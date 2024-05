Perdere le chiavi della propria auto è un evento che tende a mandare in agitazione. Non farti, però, travolgere dal panico: questo è ciò che devi fare

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Quando si perdono le chiavi dell’auto è naturale andare nel panico. Causa di stress e disagio, la sfortunata eventualità rischia di rovinare un’intera giornata, ma tenere i nervi sotto controllo è essenziale, poiché, altrimenti, sarà soltanto più facile combinare qualche pasticcio. Invece di disperarti, biasimando te stesso all’infinito, per magari un atto di sbadataggine, cerca di individuare una soluzione efficace. In questa guida, ti forniremo una serie di dritte sulle buone accortezze da adottare.

Gli accorgimenti di cui ti andremo a parlare sono, almeno la maggior parte, abbastanza intuitivi, al punto che ti verrà da chiedere come mai tu non ci sia arrivato in autonomia. Una spiegazione sono, appunto, le emozioni negative provate. In circostanze simili capita di venire travolti dall’ansia, da scacciar presto via.

Verificare se si tratta di smarrimento o furto

Partiamo da un consiglio elementare: verifica se hai realmente smarrito le chiavi oppure sono state rubate. Tra i due scenari ci passa il mondo. Ecco perché, al posto tuo, ci attiveremo nell’immediato. Forse le hai semplicemente lasciate in giro e te le sei scordate. Ascoltaci: è meno insolito di quanto verrebbe da credere. Qualora le operazioni di ricerca risultino inconcludenti, è probabile che tu le abbia perse o te le abbiano indebitamente sottratte.

In caso di furto, mettiti in contatto con le Forze dell’Ordine e presenta regolare denuncia. Dagli agenti riceverai un verbale che potrebbe esservi utile in futuro, ad esempio per richiedere il risarcimento dell’assicurazione o dimostrare la tua buona fede qualora le chiavi vengano ritrovate. Al fine di contrastare le pratiche scorrette di certi clienti “furbetti”, le compagnie Rc Auto applicano, infatti, delle precauzioni nelle polizze furto e incendio, convenienti solo in certe occasioni. Attestare di aver interpellato le istituzioni in proposito ti servirà a mettere le mani avanti.

Soccorso stradale

Ti manca una copia di scorta delle chiavi? Avrai bisogno di un servizio di soccorso stradale per aprire la macchina e rimetterla in moto. Al posto tuo cercheremmo di affidarci a qualcuno già di conoscenza, su cui sappiamo di poter contare. Del personale competente, provvisto delle competenze e delle risorse adeguate, ti libererà dagli impicci. Nelle automobili moderne è diffuso il sistema keyless: consulta il manuale di istruzioni in modo da sciogliere qualsiasi dubbio sulla procedura da seguire.

Ad avvenuta apertura, affrettati a far realizzare una nuova chiave. Recati presso la concessionaria della tua vettura o, comunque, in un centro autorizzato, munito del documento di identità (ovviamente, diamo per scontato che tu ne sia il proprietario) e del libretto di circolazione.

La prevenzione affinché non ricapiti

Dopo esserti arrabattato a risolvere la situazione, l’obiettivo immaginiamo sia di scongiurare il ripetersi dell’accaduto. Valuta l’acquisto di un antifurto specifico: ne esistono diversi sul mercato, acquistabili sia nei negozi fisici sia online.

Il rivenditore vicino ti permette di interpellare un esperto, al quale chiedere consigli circa il prodotto da preferire. Sul fronte opposto, le piattaforme e-commerce hanno di solito un catalogo più ampio e meglio articolato, nonché prezzi accessibili. Non agire d’impulso, spinto dalla mera esigenza di risparmio, ma prendi in considerazione la qualità: in rete dovresti trovare delle recensioni.