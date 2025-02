In Italia è consentito il trasporto di animali domestici in auto, ma a condizione che vengano attentamente adottate le precauzioni previste dalla legge

Fonte: 123RF Animali domestici in auto, ci sono alcune regole da sapere per non rischiare multe

Non tutti gli automobilisti sono pienamente consapevoli delle regole che disciplinano il trasporto di animali domestici a bordo dei veicoli. La sicurezza è fondamentale, sia per l’animale sia per gli occupanti dell’auto, e proprio per questo motivo il legislatore ha previsto una serie di norme specifiche. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Codice della Strada comporta sanzioni economiche e rischi concreti per la sicurezza di tutti coloro che viaggiano sul veicolo.

Sui veicoli è consentito il trasporto di animali domestici?

La risposta a questa domanda è affermativa: in Italia è consentito il trasporto di animali domestici in auto, ma a condizione che vengano adottate le precauzioni previste dalla legge. A regolamentare questa materia è l’articolo 169 del Codice della Strada, che disciplina le modalità di trasporto degli animali domestici sui veicoli privati. L’articolo chiarisce che gli animali possono essere trasportati purché non costituiscano impedimento o pericolo per la guida.

Se il conducente decide di trasportare un solo animale, può viaggiare liberamente in auto, a patto però che non crei alcun intralcio o distrazione al guidatore. In pratica l’animale non deve poter raggiungere la postazione di guida, ad esempio saltando sui sedili anteriori o muovendosi in maniera incontrollata.

Quando invece gli animali da trasportare sono più di uno, la legge impone l’obbligo di utilizzare dispositivi specifici per separarli dall’abitacolo. Si tratta di gabbie, contenitori, oppure reti divisorie o barriere rigide, che devono essere omologate e installate per garantire sicurezza e stabilità durante il viaggio. L’installazione permanente di questi dispositivi nel veicolo deve essere autorizzata dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile affinché siano conformi alle normative di sicurezza stradale vigenti.

Le regole del Codice della Strada

Il Codice della Strada stabilisce le norme sul trasporto animali domestici con l’obiettivo di garantire la sicurezza di chi circola sulle strade. Secondo l’articolo 169, comma 6, è consentito il trasporto di animali domestici purché avvenga rispettando le regole. Innanzitutto, gli animali non devono in alcun modo rappresentare un pericolo per il guidatore o per gli altri occupanti del veicolo, né devono ostacolare la visibilità o la libertà di movimento del conducente.

Il Codice della Strada vieta il trasporto di più di un animale domestico in libertà nell’abitacolo; quando sono presenti più animali, devono essere collocati in gabbie o contenitori appositi, oppure sistemati nel vano posteriore dell’auto, rigorosamente separato dal resto dell’abitacolo tramite una rete divisoria o altro mezzo idoneo omologato. In caso di violazione di queste regole, il conducente rischia una sanzione amministrativa compresa tra 87 e 344 euro, oltre alla decurtazione di un punto dalla patente di guida.

Rischi legati al trasporto scorretto degli animali domestici

Non seguire le regole per il trasporto animali domestici può comportare rischi per la sicurezza stradale. Un animale libero nell’abitacolo può distrarre il conducente in qualsiasi momento, e aumentare il rischio di incidenti stradali. In caso di frenata brusca o incidente, un animale non assicurato con dispositivi idonei può diventare un vero e proprio proiettile e mettere a repentaglio la sua vita e quella degli occupanti del veicolo.

Un animale libero può improvvisamente saltare sulle gambe del conducente, bloccare il volante o il cambio e innescare situazioni di emergenza difficili da gestire.

Accessori per viaggio, quali scegliere e come utilizzarli

Per un trasporto degli animali domestici sicuro, è indispensabile dotarsi degli accessori che consentono un viaggio tranquillo e conforme alle regole stabilite dal Codice della Strada. La scelta dell’accessorio giusto dipende dalle dimensioni e dal carattere dell’animale, nonché dal tipo di veicolo in uso.

Tra gli accessori più comuni ci sono le gabbie o trasportini, indicati per animali di piccola e media taglia come cani di piccole razze, gatti o altri animali domestici di dimensioni contenute. Questi contenitori devono essere ben fissati, meglio se sui sedili posteriori con le cinture di sicurezza o nel bagagliaio, assicurando così stabilità anche in caso di frenate improvvise o curve strette.

Per animali più grandi è invece consigliabile utilizzare una rete divisoria o una barriera rigida, che separa fisicamente il vano posteriore dell’auto dall’abitacolo. Queste barriere impediscono all’animale di accedere alla parte anteriore dell’auto ed evitano distrazioni per il guidatore.

Esistono in commercio anche cinture di sicurezza specifiche per animali che possono essere agganciate al collare o, meglio ancora, a una pettorina, così da ridurre il rischio di lesioni in caso di incidente o frenata brusca. Tutti questi accessori devono essere scelti con attenzione, verificando che siano omologati, resistenti e facili da utilizzare. Ed è buona norma abituare gradualmente l’animale all’uso di questi dispositivi, per rendere il viaggio più confortevole e meno stressante per lui.

Trasporto animali domestici su motocicli e ciclomotori

Sebbene il trasporto di animali domestici sia spesso associato alle auto, è bene sapere che il Codice della Strada disciplina anche il trasporto su motocicli e ciclomotori. In questo caso, è consentito solo l’utilizzo di trasportini specifici e omologati, fissati in modo sicuro al veicolo e studiati per resistere alle condizioni tipiche della guida su due ruote.

Questi trasportini devono garantire la massima stabilità e sicurezza all’animale proteggerlo dal vento, dalla pioggia e dai possibili detriti sollevati dalla strada. In ogni caso il trasporto di animali domestici su motocicli è sconsigliato per tragitti lunghi o su strade ad alta velocità poiché comporta rischi per la sicurezza dell’animale stesso.

Come gestire il trasporto di animali domestici sui mezzi pubblici

Anche il trasporto di animali domestici sui mezzi pubblici è regolamentato da normative che variano in base al tipo di mezzo e alla compagnia di trasporto. In genere sui treni e autobus di linea gli animali di piccola taglia possono essere trasportati gratuitamente in trasportini o borse apposite, mentre quelli di taglia medio-grande devono viaggiare con museruola e guinzaglio, spesso pagando un biglietto a parte.

Consigli utili per viaggiare con animali domestici

Oltre al rispetto delle regole normative e all’utilizzo degli accessori idonei, ci sono alcuni accorgimenti che possono rendere il trasporto degli animali domestici più semplice e piacevole per tutti. Ad esempio, prima di un viaggio lungo è consigliabile fare delle pause frequenti per consentire all’animale di bere, sgranchirsi e soddisfare le proprie esigenze fisiologiche.

Soprattutto in estate è utile garantire una buona ventilazione all’interno del veicolo e mai lasciare l’animale da solo in auto, soprattutto se la temperatura esterna è elevata. Infine, portare con sé acqua, ciotole, cibo, ed eventuali farmaci o prodotti di cui l’animale può avere bisogno durante il viaggio.