata, che nelle vetture non di ultima generazione è poco efficiente e può non rinfrescare velocemente.

Ventilatori per i sedili posteriori

Chi viaggia spesso sui sedili posteriori sa quanto sia difficile mantenere una temperatura confortevole per tutti. Nelle auto prive di bocchette posteriori, l’unica soluzione efficace è l’installazione di un ventilatore supplementare.

Di solito si installano direttamente ai poggiatesta anteriori così da direzionare il flusso d’aria verso chi sta dietro. Sono corredati da lunghi cavi USB, in modo da raggiungere il cruscotto, o in alcuni casi anche da una batteria ricaricabile. Hanno un ingombro contenuto, un’installazione facile e – se acquistati di buona qualità – silenziosi. Sono perfetti per chi ha spesso passeggeri posteriori, ma quasi necessari per chi trasporta il proprio amico a quattro zampe in estate, magari con i teli che bloccano la circolazione dell’aria.

Ventilatori a clip tuttofare

Chi cerca la versatilità massima la può trovare nei ventilatori a clip. Leggeri, orientabili e facili da spostare in continuazione a seconda dei momenti. Possono essere agganciati praticamente ovunque: dalle griglie di ventilazione, poggiatesta, maniglie superiori o alette parasole.

Nonostante le dimensioni, molti modelli offrono una discreta potenza. A volte includono un regolatore di velocità e diverse possibilità di inclinazione, rendendoli ideali per personalizzare il flusso d’aria settore dopo settore, in base a chi ha più caldo. Quando si cambia posto, basta staccare e riposizionare rapidamente: il che rende i modelli con presa USB perfetti anche al di fuori dell’auto.