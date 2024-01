Corsia destra libera in autostrada: quando è ammesso il sorpasso

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Sorpassare i veicoli sulla destra in autostrada è uno dei comportamenti più pericolosi, che può causare incidenti, per questo motivo viene severamente punito con multe salate. Facciamo chiarezza però sulla normativa, che in Italia crea confusione, visto che ci sono dei casi in cui è possibile il sorpasso a destra.

Sorpasso a destra: cosa dice la legge

L’articolo 148 del Codice della Strada specifica i casi in cui è permesso sorpassare a destra:

se il conducente del mezzo che si vuole sorpassare ha segnalato l’intenzione di svoltare a sinistra o, in una carreggiata a senso unico, intende arrestarsi a sinistra, e ha già iniziato queste manovre;

se si supera un tram che non circola in sede stradale riservata, è possibile farlo sulla destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo permette; se la carreggiata è a senso unico, allora il sorpasso può essere effettuato su ambo i lati.

Potete quindi sorpassare a destra:

su strade a senso unico, quando il mezzo che vi precede ha intenzione di parcheggiare sul lato sinistro;

se il veicolo davanti ha segnalato (con l’apposita freccia) l’intenzione di svoltare a sinistra;

se il tram non circola in una corsia riservata, allora si può superare sulla destra, ovviamente c’è assoluto divieto di farlo con tram fermo, perché è il lato dove salgono e scendono i passeggeri.

La multa

Per tutti i casi non citati vale il divieto di sorpasso a destra, come specificato dall’articolo 148, ma anche all’articolo 143 del Codice della Strada, che dice anche: “Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso”.

Vediamo quindi le sanzioni previste:

chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui è consentito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 332 euro.

chiunque non osservi i divieti di sorpasso all’articolo 148 del Codice della Strada, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 167 a 665 euro. È prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; se le violazioni sono commesse da un conducente neopatentato, la sospensione va da tre a sei mesi.

In caso di sorpasso a destra in autostrada, non si infrange solo l’articolo 148 del Codice della Strada, ma se il soggetto continua la marcia sulla corsia centrale e non su quella più libera a destra, viola anche l’articolo 143, per cui si rischia una multa da 42 a 173 euro.

Si può sorpassare a destra in autostrada?

La risposta è no, ma è consentito il superamento. L’articolo 143 del Codice della Strada specifica che è obbligatorio occupare la corsia più libera a destra. Il soggetto che si trova a viaggiare quindi sulla corsia di destra quando in quella centrale viaggia un veicolo più lento, allora può continuare con la sua marcia sulla corsia: si tratta in questo caso di superamento, non sorpasso, perché si procede sulla propria corsia alla velocità consentita. Attenzione alle intenzioni del mezzo che sta sulla corsia a sinistra.

Differenza tra sorpasso e superamento

Il sorpasso è il cambiamento di corsia: si oltrepassa un veicolo che procede a una velocità inferiore e si rientra nella corsia di marcia davanti allo stesso.

Il superamento invece non prevede il cambio di corsia, ma due marce su due corsie parallele.