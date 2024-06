I consigli e i trucchi per caricare il bagagliaio dell'automobile in maniera perfetta prima di un viaggio: ecco come risparmiare spazio iniziando dalle valigie

Se è vero che fare le valigie è una forma d’arte, è altrettanto vero che creare il tetris perfetto nel bagagliaio dell’auto non è una missione impossibile: per caricare i bagagli in maniera efficiente bastano un po’ di pazienza, la giusta dose di creatività e qualche consiglio pratico. Tutto inizia dal farsi un’idea piuttosto precisa della quantità e della tipologia dei bagagli che vogliamo infilare in auto per le vacanze. Vanno poi considerate le dimensioni del bagagliaio, la posizione della ruota di scorta e alcune caratteristiche della vettura, come la possibilità di abbassare parte dei sedili posteriori per fare più spazio.

Come caricare le valigie

Che si voglia caricare al massimo l’automobile o che si viaggi leggeri, la prima cosa da fare prima di intraprendere un viaggio in auto è un check-up generale che includa il controllo di liquidi e filtri, specie se si intende viaggiare in un abitacolo fresco e profumato. Quando si sa che si viaggerà a pieno carico, un controllo a parte andrebbe dedicato ai pneumatici, la cui pressione andrebbe regolata secondo quanto riportato nel libretto di circolazione, a seconda del carico e del numero dei passeggeri. Sul libretto si trova anche un’altra importante indicazione: il limite di massa a pieno carico, che indica il peso massimo raggiungibile dall’auto, e non può essere in alcun caso superato.

Parlando di peso, una buona abitudine è quella di caricare le valigie più grandi e pesanti per prime, o comunque più in basso (e in fondo) possibile, in modo da non rischiare una distribuzione dei pesi poco uniforme. Così facendo, inoltre, si evita che il contenuto delle borse sottostanti venga schiacciato: uno dei consigli più utili, se si devono stipare molti bagagli in auto, è infatti proprio quello di usare borse morbide, capaci di adattarsi alla forma del bagagliaio e sfruttare anche agli spazi più risicati.

Per avere una buona visibilità durante il viaggio, andrebbe evitato di impilare borse, zaini e valigie fino alla sommità dell’abitacolo: se proprio il portabagagli non basta, e non è possibile creare dello spazio aggiuntivo reclinando parte dei sedili posteriori, la soluzione più efficiente e sicura è quella di installare un portapacchi da tetto.

I trucchi per risparmiare spazio nel bagagliaio

Sembra quasi scontato, ma un bagagliaio efficiente inizia da valigie perfette: per risparmiare spazio, un buon trucco per iniziare è quello di infilare calzini e biancheria piegati all’interno delle scarpe, e di usare in maniera simile tutti gli altri spazi vuoti in valigia. Per far occupare meno spazio ai vestiti si può testare l’ormai famoso metodo Kondo, o “origami”, che prevede di piegarli arrotolandoli su se stessi come in piccoli tubi: a quanto pare questo modo di organizzare gli indumenti permette di evitare pieghe e risparmiare molto spazio in valigia. Si possono poi usare organizer a compartimenti per portabagagli e contenitori sottovuoto per gli indumenti particolarmente ingombranti, tenendo ben a mente che andranno riportati a quelle dimensioni prima di ripartire alla volta di casa.

Non bisogna invece cedere alla tentazione di usare il sottofondo del portabagagli, dove generalmente si trovano la ruota di scorta e il kit di riparazione, come spazio per borse e valigie. Si può pensare di tenere il triangolo e il giubbotto catarifrangente più a portata di mano, ma al netto di questa eccezione è meglio che tutto rimanga dov’è, anche perché non sarebbe comunque raccomandabile sollevare l’auto carica di bagagli usando il crick. È bene inoltre ricordare il mantra anglofono Last In First Out: l’ultima cosa che entra sarà la prima ad uscire, e viceversa. Tutto quello che può servire durante il viaggio o appena giunti a destinazione dovrebbe essere impacchettato in borse specifiche, da destinare agli spazi liberi dell’abitacolo oppure da inserire come ultimo carico nel bagagliaio.